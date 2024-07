Kizárólag világbajnoki ezüstérmes játékosok alkotják a magyar válogatott olimpiai keretét

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a kapuban Magyari Alda és Neszmély Boglárka, centerben Parkes Rebecca és Mahieu Geraldine, kapásoldalon Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta és Faragó Kamilla, a balkezes oldalon Leimeter Dóra, valamint jobbkezesként Vályi Vanda és Szilágyi Dorottya, bekkben Garda Krisztina, Rybanska Natasa és Horváth Brigitta alkotja a csapatot, valamennyien ott voltak februárban Dohában, ahol világbajnoki döntőt vívott az együttes.

A válogatottat Cseh Sándorral együtt irányító Mihók Attila elmondta, az a tizenhárom játékos utazik, akik mind ott voltak a vb-ezüstnél, megvan a tapasztalatuk ezzel az edzői stábbal, tudják, mire számíthatnak, és hogy a stáb mire számít tőlük.

A keret éles bevetésen állt össze, mivel a csapat már túlvan egy hét közös edzőtáborozáson a kanadaiakkal, az athéni Thetisz Kupa négy összecsapásán, és még az elmúlt három olimpiát megnyerő amerikaiakkal több kétkapus edzésen, valamint egy hivatalos összecsapáson.

Furcsa volt egy edzőtábor közben kijelölni a csapatot, de tudtuk, hogy most ez a feladatunk, még ha ez azzal is jár, hogy van, aki kicsit vagy éppenséggel nagyon szomorúan csinálja végig a hátralévő napokat. Ha a sportág jó helyen van, akkor ennek a döntésnek nagyon nehéznek kell lennie – mint ahogy az is volt