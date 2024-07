Úszva tíz, futva egy másodpercet javult a világelit 100 év alatt 100 méteren

Mielőtt a kétségtelenül mellbevágó összehasonlításokat bemutatnánk, muszáj egy kicsit kitérni pár 1924-es párizsi érdekességre, csak hogy még jobban képbe kerüljünk, mennyivel másabb világ volt az, mint a mai.

Például atlétikában 27 versenyszám volt, de csak és kizárólag férfi sportolók vehettek rajta részt – a nemek aránya összességében is döbbenetes fölényt (2954–135) mutatott.

Van néhány szám, ami azóta lekerült a programból, ilyenek a terepfutás egyéni és csapatversenyei (10 km-es gyaloglás helyett most 20 és 50 van már), és ebben a kettőben ugyanúgy aranyérmes lett Paavo Nurmi, ahogyan 1500 és 5000 méteren. Egy óra szünettel, egyaránt olimpiai rekorddal!

Kié a legjobb 400-as idő? Nehezebb kérdés, mint hinnénk…

Az egyik legérdekesebb kérdés a férfi 400 méteres síkfutás világcsúcsa körül forgott, ugyanis az aranyérmes Eric Liddell 47.6 másodperces idejét később rekorddá nyilvánították, mondván, az előző csúcstartó, Ted Meredith nem szabványpályán teljesítette. Valóban, 440 yardon futott 47.4-et.

A dolog szépsége? A 440 yard 402,34 méter, vagyis ő hosszabb távot tett meg rövidebb idő alatt, és mégis, Liddellé lett a világrekord…

És ez még egyszerűbb, mint a gáton…

Jobbat futsz, mint a világcsúcs, megkapod az olimpiai rekordot, a világrekordot (és az aranyérmet) viszont nem!

Itt ugyanis 54 másodperc volt 1924-ben a világrekord, amit Frank Loomis az 1920-as olimpián felállított. No most jönnek az érdekes dolgok: Loomis olimpiai rekordját a döntőben a finn Erik Wilén 53.8 mp-re javította.

Adná magát a felvetés, hogy ő lett az aranyérmes és a világrekorder. És mi a legszebb? Hogy egyik sem!

Most nehéz utólag rekonstruálni a helyzetet, a lényeg, hogy az amerikai Morgan Taylor a válogatón 52.6 másodpercet repesztett, de ezt nem fogadták el új világrekordnak, mivel gátat vert, ami akkor még a szabályokkal ellentétes volt.

Ugyanezt az időt futotta a döntőben is, amivel aranyérmet nyert, de megint gátat vert, így nem lett új világcsúcs. Wilént Charles Brookins is megelőzte, de ő eközben elhagyta a sávját, így őt ezért zárták ki, Frederick Blackettet pedig két hibás rajtért.

És most jön a végső csavar: az így másodikként rangsorolt, tehát ezüstérmes Wilén 53.8 mp-es ideje lett az új olimpiai rekord, csak nem ismerték el világcsúcsként.

Világrekordot döntött az olimpián, mégsem lett aranyérmes

Azt gondolják, hogy az előzőt már nem lehet fokozni, ugye? Ha igen, tévednek!

Robert LeGendre ugyanis az ötpróba (1924-ben: távolugrás, gerelyhajítás, 200 méter síkfutás, diszkoszvetés, 1500 méteres síkfutás) első versenyszámában 776,5 centiméteres ugrással állított fel új világrekordot távolugrásban. Végül a finn Eero Elhtonen és a magyar Somfay Elemér mögött bronzérmes lett.

Másnap amerikai honfitársa, DeHart Hubbard diadalmaskodott a távolugrók versenyében, az ő ugrása viszont 32 centivel elmaradt az új rekordtól – LeGendre távollétében. Ha utóbbi ebben a számban kvalifikált volna, igencsak jó esélye lett volna az aranyéremre.

Tarzan ma már a vert mezőnyben sem lenne – több mint 10 másodpercet javult a világelit a férfi 100 méter gyorsúszásban

Ahogyan arról nemrégiben értekeztünk, az 1904-ben az Osztrák–Magyar Monarchia Magyar Királyságában található Szabadfalván Weissmüller János néven született sportember a kor vitathatatlanul legjobb úszójának számított, első emberként teljesítette egy percen belül a 100 métert.

