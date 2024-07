Marozsán és Fucsovics párosban is olimpiai kvótás

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a nemzetközi szövetség (ITF) csütörtökön nyilvánosságra hozta a 172 (86 férfi és 86 nő) olimpiai induló névsorát, melyben az egyéni helyek mellett Marozsán Fábián és Fucsovics Márton a páros listán is szerepel.

„Nagyon szerettem volna kijutni az olimpiára, jó érzés, hogy tudjuk képviselni a hazánkat”– mondta Marozsán a szövetség közösségi oldalán.

Remélem, tudunk meccseket nyerni, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy ott leszünk. Ami a számomra most lezárult füves pályás szezont illeti, öt egyéni mérkőzésemből egyet tudtam megnyerni, úgyhogy nem volt egy sikeres időszak. Továbbra sem a kedvencem, de bízom benne, hogy tudok fejlődni ezen a borításon is, most pedig jöhetnek a salakos versenyek, benne az olimpiával.