A pesszimistább becslés jött be a májusiak közül: tartalékokkal együtt 180 magyar sportoló utazhat el a július 26-án kezdődő párizsi olimpiára, ami azonban így is az elmúlt 20 év legnagyobb összlétszáma. Sokáig úgy tűnt, a kézilabdázók épp 2004 óta nem látott bravúrja – mely szerint mind a két nem válogatottja kvalifikált – kiemelkedő csapatlétszámot is eredményez majd. Ez azonban nem egészen alakult így. Sportági bontásban vizsgáltuk meg: a három évvel ezelőtti, tokiói kvótahajszához képest hol teljesítettek túl és hol alul legjobb sportolóink. Avagy hol úszott el az ennél is tekintélyesebb, a Magyar Olimpiai Bizottság május eleji prognózisában remélt 190 fő körüli indulószám.