Ahogy Arnold Schwarzenegger a Terminátorban, úgy tért vissza az úszózseni a sportvilág tetejére

A David Popovici-csal, a belgrádi úszó-Európa-bajnokság sztárjával folytatott beszélgetéseinkben a következő témákat is érintettük:

az egymásra találást edzőjével, Adrian Radulescuval;

szülei féltő gondoskodását, a hajnali, ágyba vitt reggeliket;

az amerikai egyetemi ajánlatok visszautasítását;

a nehéz 2023-as esztendőt;

valamint az Orson Welles-párhuzamot.

David Popovici régi barátunk. Na jó, nem annyira régi, 2022 nyarán ismerkedtünk össze az akkor 17 éves bukaresti fenoménnel a budapesti vizes világbajnokságon. Ahol elsőként a vb-k történetében megnyerte mind a 100, mind a 200 méteres gyorsúszást. Sokat beszélgettünk az akkor még az érettségi előtt álló sráccal és edzőjével, a mindössze 33 éves Adrian Radulescuval, azaz „Mr. Adival”, ahogy „Chlorine Daddy” (ez Popovici egyik beceneve) szólítja 33 éves edzőjét.

Belgrádban, a június 23-án befejeződött Európa-bajnokságon valahányszor keresztülment a vegyes zónán, mindig megállt egy nem is annyira röpke beszélgetésre, de volt, hogy a Crowne Plazában, a csapatok szálláshelyén futottunk össze Popovici-csal és Mr. Adival.

Sokan kifejezetten miatta utaztak Belgrádba

Nem vitás, hogy Popovici volt az idei Eb legnagyobb sztárja. A szerb fővárosban találkoztunk olyan szurkolói csoporttal, amelynek tagjai Romániából, egészen konkrétan Zsombolyáról, a román–szerb határ romániai oldaláról érkeztek hatalmas magyar zászlókkal, szurkolni a mieinknek. Ugyanakkor a kis kompánia vezetője, Kaba Gábor alpolgármester rendhagyó kéréssel fordult felénk.

Hálás lennék a két kislányom nevében, ha alá tudná íratni ezt a két papírt David Popovici-csal, mert ő a bálványuk!

Nos, Mr. Adi segítségével csak sikerült megszereznünk az autogramokat, amiket már el is küldtünk Zsombolyára motiváció gyanánt a jövő nemzedékének.

Popovici 2022 nyarán Budapesten 47.13 másodperces juniorvilágcsúcsot repesztett 100 méter gyorson, és a sportág történetében először megcsinálta a példátlan duplázást. Vagyis megnyerte a 100 és a 200 méteres gyorsúszást.

Pár héttel később, augusztus 13-án a római Európa-bajnokságon 46.86 másodpercre javította a brazil César Cielo Filho 2009 óta fennálló 46.91 másodperces, „cápadresszes” világcsúcsát.

🚨🚨NEW WORLD RECORD ALERT 🚨🚨

David Popovici set a new World Record in the 100m Freestyle Final at the @leneuropeanaquatics Championships



⏱️46.86#swimming #worldrecord pic.twitter.com/4uTYYgtnHp — World Aquatics (@WorldAquatics) August 13, 2022

Akkor úgy tűnt, a határ a csillagos ég a bukaresti gimnazistának, aki szívesen mesélt az Indexnek rendhagyó karrierjéről.

„Átlagos, hétköznapi srác vagyok, aki rendkívüli dolgokra képes! Nem érzem, hogy több vagy különlegesebb lennék a kortársaimnál. Én is csak egy ember vagyok, aki történetesen gyorsan úszik. 2022-ben még egy évem volt hátra az érettségiig. Biztos volt, hogy maradok Romániában, mert nagyszerű a kémiája a kapcsolatunknak Mr. Adival, vagyis az edzőmmel, Adrian Radulescuval. Hiába hívtak amerikai egyetemekre, én Bukarestben érzem magam jól. Pedig kaptam ajánlatokat a Stanfordról, a Berkeley-ről, a Michiganről, Floridából, Texasból, a USC-ről. De én maradtam Mr. Adival.”

Akkoriban tele volt a világsajtó Popovici-interjúkkal és riportokkal. Például a spanyol El Pais riportere is felkereste a srácot. Megtudtuk, hogy Adrian heti hat napot edz, hétfőtől szombatig, mindennap 5.30-kor ébred, az édesanyja az ágyba viszi neki a reggelit (zabpehely, friss gyümölcs, tej), hogy ezzel se kelljen bajlódnia, minél tovább tudjon aludni. Aztán irány az edzőterem, majd onnan a Dinamo Sport Club avítt, fényét vesztett uszodája, ami a ceausescui időkből visszamaradt műemlék, és még véletlenül sem keverendő össze a Duna Arénával.

Itt úszik a 190 centiméter magas Popovici, akinek fesztávolsága 205 centiméter, a Jóisten is úszásra teremtette tehát. Úgy siklik a víz felszínén, mint egy szitakötő (a barátnője nevezte el szitakötőnek), és kiviteles fizikai paraméteri mellett az állóképessége és a gyorsasága is extra: minden különösebb megerőltetés nélkül kivág nyolc darab 56 másodperces százat, minimális pihenőkkel. Akik értenek az úszáshoz, nyilván tudják, ilyesmire nem sokan képesek a világon.

