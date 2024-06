A városi sportágak budapesti olimpiai selejtezőjének szervezésével, a nézők számával és a versenyeket övező légkörrel is elégedett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

Többek között erről számolt be Thomas Bach elnök egy szűk körű sajtóbeszélgetésen, melyen az egyedüli magyar résztvevő, a Nemzeti Sport kérdésére foglalta össze tapasztalatait a Ludovika Campuson rendezett, vasárnap véget ért viadalról.

„Először is gratulálok Budapestnek és Magyarországnak ehhez a nagyszerű sikerhez, valóban nagyon boldogok vagyunk mi is – reagált arra, hogy a friss adatok szerint a négy nap alatt több mint 60 ezer látogató volt az eseményen, melyen sportmászásban, BMX freestyle-ban, gördeszkában és bréktáncban küzdöttek a résztvevők a párizsi kvótákért. – Örülünk az elért eredményeknek, de nemcsak a nézők számával vagyunk elégedettek, hanem azzal a légkörrel is, amelyet a szervezők teremtettek.”

Kitért arra is, hogy a kvalifikációs esemény nagyon jó fogadtatásra talált a közösségi médiában, a digitális közösségben is. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokból és Japánból nagyon kiemelkedőek a visszajelzések, és a sikeren felbuzdulva, a párizsi olimpia után – a Los Angeles-i játékokra vonatkozóan – át is kell gondolniuk a jövőbeni formátumát ennek az olimpiai kvalifikációs sorozatnak.

Mark Adams, NOB sajtófőnöke hozzátette: a budapesti versenyek közvetítései lineáris és digitális felületeken összesen 128 országba, illetve területre jutottak el.

A Nemzeti Sport kérdezte az orosz és fehérorosz versenyzők részvételéről is Bachot. Az egykori vívó kiemelte, óriási hatása volt a gondolkodására és a tetteire annak, hogy ő maga bojkott miatt lemaradt a moszkvai olimpiáról.

„Mindig is azt vallottam, hogy egy sportolót nem lehet megbüntetni azért, amit az országa kormánya tesz, ha mindezt ő nem támogatja. Sőt, azért sem lehet őket megbüntetni, amit a nemzeti olimpiai bizottságuk tesz, ha ők nem támogatói mindennek” – fogalmazott, majd úgy folytatta: éppen ezért döntöttek úgy, hogy semlegesként ott lehessenek az olimpián olyan sportolók, akik nem támogatták az ukrajnai agressziót. Minden egyes esetben az illetékes bizottság ellenőrzi a részvételi jogosultságukat.

Thomas Bach friss tapasztalatokat megosztva beszélt az egy hónap múlva kezdődő párizsi olimpia előkészületeiről, az utolsó simításokról, a hangulat fokozódásáról. Kijelentette, hogy a beszámolók és a helyszíni tapasztalatai alapján „Párizs 2024” készen áll.

Más események kapcsán a hétvégén is jártam Párizsban, és minden beszélgetés során éreztem, láttam, tapasztaltam, hogy folyamatosan nő az izgatottság, és hogy a szervezőbizottság jól felkészült.

Kitért rá, hogy már a reptéren az olimpiai ötkarika fogadja az utazókat, ugyanez látható az Eiffel-torony előterében is, a Concorde téren pedig épülnek a lelátók. Az elnök szerint a teljes francia társadalom kezd felsorakozni a játékok mögé.

„Lenyűgöző, és azt kell mondanom, szívmelengető látni, hogyan fokozódik az izgatottság. Ezt nemcsak a francia embereken érezzük, hanem világszerte mindenhol. Az embereknek nagy elvárásaik vannak a játékokkal kapcsolatban a tekintetben, hogy az eseménynek egyesítő ereje lehet egy ilyen megosztott világban. Az embereknek világszerte elegük van a gyűlöletből, az agresszióból, az összetűzésekből, a rossz hírekből, az álhírekből, amelyekkel nap mint nap szembesülnek. Ez szívből jön: vágynak valamire, ami újra összehoz minket, ami pozitív és valós híreket szolgáltat, amelyekből az látszik, mi történik tényszerűen – ez ad reményt. Mindez együtt eredményezi azt a várakozást világszerte, ami megelőzi most a játékokat.”

Bach emlékeztetett rá, hogy a NOB a nemek közötti egyenlőség jegyében egyenlő arányban osztott kvótát a férfiaknak és a nőknek, Párizsban a korábbiaknál jobban kidomborodik a játékok városi jellege, fenntarthatóbb lesz ez az esemény, mivel a károsanyag-kibocsátást a felére csökkentik.

A biztonság kérdését érintve elmondta, Franciaországban mindent megtesznek ennek szavatolása érdekében, szorosan együttműködnek nemzetközi partnerekkel és több ország hírszerzésével. Átadják egymásnak a tudásukat, és emberi erőforrást is biztosítanak egymásnak a játékok előtt. Látható a magas szintű elköteleződés.

A nemzetközi ötkarikás mozgalom első embere kiemelte: mindenki azt szeretné, ha biztonságos körülmények között zajlana le az olimpia.

(MTI)

Borítókép: az ideiglenes strandröplabdapályát az Eiffel torony tőszomszédságában, a Mars-mezőn építették fel. (Fotó: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)