Százhalombattánál csoda történt, Szajna lett a Dunából

A belgrádi Európa-bajnokság után – ahol Betlehem Dávid győzött 5 kilométeren, Rasovszky Kristóffal, továbbá két hölggyel, Fábián Bettinával és Szimcsák Mirával megnyerte a csapatversenyt, Betlehem 10 km-en bronzérmes lett, ahogy Sárkány Zalán is 800 és 1500 méteren – egy hosszútávú rész következett a Szokolai László vezette úszóteam felkészülésében.

Ez azt jelentette, hogy újra 9-10 kilométeres edzések jöttek Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid életében, lassabb úszással, az első hetekben regenerációs jelleggel. Majd a rá következő héten úgymond felmenő jelleggel, egyre magasabb aerob/anaerob küszöbökkel, végül nekiálltak a gyorsító szakasznak. Most pedig, július 19. környékén már ebben a szakaszban van a trió, közvetlenül a versenyt – jelen esetben a párizsi olimpiát – megelőző időszakban, egyre gyorsuló edzésekkel, magas tejsavszintekkel. Közben pedig hetente többször is modellezik magát a versenyt.

Szokolai százhalombattai születésű lévén úgy ismeri a Dunát, mint a tenyerét. A folyón szülővárosánál kijelölt egy 800 méteres pályát, mivel a Szajnán is 800 méteres pályán ússzák le oda-vissza a tíz kilométert a versenyzők, és ott modellezik az olimpiai versenyt.

Ezen a hétvégén Szokolaiék másodszor is elmennek Százhalombattára, már pontosan tudják, hol kell úszniuk, hogy élethűen modellezzék a párizsi körülményeket. A Duna egyébként szinte ivóvíz tisztaságú, nem úgy, mint a Szajna, bár a magyar nyílt vízi úszók attól sem tartanak. Legalábbis nem nagyon.

Kicsit tartunk a lehetséges fertőzéstől, de különösebben nem foglalkoztatja a mieinket a Szajna vízminősége. Mint mondják, Párizs megér nemcsak egy misét, hanem egy kisebb fertőzést is, belehalni meg úgysem fognak. Úgy vannak vele, ha Anne Hidalgo, a párizsi polgármester asszony megmártózott a folyóban, akkor ez nekik sem árthat meg. Így voltunk ezzel Tokióban is, a legutóbbi olimpián, ott is el-elérte az egészségügyi határértéket a tengervíz szennyezettsége, mégsem lett semmi bajuk a fiúknak. Fantasztikus attrakció lesz, egyszer úgymond hegynek felfelé, egyszer meg lefelé úszni, ilyen még nem volt az olimpiák történetében, eddig mindig állóvízben rendezték a nyílt vízi úszást.