Az 57.4 másodperces világrekordjától ugyan valamelyest elmaradt Párizsban, azonban még így is aranyérmet szerzett ezen a távon (is). Az új olimpiai rekordot jelentő 59.00 mp-hez képest idén a katari világbajnokságon Pan Csan-lö már több mint 12 másodperccel jobb eredményt ért el a kínai váltó első embereként (46.86 mp).

Persze minél nagyobb a táv, annál jobban kijönnek a különbségek.

Egy évszázaddal ezelőtt a leghosszabb úszószámban az ausztrál Boy Charlton 20:06.60 perces idővel végzett elsőként 1500 méteren, 2012-ben a kínai Szun Jang ehhez képest több mint öt és fél perccel volt gyorsabb (14:31.02 p).

Látványos a 4×200 méteres gyorsváltók fejlődése is, 1924-ben az Egyesült Államok az olimpián elsőként tört be 10 perc alá, majd 9:53.40 percnél rövid idő alatt a második világrekordot is felállította. Most is az amerikaiaké a rekord, de immár hét perc alatti teljesítménnyel (6:58.55 p).

Megjegyzés a tabellákhoz: azon eredmények, amelyek a tokiói olimpián születettek a hivatalos elnevezés miatt 2020-ra lettek írva, de valójában a koronavírus-járvány miatti halasztás következtében ezeket az eredményeket a 2021-es naptári évben teljesítették!

úszás férfi 100 m gyors 1924-es aranyidő Johnny Weissmüller (amerikai) OR 59,00 1924-es világcsúcs Johnny Weissmüller (amerikai) 1924 57,40 jelenlegi olimpiai csúcs Caeleb Dressel (amerikai) 2020 47,02 jelenlegi világrekord Pan Csan-lö (kínai) 2024 46,86 férfi 400 m gyors 1924-es aranyidő Johnny Weissmüller (amerikai) OR 5:04.20 1924-es világcsúcs Johnny Weissmüller (amerikai) 1923 4:57.00 jelenlegi olimpiai csúcs Szun Jang (kínai) 2012 3:40.14 jelenlegi világrekord Paul Biedermann (német) 2009 3:40.07 férfi 1500 m gyors 1924-es aranyidő Boy Charlton (ausztrál) WR 20:06.60 1924-es világcsúcs Boy Charlton (ausztrál) 20:06.60 jelenlegi olimpiai csúcs Szun Jang (kínai) 2012 14:31.02 jelenlegi világrekord Szun Jang (kínai) 2012 14:31.02 férfi 100 m hát 1924-es aranyidő Warren Kealoha (amerikai) OR 1:13.20 1924-es világcsúcs Warren Kealoha (amerikai) 1924 1:12.40 jelenlegi olimpiai csúcs Ryan Murphy (amerikai) 2016 51,85 jelenlegi világrekord Thomas Ceccon (olasz) 2022 51,60 férfi 200 m mell 1924-es aranyidő Bob Skelton (amerikai)* 2:56.60 1924-es világcsúcs Erich Rademacher (német) 1924 2:50.40 jelenlegi olimpiai csúcs Zac Stubblety-Cook (ausztrál) 2020 2:06.38 jelenlegi világrekord Csin Haj-jang (kínai) 2023 2:05.48 férfi 4×200 m gyors 1924-es aranyidő Egyesült Államok WR 9:53.40 1924-es világcsúcs Egyesült Államok 9:53.40 jelenlegi olimpiai csúcs Egyesült Államok 2008 6:58.56 jelenlegi világrekord Egyesült Államok 2009 6:58.55 női 100 m gyors 1924-es aranyidő Ethel Lackie (amerikai)*** 1:12.40 1924-es világcsúcs Mariechen Wehselau (amerikai) OR 1:12.20 jelenlegi olimpiai csúcs Emma McKeon (ausztrál) 2020 51,96 jelenlegi világrekord Sarah Sjöström (svéd) 2017 51,71 női 400 m gyors 1924-es aranyidő Martha Norelius (amerikai) OR 6:02.20 1924-es világcsúcs Gertrude Ederle (amerikai) 1922 5:53.20 jelenlegi olimpiai csúcs Katie Ledecky (amerikai) 2016 3:56.46 jelenlegi világrekord Ariarne Titmus (ausztrál) 2023 3:55.38 női 100 m hát 1924-es aranyidő Sybil Bauer (amerikai) OR 1:23.20 1924-es világcsúcs Sybil Bauer (amerikai) 1924 1:22.40 jelenlegi olimpiai csúcs Kaylee McKeown (ausztrál) 2020 57,47 jelenlegi világrekord Regan Smith (amerikai) 2024 57,13 női 200 m mell 1924-es aranyidő Lucy Morton (brit)**** 3:33.20 1924-es világcsúcs Irene Gilbert (brit) 1923 3:20.40 jelenlegi olimpiai csúcs Tatjana Schoenmaker (dél-afrikai) 2020 2:18.95 jelenlegi világrekord Jevgenyija Csikunova (orosz) 2023 2:17.55 női 4×100 m gyors 1924-es aranyidő Egyesült Államok WR 4:58.80 1924-es világcsúcs Egyesült Államok 4:58.80 jelenlegi olimpiai csúcs Ausztrália 2020 3:29.69 jelenlegi világrekord Ausztrália 2023 3:27.96 *Bob Skelton az első előfutamban 2:56.0-val új olimpiai csúcsot úszott. **az amerikai váltó az elődöntőben 9:59.4-gyel elsőként zárt 10 perc alatt, ezt javította tovább. ***Mariechen Wehselau az első előfutamban 1:12.2-es világcsúcsot úszott. ****Agnes Geraghty 3:27.6-os olimpiai rekordot állított fel az előfutamban.

