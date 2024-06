Budapest az utcai sportok fővárosa

Sikeresen zárult az Olimpiai Kvalifikációs Sorozat. Budapesten, a Ludovika Campuson rendezte meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a kétállomásos Olimpiai Kvalifikációs Sorozat második fordulóját, amelyen öt kontinens 120 országának összesen 450 sportolója mérte össze tudását a nyári párizsi ötkarikás részvétel reményében.

Az eseményen a legjobb 150 sportoló 4 sportágban – sportmászás, breaking, BMX freestyle, gördeszka – biztosította be olimpiai indulását.

Nézőcsúcs született, a négynapos rendezvényre összesen több mint 60.000 látogató érkezett, vasárnap teljesen megtelt a park, rövid időre többször is le kellett zárni – írta meg az olimpia.hu.

BUDAPESTEN EZZEL NAGYOBB VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS, MINT A 26 MILLIÓ LAKOSÚ SANGHAJBAN.

A budapesti világeseményt 128 országban közvetítette a televízió, a világ legnagyobb tévétársaságai és hírügynökségei jöttek Budapestre tudósítani. A világszerte népszerű külföldi sportolók több mint százmillió embert értek el Budapestet és a versenyt dicsérő organikus közösségi média posztjaikban. Az esemény tízezer vendégéjszakával járult hozzá a budapesti turizmus sikeréhez.

A budapesti verseny az utcai sportok ötkarikás selejtezősorozatának számító OQS második állomása volt, a sportolók a sanghaji megmérettetés után érkeztek Budapestre. A helyszínre azonban nem csak az utcai sportok szerelmeseit várták, hiszen a selejtezősorozat mellett izgalmas zenei programok, sportaktivitások, szabadidős programok is várták a látogatókat a sporteseményt kísérő Urban Festival keretében.

A rendezvényen mindvégig igazi fesztiválhangulat uralkodott, amit az eseményre kilátogató, több mint 60 ezer, az utcai sportok iránt érdeklődő, lelkes szurkoló teremtett meg. Érmes helyezéseket szereztek Japán, Hollandia, az Egyesült Államok, Korea, Kazahsztán, Franciaország, Kína, Lengyelország, Ausztrália, Spanyolország, Csehország, Olaszország, Nagy-Britannia versenyzői.

LEGJOBB MAGYARKÉNT KEMPF ZOZO BEJUTOTT A BMX FREESTYLE DÖNTŐJÉBE ÉS A TIZENEGYEDIK HELYET SZEREZTE MEG.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményében Thomas Bach, a NOB Budapestre ellátogató elnöke így nyilatkozott: „Gratulálok Budapestnek! A hangulat nagyszerű volt. Az esemény remekül ötvözte a sportolás örömét, az utcai sportok sajátos kultúráját és a versenyzők elszántságát, hogy valóra váltsák olimpiai álmaikat.”

Gyulay Zsolt, a házigazda Magyar Olimpiai Bizottság elnöke pedig így fogalmazott:

újabb nagy magyar olimpiai sikernek lehettünk tanúi, Budapest megint jelesre vizsgázott. Azt látjuk, hogy a nemzetközi olimpiai mozgalom képes a folyamatos megújulásra, és ezt a megújulást ma az utcai sportok olimpiai térfoglalása jelenti.

„Ezzel eleven, szoros kapcsolatot teremtünk a digitális generációkkal, izgalmassá tesszük az olimpiai versenyeket a legfiatalabbak számára is. A világ legjobbjai versenyeztek nálunk és ez a négy nap igazi családi fesztivál is volt, amelynek keretében az utcai sportokat és sok más sportot is kipróbálhattak, gyakorolhattak kicsik és nagyok, kezdők és haladók. Aktív szurkolói élményt nyújtottunk a város szívében. Az eseménnyel a magyar sport és sportdiplomácia tovább erősödött. Nagyon köszönöm a szervezők és a megint csodálatos önkéntesek munkáját!” – tette hozzá Gyulay.