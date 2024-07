Úszólegenda az Indexnek: Benne van, hogy Milák az olimpián nagyot varázsol

A hollandok háromszoros olimpiai bajnok úszónője, Ranomi Kromowidjojo az Index kérdésére Milák Kristófról, Kós Hubertről, valamint a magyar olimpiai úszócsapat esélyeiről is beszélt a párizsi ötkarikás játékok előtt. A britek kétszeres olimpiai érmes nagysága, Lutalo Muhammad is örömmel válaszolt a kérdéseinkre, és ugyanígy tett a kilencszeres BMX flatland világbajnok Matthias Dandois is.