Szárazföldön is gyorsult egy másodpercet a világ – a táv növelése csak ront a helyzeten

Atlétikában is találkozhatunk hasonlóan látványos differenciákkal, aligha meglepő, hogy itt is a másik végleteknél a legfeltűnőbb a helyzet: 1924-ben 2:41:22.6 órás eredménnyel lehetett aranyérmet szerezni maratoni futásban, bár a világrekord már ekkor is majd’ kilenc perccel jobb volt (2:32:35.80).

Ehhez képest viszont most már alig vagyunk két órán túl, sőt Eliud Kipchoge – hathatós segítségekkel, mint például felvezető autó, folyamatosan rotálódó „nyulak”, és érkező frissítők – 2019-ben egy bécsi kísérleten bebizonyította, hogy akár ez a határ is áttörhető, 1:59:40.2 óra alatt teljesítette a 42 195 métert, ez azonban a már említett segítségek miatt nem hivatalos rekord.

A száz évvel ezelőtti olimpián a brit Harold Abrams 10.6 másodperces idővel nyert aranyérmet, ehhez képest a ma érvényes rekord egy másodperccel jobb, Usain Bolt 2009-ben repesztett 9.58 mp-et, amivel a történelem leggyorsabb embere címet mondhatja magáénak – na meg nyolc ötkarikás arany büszke tulajdonosa.