A sportági zseni, akit eltanácsoltak az úszástól

Nem akarok senkit sem kábítani, bizony unalmas az úszás faltól falig az edzéseken, folyton nézni a fekete vonalat a medence fenekén, nehogy félremenjen a tempód. Egy évben van három-négy komolyabb verseny, a többi edzés, edzés és edzés. Meg kell találnod a módját, hogy valamiképpen menedzseld az unalmat, ki kell tolnod a monotóniatűrésed küszöbét. Ha megvan a fejedben a miért, a cél, akkor el tudod viselni a fáradtságot és monotóniát. Az emberek ezt áldozatnak hívják, de én inkább azt mondom, hogy a rendelkezésemre áll a választás lehetősége, és én ezt választom. Nem a bulizást vagy a napi tíz-tizenkét óra alvást. Nekem nyolc óra bőven elég

– fogalmazott Popovici Belgrádban, miközben Mr. Adi vette a vért az ujja begyéből a tejsavszint méréséhez.

A fiatal román sportember mindig kitűnt a tömegből, az édesanyja ösztönözte is erre, mondogatta neki: nem jó az, ha csak egy a sok közül. Nem is lett az, sokkal inkább egy egészen különleges fickó. Az úszóstílusa is különleges, leginkább olyan, mint egy vizet hasító, kilencvenkilós terminátor.

Popovici-ék teljesen logikus és racionális módon szép lassan családi vállalkozássá alakították a Dinamo Sport Clubot. 2022 decembere óta David édesapja, Mihailo vezeti az úszó szakosztályt. Mihailo foglalkozására nézve egy nagy gyógyszeripari cég sales menedzsere, tehát ért az üzlethez, a szervezéshez.

Én egyáltalán nem a nemzeti sportprogram terméke vagyok – árulta el Popovici. – Amikor tízéves voltam, levitt az apám az Aquateam, a legsikeresebb bukaresti úszóklub edzésére. Egy hét után az edzőm panaszkodott a szüleimnek, hogy túl sokat kérdezek, mindent meg akarok érteni és sokszor elkalandozik a figyelmem, bohóckodok a társaimmal. Azt mondta, nem odavaló vagyok, és eltanácsolt. Akkor kerültem egy pályakezdő, huszonéves edzőhöz. Ő volt Adrian Radulescu.

És a két ember egymásra talált. Az eltanácsolt David Popovici két évvel később már országos bajnok volt. Mindezt Radulescunak köszönhetően, aki az égvilágon semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett.

Az Aranypolgár-hasonlat

Belgrádban megkérdeztük a végtelenül rokonszenves, még mindig csak 34 éves edzőt, hogyan volt erre képes komolyabb szakmai előítélet nélkül. A szakember egy anekdotával válaszolt.

Egyszer egy interjúban megkérdezték Orson Wellest, hogy élete első filmjét, az Aranypolgárt, amit sokan minden idők legjobb filmjének tartanak, hogyan volt képes ilyen tökéletes, egyszersmind különleges stílusban elkészíteni. A nagy rendező erre azt válaszolta, hogy a titok a tudatlanság. Ez volt élete első filmje, és semmi sem befolyásolta, ment a maga feje után. És egy remekmű született. Hát nekem is David volt az első alkotásom, és nekem is egy remekművet sikerült alkotnom.

Csakhogy a meredeken és látszólag töretlenül felfelé ívelő pályafutás tavaly megtört. A fukuokai világbajnokságon előbb a 200 m gyorson versenyzett, és 1:44.70 perces idővel, a legjobb teljesítménnyel jutott döntőbe. Ahol aztán elképesztő tempóban kezdett, 23.74 másodpercre teljesítette az első ötvenet, jóval a világrekord részidején belül. Féltávnál is 50.08 mp volt az ideje, szintén a világcsúcson belül. A harmadik ötven is remekül sikerült, 26.60 mp-re, és így még simán vezetett 150 méternél. Akkor azonban beütött a katasztrófa…



Nehéz év, majd visszatérés

Kidobta a vasmacskát, ahogy mondani szokták, az utolsó ötven métere 28.12 mp-re sikerült, így aztán vetélytársai közül Matt Richards, Tom Dean, továbbá a dél-koreai Hvang Szun Vu is megelőzte, 1:44.90 perccel pedig címvédő létére csak a negyedik lett. Mindezt tetézte, hogy 100 m gyorson a kínai Pan Csen-lo 46.80 mp-re javította David Popovici világcsúcsát, aki csupán hatodik lett a tőle kimondottan gyengének számító 47.83 mp-es idővel.

Nehéz évem volt 2023 – mondta az Indexnek Belgrádban, miután 46.88 mp-et repesztett, és megközelítette a kínai világcsúcsát. – Letettem a jogosítványt, leérettségiztem és felvettek a bukaresti egyetemre. Kicsit elmozdult a fókuszom az úszásról. De nincs baj, visszatértem! Van egy Audi A3-asom, azt vezetem, semmi különös. És nagyon várom már a párizsi olimpiát.

Popovici továbbra is szerényen él szüleivel Bukarest Pantilimon nevű kerületében, bár megtehetné, hogy előkelőbb környékre költözzön, hiszen például 2022-ben, a budapesti világbajnokság után Novák Károly Eduárd sportminiszter 200 000 eurós (mintegy 78,9 millió forintos) csekkel fogadta az Otopeni repülőtéren, miközben a szponzorok is elhalmozzák. David azonban megmaradt annak, aki addig is volt.

Átlagos srácnak Bukarestből. Aki azonban mindenkinél gyorsabban úszik a világon.

Gazdasági szaklapok adatai alapján a román átlagfizetés jelenleg lejről euróra váltva bruttó 1400. Mindez visszaosztva annyit tesz, hogy a 200 ezer eurós prémium körülbelül 143 hónapot, vagyis mintegy 12 évet fedezne.

