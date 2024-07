Triatlonosaink nem a Szajna vízminőségével, hanem a felkészüléssel foglalkoznak

Július 30-án és 31-én rendezik a párizsi olimpián a férfiak, illetve a nők egyéni triatlonversenyét. Bár a világsajtó továbbra is kiemelten foglalkozik a Szajna vízminőségével, a három magyar induló nem a várható körülményeken rágódik, hanem gőzerővel készül. Elsősorban magaslati edzőtáborokkal, illetve ezek közé beékelt felkészítőversenyekkel hangolnak az olimpiára. Mindhárman egészségesek, rengeteget dolgoznak, és már azt is tudják, hányas rajtszámmal állhatnak majd rajthoz a francia fővárosban.

Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor – május vége óta tudjuk, hogy ők képviselhetik a magyar színeket a párizsi olimpia triatlonversenyein. Kuttor-Bragmayer és Bicsák rutinos indulónak számít, mindketten fantasztikusan szerepeltek Tokióban, Lehmann pedig újoncként áll majd rajthoz Párizsban.

Bicsák Bence a tavaszi versenydömping és a rendkívül kemény kvalifikációs időszak után jelenleg a maximális erőnlét megszerzésén dolgozik az edzőtáborban. Öt hetet tölt a francia hegyekben 1800 méteres magasságban. Azt mondja, az első hetek akklimatizációja után egyre jobban mennek az edzések. Most már úgy fekszik le esténként, hogy alig várja a következő napot és az újabb elvégzendő feladatokat. Ne feledjük, a zalaegerszegi születésű, de pécsi színekben versenyző sportoló hatalmas bravúrral hetedik lett az előző olimpián, amely a magyar triatlonsport eddigi legjobb eredménye.

Bicsák Bencének csak távolról küldhetünk energiát az olimpiai felkészülés hajrájára, Kuttor-Bragmayer Zsanettnak, illetve Lehmann Csongornak viszont akár személyesen is szurkolhatunk, hiszen ők ketten rajthoz állnak július 7-én vasárnap a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupán.

Kuttor-Bragmayer Zsanett azt mesélte, nagy kedvvel jön haza a magaslatról és utazik Tiszaújvárosba. Természetesen nem tekinthet fő versenyként a világkupára, nem állhat le a kemény edzésekkel, a formája alapján mégis bízik benne, hogy összejöhet a dobogós álom a legrangosabb magyarországi viadalon. Nagy dolog lenne, mert – ahogy mondja – csúcsversenyzők lesznek a mezőnyben, olyan triatlonosok, akik simán ott lehetnének a ranglistahelyezésük alapján az olimpián, csak a nemzeti kvóta akadályozza meg őket benne. Zsanett Tiszaújváros után Hamburgban is rajthoz áll, ahol a Párizsról épphogy lemaradó magyar csapat próbál elcsípni egy előkelő helyezést a mix váltók világbajnokságán.

Lehmann Csongor az elmúlt hetekben a szintén 1800 méteres magasságban található livignói edzőtáborban készült. Néhány napja jött haza, mondhatni, útközben megnyerte Zalaegerszegen a sprint távú magyar bajnokságot és már robogott is tovább, hiszen ezen a héten természetesen ott lesz a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon, ahol szeretné megismételni a tavalyi világkupasikert. Úgy fogalmazott, hogy ezek is „éles versenyek” lesznek, de mégis elsősorban az olimpiai felkészülést szolgálják, mert visszahozhatják a versenyrutint.

Egy hónappal az olimpia előtt már azt is tudják a sportolók, hogy hányas rajszámmal indulhatnak Párizsban. Kuttor-Bragmayer Zsanett a 48-ast kapta, Bicsák Bence az 52-es, Lehmann Csongor az 53-as rajtszámmal indulhat. Az is eldőlt, hogy milyen helyet kapnak a depóban, Kuttor-Bragmayer szerint „nem rossz” a depopozíciója, és Lehmann is elégedetten nyilatkozott, ugyanis közel lesz a bejárathoz, így nem kell majd hosszan tolni a kerékpárt.

A triatlonfutamok kiemelt figyelmet kapnak majd a párizsi olimpián.

A város legszebb és egyben legismertebb részein, a Szajnában, illetve a folyó partján, a hídjain és a világ egyik legismertebb sugárútján, a Chamsp Élysées-én jelölték ki a pályát. Olyan „díszletek” között versenyezhetnek a triatlonosok, amilyenről más sportágak képviselői talán még álmodni sem mernek. A szervezőknek egy hónapjuk maradt arra, hogy minden szempontból garantálni tudják a megfelelő körülményeket.