atlétika 100 m síkfutás 1924-es aranyidő Harold Abrahams (brit) OR 10,60 1924-es világcsúcs Charles Paddock (amerikai) 1921 10,40 jelenlegi olimpiai csúcs Usain Bolt (jamaicai) 2012 9,63 jelenlegi világrekord Usain Bolt (jamaicai) 2009 9,58 200 m síkfutás 1924-es aranyidő Jackson Scholz (amerikai) OR 21,60 1924-es világcsúcs Willie Applegarth (brit) 1914 21,20 jelenlegi olimpiai csúcs Usain Bolt (jamaicai) 2008 19,30 jelenlegi világrekord Usain Bolt (jamaicai) 2009 19,19 400 m síkfutás 1924-es aranyidő Eric Liddell WR* 47,60 1924-es világcsúcs Eric Liddell 47,60 jelenlegi olimpiai csúcs Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 2016 43,03 jelenlegi világrekord Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 2016 43,03 800 m síkfutás 1924-es aranyidő Douglas Lowe (brit) 1:52.40 1924-es világcsúcs Ted Meredith (amerikai) 1912 1:51.90 jelenlegi olimpiai csúcs David Rudisha (kenyai) 2012 1:40.91 jelenlegi világrekord David Rudisha (kenyai) 2012 1:40.91 1500 m síkfutás 1924-es aranyidő Paavo Nurmi (finn) OR 3:53.60 1924-es világcsúcs Paavo Nurmi (finn) 1924 3:52.60 jelenlegi olimpiai csúcs Jakob Ingebrigtsen (norvég) 2020 3:28.32 jelenlegi világrekord Hisam el-Gerúzs (marokkói) 1998 3:26.00 5000 m síkfutás 1924-es aranyidő Paavo Nurmi (finn) OR 14:31.20 1924-es világcsúcs Paavo Nurmi (finn) 1924 14:28.20 jelenlegi olimpiai csúcs Kenenisa Bekele (etióp) 2008 12:57.82 jelenlegi világrekord Joshua Cheptegei (ugandai) 2020 12:35.36 10 000 m síkfutás 1924-es aranyidő Ville Ritola (finn) WR 30:23.20 1924-es világcsúcs Ville Ritola (finn) 30:23.20 jelenlegi olimpiai csúcs Kenenisa Bekele (etióp) 2008 27:01.17 jelenlegi világrekord Joshua Cheptegei (ugandai) 2020 26:11.00 110 m gátfutás 1924-es aranyidő Daniel Kinsey (amerikai) 15,00 1924-es világcsúcs Earl Thomson (kanadai) 1920 14,80 jelenlegi olimpiai csúcs Liu Hsziang (kínai) 2004 12,91 jelenlegi világrekord Aries Merritt (amerikai) 2012 12,80 400 m gátfutás 1924-es aranyidő Morgan Taylor (amerikai)** 52,60 1924-es világcsúcs Frank Loomis (amerikai) 1920 54,00 1924-es olimpiai csúcs Erik Wilén (finn)** 1924 53,80 jelenlegi olimpiai csúcs Karsten Warholm (norvég) 2020 45,94 jelenlegi világrekord Karsten Warholm (norvég) 2020 45,94 3000 m akadályfutás 1924-es aranyidő Ville Ritola (finn) OR 9:33.60 1924-es világcsúcs Paul Bontemps (francia)*** 1924 9:33.40 jelenlegi olimpiai csúcs Conseslus Kipruto (kenyai) 2016 8:03.28 jelenlegi világrekord Lamecha Girma (etióp) 2023 7:52.11 4×100 m váltófutás 1924-es aranyidő Egyesült Államok WR 41,00 1924-es világcsúcs Egyesült Államok 41,00 jelenlegi olimpiai csúcs Jamaica 2012 36,84 jelenlegi világrekord Jamaica 2012 36,84 4×400 m váltófutás 1924-es aranyidő Egyesült Államok WR 3:16.00 1924-es világcsúcs Egyesült Államok 3:16.00 jelenlegi olimpiai csúcs Egyesült Államok 2008 2:55.39 jelenlegi világrekord Egyesült Államok 1993 2:54.29 maratoni 1924-es aranyidő Albin Stenroos (finn) 2:41:22.60 1924-es világcsúcs Hannes Kolehmainen (finn) 1920 2:32:35.80 jelenlegi olimpiai csúcs Samiel Wanjiru (kenyai) 2008 2:06:32.00 jelenlegi világrekord Kelvin Kiptum (kenyai)**** 2023 2:00:35.00 *Eric Liddell 47,6-os idejét világcsúccsá nyilvánították, mivel a korábbi rekorder, Ted Meredith 440 yardon (402,34 m) tartotta a legjobbját, 47,4-et. **Morgan Taylor 52,6-os idejét gátleverés miatt nem ismerték el, a második Erik Wilén 53,8-cal olimpiai rekordot futott, így viszont ezt meg világrekordnak nem ismerték el. ***Nem hivatalos, de Ville Ritoláé sem lett az ****Eliud Kipchoge egyedüli résztvevőként, különböző segítségekkel 1:59:40.2-t futott, de ezt nem hitelesítették.

Sokkal magasabbra, jóval messzebbre

Az 1924-ben életre hívott „gyorsabban, magasabbra, erősebben” olimpiai mottó első fejezete után a másodiknak is szenteljünk még pár bekezdést.

A magasugrásban anno az amerikai Harold Osborn jelentette az etalont, aki 203 centis világcsúcsa mellett 198 centivel nyert Párizsban, ugyanő tízpróbában 7710,775 ponttal állított fel rekordot. A mostani csúcsokat a kubai Javier Sotomayor (245 cm) és a francia Kevin Mayer (9126) tartják.

