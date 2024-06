A Magyar Öttusaszövetség döntésének értelmében a férfiaknál Bőhm Csaba és Szép Balázs, míg a nőknél Guzi Blanka és Gulyás Michelle képviseli majd színeinket a párizsi olimpián. Ezt a szakmai bizottság értekezletét követően a MÖSZ elnöke, Balogh Gábor jelentette be hétfőn.

Múlt héten a csengcsoui öttusa-világbajnokságon egyéniben Guzi Blanka ezüst-, Erdős Rita bronzérmet szerzett, a Bauer Blankával kiegészített magyar trió pedig csapatban (ami nem szerepel az olimpiai programban) világbajnok lett. Ahogyan erről akkor az Index beszámolt: az éremesőnek pikáns hozadéka van, tekintve, hogy a mind ez ideig olimpiai éremesélyesnek tartott Gulyás Michelle – 0 pontos lovaglással – a 18. helyen végzett, márpedig az írásban lefektetett válogatási elvek alapján nem felelt meg a párizsi küldöttség tagjai felé támasztott követelményeknek.

Gulyás Michelle a tavalyi krakkói Európa Játékokon elért hetedik helyezésével szerezte meg a nem névre, hanem nemzetre szóló párizsi kvótát, a vb-t követően pedig már három olyan magyar öttusázó hölgy volt, aki olimpiai indulási joggal rendelkezett. Az viszont biztos volt, hogy egyikük itthon marad, tekintve, hogy egy országból csak ketten szerepelhetnek az ötkarikás játékokon.

A csengcsoui vb után Erdős Rita, a Trion SC 22 éves sportolója az Indexnek azt mondta: reményei szerint a vb-bronzéremmel kiharcolta a kijutást a párizsi olimpiára.

„Nem volt könnyű összeszednem magam a tavalyi történések után, amikor szerintem igazságtalanul kihagytak a junior vb-csapatból. De a pszichológusom segítségével sikerült, és idén tavasszal és nyáron már jól ment a versenyzés” – nyilatkozta.

Hozzátette: az egész vb-mezőnyben ő „kombizta” a legjobb időt, amivel a 13. helyről sikerült felfutnia a dobogóra.

Húsz nap alatt rohanta le az öttusavilágot az olimpiai favorit Bőhm Csaba, aki a csengcsoui 40 Celsius-fokos hőségben is érezte a fentről jövő segítséget. Benedek Gábor, Balczó András, Kelemen Péter, Mizsér Attila, Fábián László, Balogh Gábor, Horváth Viktor és Marosi Ádám után a magyar öttusasport kilencedik egyéni világbajnoka. Miután a csapatversenyt is a mieink nyerték – Szép Balázs a második, Demeter Bence a 12. helyen végzett –, teljes lett a magyar férfiak sikere.

„Itt olimpia lesz, szükség van a tapasztalatra, a kiegyensúlyozottságra, amit Michelle az elmúlt három-négy évben hozott”

Alapesetben a szövetségi kapitány javaslatot tesz, a szakmai bizottság azonban múlt szerdán nem tudott egyértelmű döntést hozni, ezért maradt ez a feladat az elnökségre. A szövetség vezetője úgy fogalmazott, azt kellett átgondolni, kivel tud a magyar öttusa eredményesebb lenni, előrelépni, a kiutazó csapat tagjai kivel alkotnak nagyobb egységet, kik tudják egymást jobban motiválni.

„Nehéz döntés volt” – mondta Balogh Gábor. Hozzátette, hogy

titkos szavazáson alakult ki a végeredmény, és 9:2 arányban támogatták az elnökségi tagok Gulyás Michelle indulását Erdős Ritáéval szemben.

Balogh Gábor elárulta, hogy neki előzetesen is megvoltak az érvei, és ezeket meg is osztotta a sajtótájékoztató résztvevőivel. Szerinte egyik oldalon ott vannak a számok, az eredmények, a másikon meg az, hogy a döntés szívügy is. Az elnök azt mondta, hogy a válogatási elvhez az elnökségnek elvileg ragaszkodnia kell, de a szövetségben az elmúlt év végén új elnökséget választottak.

