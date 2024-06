A Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Decsi Tamás, Rabb Krisztián összeállítású együttesnek a 16-os táblán még nem kellett vívnia, a negyeddöntőben pedig hat tus különbséggel nyert a georgiaiak ellen (45–39) – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Szilágyi jól kezdett, de aztán – a szerdai egyéni versenyből menetközben hát- és deréksérülés miatt visszalépő – Decsinek nem sikerült az asszója, így már az ellenfél vezetett, majd többször fordult a kocka. A hatodik pár után 30–29-re a georgiaiak álltak jobban, a folytatásban azonban Rabb és Gémesi is fölényes győzelmet aratott, így Szilágyi és Sandro Bazadze záróasszója előtt nyolc tusnyi volt a magyar előny, amelyből hat meg is maradt.

A fináléért a németekkel került szembe a világbajnoki címvédő magyar alakulat, amelyből hiányzott az áprilisi bokasérüléséből már felépült, de még otthon készülő Szatmári András. Ezzel együtt a magyarok meggyőző teljesítményt nyújtottak, fölényes győzelmet arattak (45–32), majd kora este jöhetett a románok elleni döntő, miután utóbbiak az elődöntőben Törökországot győzték le nagy csatában (45–44).

A magyar kardcsapat aztán a döntőben sem állt meg, és a románokat is legyűrte, méghozzá 45–40-re!

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi kezdett, de nem találta a távolságot és a ritmust a langaléta Razvan Ursachival szemben. Rabb azonban rögtön javított a csapat helyzetén 3–5-ről Radu Nitu elleni 7–1-es győzelemmel fordított. Gémesi következett Vlad Covaliuval és a fiatal román – akinek az édesapja a 2000-es olimpia bajnoka – többször meglepte ellenfelét. A magyar kardozó 8–5-re kikapott, de az első kör után így is egy tussal vezetett a csapata.

Rabb megint eredményesen vívott, 5–2-re verte Ursachit, aztán Szilágyi ugyanennyire Covaliut, Gémesinek viszont megint nem ment, a távolsággal akadtak gondjai Nituval szemben, de küzdött és 5–9-es eredménnyel a héttusos előnyből hármat megőrzött.

A harmadik kör 30–27-ről indult, de a remeklő Rabb Covaliu elleni 5–1-gyel azonnal visszaállította a különbséget. Gémesinek megint sokat kellett dolgoznia, Ursachi többször jó ütemben vitte be elővágását, végül azonban 5–5-ös döntetlennel zárult az asszó, így Szilágyi 40–33-nál ment fel az utolsó ütközetre a pástra. A vele szemben álló Nitu harcosan vívott, csökkentette hátrányát, de nagyon veszélyes közelségbe nem került. Végül Szilágyi 44–40-nél a pást végébe szorulva egy szép védés-visszavágással fejezte be a mérkőzést.

Decsi András szakági vezetőedző az M4 Sport helyszíni stábjának azt mondta, maximálisan elégedett a teljesítménnyel és az elért eredménnyel.

„Kicsit felforgatott csapat lépett pástra Szatmári Andris sajnálatos sérülése miatt, de a fiatal Rabb Krisztián nagyszerűen helytállt, a jövő nagy reménysége mindenképpen

– jelentette ki a szakvezető, hozzátéve, hogy a csapat tagjai a magyar kardhagyományokat folytatva szép teljesítménnyel győztek.

Az olimpiával összefüggésben azt mondta, ez az Eb „elsősorban önbizalomnövelő” volt, mert nem találkoztak olyan csapattal, amellyel megmérkőzhetnek majd a párizsi játékokon.

„Edzésállomás volt, de azért mégiscsak Eb” – fogalmazott.

Bravúros magyar bronzérem női tőrben

A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Mohamed Aida összeállítású magyar női tőrcsapat a 16-os táblán a törökök (45–17), majd a negyeddöntőben a németek (45–20) ellen fölényes győzelmet aratott, az elődöntőben viszont az esélyeknek megfelelően simán, 45–17-re kikapott a világranglistát vezető, világbajnok, Eb-címvédő olaszoktól.

A bronzéremért a nemzetközi rangsorban harmadik franciákkal vívtak változatos, látványos mérkőzést a magyarok.

Kondricz az elején 5–2-re kikapott Pauline Ranvier-től, aztán az olimpiai induló Pásztor ugyanennyire nyert Solene Butruille ellen, az első kör lezárásaként pedig Lupkovics 7–5-re alulmaradt Eva Lacheray-vel szemben. Ezt követően Kondricz 6–1-es verséget szenvedett, Lupkovics viszont javított, a legerősebb franciát, Ranvier-t 8–5-re verte. A második kör végén 30–23-ra vezettek a franciák, mert Pásztor 5–2-es vereséget szenvedett Lacheray-től.

A folytatásban a remeklő Lupkovics hozta vissza a magyar csapatot azzal, hogy Butruille-t 11–4-re verte: 31–31-nél érte utol ellenfelét, aztán 34–34-nél következett a csere. Kondricz döntetlent vívott Lacheray-vel, az utolsó párban pedig Pásztor küzdött nagyot Ranvier-vel. 37–37-ről 40–37-re ellépett, ellenfele azonban fordított, 42–42-nél pedig úgy kapott büntetőtust a már sárga lapos magyar tőröző, hogy egymás után másodszor is kiejtette kezéből a fegyverét. 42–43-ról viszont nagy bravúrral fordított, az utolsó három tust ő adta.

A döntőben aztán Olaszország (Francesca Palumbo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo) 45–27-re lelépte Lengyelországot.

Ezt megelőzően 2022-ben győztek kontinensbajnokságon a magyar férfi kardozók, akik mostani diadalukkal a küldöttség hetedik érmét szerezték a svájci Eb-n.

Egyéniben második volt a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Pusztai Liza, illetve a harmadik helyen végzett párbajtőrben Andrásfi Tibor, csapatban pedig másodikak lettek a férfi tőrözők és a női párbajtőrözők, míg harmadikként végeztek a női tőrözők. A magyarok így egy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zártak.

Ajánlókép: Szilágyi Áron archív. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)