Itt is igaz, hogy minél magasabbak a számok, annál feltűnőbb a javulás. Rúdugrásban a norvég Charles Hoff (421 cm) legjobbját már több mint két méterrel veri a svéd Armand Duplantis (624 cm), de a távolugrás csúcsa is alaposan megnőtt LeGendre (776,5 cm) óta – Mike Powell 895 centiméterrel az első, ő viszont 1991 óta.

Erőben (és technikában) is hatalmas javulás következett be, súlylökésben 15,54 méterről 23,56-ra nőtt a világcsúcs, kalapácsvetésben pedig 57,77 méterről 86,74-ről, hogy a gerelyhajítás bő harmincméteres ugrását már ne is említsük (66,1-ről 98,48-ra). Érdekesség, hogy nemrégiben dőlt meg a diszkoszvetés 38 éve fennálló világrekordja, az olimpiai csúcstartó Virgilijus Alekna fia, Mykolas Alekna állította fel. Rúdugrásban Armand Duplantis is javított idén, de ő a saját csúcsai emelgeti egy-egy centivel, szóval nála ez nem annyira meglepő.

magasugrás 1924-es arany Harold Osborn (amerikai) OR 198 1924-es világcsúcs Harold Osborn (amerikai) 1924 203 jelenlegi olimpiai csúcs Charles Austin (amerikai) 1996 239 jelenlegi világrekord Javier Sotomayor (kubai) 1993 245 rúdugrás 1924-es arany Lee Barnes (amerikai) 395 1924-es világcsúcs Charles Hoff (norvég) 1923 421 jelenlegi olimpiai csúcs Thiago Braz (brazil) 2016 603 jelenlegi világrekord Armand Duplantis (svéd) 2024 624 távolugrás 1924-es arany DeHart Hubbard (amerikai) 744,5 1924-es világcsúcs Robert LeGendre (amerikai)* OR 776,5 jelenlegi olimpiai csúcs Bob Beamon (amerikai) 1968 890,0 jelenlegi világrekord Mike Powell (amerikai) 1991 895,0 hármasugrás 1924-es arany Nick Winter (ausztrál) WR 15,525 1924-es világcsúcs Nick Winter (ausztrál) 15,525 jelenlegi olimpiai csúcs Kenny Harrison (amerikai) 1996 18,090 jelenlegi világrekord Jonathan Edwards (brit) 1995 18,290 súlylökés 1924-es arany Bud Houser (amerikai) 14,995 1924-es világcsúcs Ralph Rose (amerikai) 1909 15,540 jelenlegi olimpiai csúcs Ryan Crouser (amerikai) 2020 23,300 jelenlegi világrekord Ryan Crouser (amerikai) 2023 23,560 diszkoszvetés 1924-es arany Bud Houser (amerikai) OR 46,155 1924-es világcsúcs James Duncan (amerikai) 1912 47,580 jelenlegi olimpiai csúcs Virgilijus Alekna (litván) 2004 69,890 jelenlegi világrekord Mykolas Alekna (litván) 2024 74,350 kalapácsvetés 1924-es arany Fred Tootell (amerikai) 53,285 1924-es világcsúcs Patrick Ryan (amerikai) 1913 57,770 jelenlegi olimpiai csúcs Szergej Litvinyov (szovjet) 1988 84,800 jelenlegi világrekord Jurij Szedih (szovjet) 1986 86,740 gerelyhajítás 1924-es arany Jonni Myyrä (finn) 62,96 1924-es világcsúcs Jonni Myyrä (finn) 1919 66,10 jelenlegi olimpiai csúcs Andreas Thorkildsen (norvég) 2008 90,57 jelenlegi világrekord Jan Zelezny (cseh) 1996 98,48 tízpróba 1924-es arany Harold Osborn (amerikai) WR 7710,775 1924-es világcsúcs Harold Osborn (amerikai) 7710,775 jelenlegi olimpiai csúcs Damian Warner (kanadai) 2020 9018,000 jelenlegi világrekord Kevin Mayer (francia) 2018 9126,000 *Egy nappal a távolugrás fináléja előtt, az öttusaversenyben ugrotta.

(Borítókép: Johnny Wiesmuller és Pan Csan-lö. Fotó: Bettman / Contributor / Getty Images, Marcel ter Bals / DeFodi Images / Getty Images)