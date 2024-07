Édesapja utolsó kívánságát teljesíti a tizedik olimpiájára készülő sportoló

Az 55 éves sportlövő 1988-ban, 19 évesen Szöulban szerepelt először az ötkarikás játékokon, akkor a 25 méteres sportpisztoly versenyszámban arany-, 10 méteren pedig ezüstérmet nyert, még a Szovjetunió színeiben.

Ezt követően ott volt Barcelonában, Atlantában, Sydney-ben, Athénban, Pekingben, Londonban, Rio de Janeiróban és Tokióban is, s most is tagja szülőhazája, Georgia küldöttségének. Olimpiai éremkollekcióját a kínai fővárosban 10 méteren szerzett bronzzal tette teljessé, s amennyiben Párizsban is lőállásba lép, utoléri a tíz ötkarikás részvétellel rekorder kanadai lovast, Ian Millart.

Tíz olimpia – ez az egész életem. Az első után el sem tudtam képzelni, hogy ennyi alkalommal kijutok majd. Egyszer könyvet fogok írni a pályafutásomról, de az az öröm, amit az aranyérem megszerzése után éreztem, arra sarkallt, hogy minden nap keményen eddzek

– mondta az olimpiára Bakuban készülő sportoló.

Salukvadze kiemelte, a könyvben egy fejezetet édesapjának szentel majd, aki a kezdetek óta az edzője volt, míg egy másik a riói élményeiről fog szólni, ahol fiával, Cotne Mahavarianival egy olimpián versenyezhetett.

Tokió után úgy döntöttem, elég volt, ám az akkor 93 éves édesapám azt mondta: a következő olimpiáig már csak három év van, próbáljam meg megszerezni a kvótát. Ezt megelőzően soha nem kért tőlem semmit, ez volt az utolsó kívánsága, így beleegyeztem. Annak ellenére, hogy azóta elhunyt, örülök, hogy teljesítettem a vágyát

– fogalmazott a georgiai versenyző.

A párizsi olimpia sportlövőversenyeit a fővárostól 270 kilométerre délre, Chateauroux-ban rendezik majd jövő szombat és augusztus 5. között. Az ötkarikás játékok versenyei jövő szerdán kezdődnek és augusztus 11-ig tartanak, a nyitóünnepség jövő pénteken lesz.

(Borítókép: Nino Salukvadze a pekingi olimpián 2008. augusztus 10-én. Fotó: Clive Brunskill / Getty Images)