Ha én akkor itt lettem volna, amikor a válogatási elvet elfogadták, mást javasoltam volna.

Úgy vélte, hogy a világbajnoki szereplésnek túl nagy súlya volt, és egy elrontott lovaglást nem lehetett „helyettesíteni” más versenyen elért jó lovas eredménnyel – utalt arra, hogy Gulyás a vb-döntőben pont nélkül maradt a lovaspályán. Emlékeztetett rá, hogy Gulyás Michelle az összes idei világkupaversenyen, amelyen elindult, döntőbe jutott, míg a másik két versenyző maradt le fináléról.

– folytatta. Balogh szerint Erdős Ritának igazi felnőtt tapasztalata még kevés van.

Arról is beszélt, hogy fontos a futás, ami a verseny végén van, de Gulyás a budapesti gyengébb szereplése óta ebben a számban „visszaépítette magát”, ugyanakkor a kulcsszám mégis csak a vívás, melyben viszont éppen ő nyújtott stabil teljesítményt. Mindig pluszban zárt, ami a győzelmeket és a vereséget illeti, míg Erdősnek nem kiegyensúlyozott, erős száma a vívás.

Úgy vélte, nem szerencsés, hogy az elnökségre maradt a döntés, ugyanakkor azt mondta, ha már így alakult, annyi előnye volt, hogy a vezető testületben nincs egyesületi kötődés.

„Azt hiszem, az elnökség jó döntést hozott” – hangsúlyozta.

Kérdésre válaszolva Martinek János szövetségi kapitány azt mondta: objektív javaslatot készített, a válogatási elv alapján beírta a helyezéseket a megfelelő sorokba, ami kiadta a végeredményt, és ez alapján ő Guzi és Erdős, illetve Bőhm és Szép indulását javasolta.

Egy hónappal az olimpiai rajt előtt 19 sportágban már hivatalos a magyar kvótaszerzés

Egy hónappal az első párizsi versenynap előtt Magyarország 19 sportágban rendelkezik hivatalosan kvótával vagy részvételhez szükséges szinttel a nyári játékokra. A magyarok 170 kvótával vagy indulási szinttel rendelkeznek az olimpiára, melyre kijutott többek között négy csapat: vízilabdában és a kézilabdában is ott lesz a férfi és a női válogatott is.

A hétvégén több sportágban lezárult a kvalifikációs időszak, így kiderült, hogy súlyemelésben, valamint a városi sportágakban – BMX freestyle, gördeszka, sportmászás és bréktánc – nem lesz magyar résztvevő a francia fővárosban.

Ugyanakkor a belgrádi úszó Európa-bajnokságon Holló Balázs és Ábrahám Minna révén két fővel gyarapodott a magyar kvótások száma, miközben kettővel csökkent is: Burián Katalin és Kovács Benedek nem indulhat, hiába van szintjük, csak a harmadikak a magyarok sorrendjében az adott számban. A 23 fős úszócsapatot hétfőn nevesítette a Magyar Úszószövetség.

Lovaglásban hosszú idő után – legutóbb 1996-ban volt magyar lovas az olimpián – két magyar is megméretheti magát az ötkarikás játékokon, mivel lovastusában és díjlovaglásban is sikerült a magyar kvótaszerzés.

Öttusában viszont csak négyen indulhatnak majd – lásd fent –, noha már öt magyar lenne nevezhető, míg atlétikában még ezen a héten lehet szintet teljesíteni vagy további világranglista pontokat gyűjteni, ugyanis vasárnap zárul a kvalifikációs időszak. A cselgáncsozóknál már lezárult a csaknem kétéves pontgyűjtés, és a nemzetközi szövetség hivatalosan ma fogja értesíteni a nemzeti szövetségeket a párizsi résztvevőkről. A magyarok várhatóan öt versenyzővel vehetnek részt a játékokon.

A párizsi olimpia megnyitója július 26-án lesz, de már 24-én és 25-én elkezdődik a versenyprogram, hetes rögbivel, labdarúgással, íjászattal és kézilabdával.

(Index/MTI)