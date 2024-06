A BMX freestyle park versenyszámát, a sportmászást, a gördeszkát és a bréktáncot felvonultató sporteseményen 18 olimpiai érmes, köztük hét olimpiai bajnok is részt vett, akik Budapesten mérethették meg magukat utoljára a párizsi játékok előtt.

„Amikor felmerült az ötlet, hogy a zárónap éppen a Nemzetközi Olimpia Napra essen, a Magyar Olimpiai Bizottság is óriási lehetőséget látott ebben, hiszen hagyományosan június 23-án ünnepeljük az olimpiai napot. Gyakorlatilag innen mehetnek Párizsba a versenyzők, és az is hatalmas lehetőség, hogy az új sportágak magyar képviselői is találkoztak a világelittel” – mondta a Ludovika Campuson a MOB-elnök.

Gyulay Zsolt azt is megjegyezte, az egyik legfontosabb hozadéka a négynapos eseménynek, hogy az a fiatal korosztály, amely most kilátogatott, találkozott az olimpiai ötkarikával, valamint olyan korosztályokat is elértek, amelyek hagyományosan nem figyelnek az olimpiára, vagy nem is nézik a nyári játékokat.

Nyilván a hagyományos sportokat űző embereknek ez furcsa, de ha csak a sportmászást nézzük, amely gyakorlatilag négy év alatt felkerült az olimpia programjára, akkor ezek a sportágak hamar megtalálják önmagukat.

Gyulay Zsolt kiemelte, hogy a MOB a korábbi évekhez hasonlóan mindent megtett azért, hogy népszerűsítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 130., illetve az egy évvel fiatalabb hazai szervezet évfordulóját.

„Az egyik legfontosabb küldetése az olimpiai bizottságoknak a hagyományok ápolása, és ebben úgy gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság élenjár” – fűzte hozzá Gyulay Zsolt.

A városi sportágak selejtezőjének második, egyben utolsó állomásán négy magyar szerepelt, de nem sikerült kvótát szerezniük a párizsi olimpiára.

Fürjes Balázs, a szervezőbizottság társelnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja szerint az utcai sportok olimpiai fesztiválja világsikert aratott. A budapesti Ludovika Campusra csütörtök óta több mint hatvanezer látogató érkezett, és vasárnap a látogatók száma meghaladta a hatvanezret, ami miatt délután három órakor le kellett zárni a parkot. Onnantól a beengedést szakaszosra váltották: a távozók helyett mindig új látogatók léphettek be. Az eseményt közel száz országban közvetítették és több mint kétszáz külföldi újságíró tudósított a helyszínről.

A városi sportágak olimpiai selejtezőjének második, budapesti állomásán több nemzet képviselői ünnepelhettek győzelmet. Az amerikai Brooke Raboutou nyerte a női sportmászás összetett versenyét, míg a gyorsasági mászásban a lengyel Aleksandra Kalucka diadalmaskodott. A férfi gyorsasági mászásban a kínai Vu Peng bizonyult a legjobbnak, összetettben pedig a francia Sam Avezou nyert.

A bréktáncversenyek során a nőknél japán, a férfiaknál holland győzelem született. A BMX freestyle park versenyszámaiban az amerikaiak domináltak.

(Index / MTI)

Ajánlókép: A japán B-Girl Ami a női bréktánc döntőjében a városi sportágak budapesti olimpiai kvalifikációjának második állomásán, a budapesti Ludovika Campuson június 23-án. (Fotós: Balogh Zoltán – MTI / MTVA)