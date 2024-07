A magyarok 94 százaléka nézi majd az olimpiát, akad köztük olyan, aki munkaidőben is

A magyarok 94 százaléka nézi majd az olimpiai versenyeket, a legtöbben 4-5 sportágat követnek. A favorit egyértelműen az úszás, amelyet szorosan követ a vízilabda. Az Allianz Hungária Zrt. reprezentatív Nagy szurkoló felmérése arra is választ ad, hogy leginkább otthon, családi vagy baráti körben szurkolunk. A válaszadók 79 százaléka soha nem járt még olimpián, de idén a 18–35 éveseknél fordult a kocka, és terveznek egy párizsi utat a versenyekre. Minden ötödik sportrajongó akár a munkáját és az alvását is beáldozza, hogy élőben kövesse a közvetítéseket Párizsból.

Az Allianz Hungária Zrt. – mint a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság partnere – a közelgő ötkarikás játékokat megelőzően felmérte a magyar felnőtt lakosság szurkolással kapcsolatos attitűdjét, motivációit és érdeklődését. A Nagy szurkoló felmérésből kiderül, mindannyian rajongunk az olimpiáért: 94 százalékunk nézni fogja az olimpiai közvetítéseket, és átlagosan 4-5 sportágat követünk. A paralimpiát minden második magyar (56 százalék) kíséri majd figyelemmel, de az 55 év felettiek körében megugrik a népszerűsége – a korcsoport 71 százaléka követi az eseményeket.

Családi körben szurkolunk – van, aki munkaidőben is

A válaszadók közel négyötöde még soha nem járt olimpián, és nem is tervez ilyesmit. A felmérésben részt vevők fele nem hajlandó költeni arra, hogy személyesen szurkoljon, inkább az élő közvetítéseket követi. Nem meglepő módon a fiatalabbak a kalandvágyóbbak: a 18 és 35 év közöttiek negyede (25 százalék) tervez kiutazni idén Párizsba, míg az idősebb, 55 év feletti korosztályban mindössze 13 százalék ezek aránya.

Az olimpiai közvetítéseket legszívesebben családi (34 százalék) vagy baráti (24 százalék) körben élvezzük. A sport közösségformáló ereje a fiatalok között mutatkozik meg erőteljesebben: közülük tízből négyen a barátokkal közös szurkolást részesítik előnyben. Természetesen ők a hangosabbak is az események alatt: a 25 év alattiak 39 százaléka képes végigkommentálni a közvetítéseket, és rájuk jellemzőbb az is, hogy felugranak és kiabálnak, ha izgatottak lesznek. Az életkor előrehaladtával aztán egyre inkább a csendesebb szurkolás veszi át a szerepet.

Minden ötödik válaszadó pedig akár az alvása vagy a munkavégzése rovására is ragaszkodik ahhoz, hogy élőben kövesse a várt eseményeket. Ez az átlagosnál jobban jellemzi az idősebb korosztályt: közel harmadukra igaz ez az állítás.

A közvetítésekben az úszás a favorit

A legtöbb sportrajongót – a válaszadók kétharmadát – az úszás szögezi a képernyők elé az olimpiai játékok alatt, ezt követi a vízilabda (57 százalék), a labdarúgás (49 százalék), a kézilabda (47 százalék) és az atlétika (44 százalék). A népszerűségi dobogó felső két fokán a nőknél is az úszás (72 százalék), valamint a vízilabda (57 százalék) áll, ezeket azonban az atlétika követi (46 százalék). Az átlagos szurkoló 4,7 sportág eseményeire kíváncsi az olimpiai játékok alatt, ám a szám a korral előrehaladva nő: 65 év felett már 5,8 az átlag.

Olimpia: a fiatal felnőttek 21 százaléka többet mozog a hatására

A párizsi olimpiához hasonló sportesemények inkább a nőkből váltanak ki a személyes egészségükkel összefüggő reflexeket: minden negyedik felnőtt magyar nő ilyenkor egészségesebb életmódot követ, mint általában – derül ki az Allianz Hungária Nagy szurkoló felméréséből. A férfiak egészségtudatosságában olyannyira nem hoz változást például egy olimpia, hogy esetükben a sörfogyasztás emelkedik meg (16 százalék), bár az, hogy többet nassolnak, mindkét nemre érvényes ilyenkor (a nők 10 százalékára, a férfiak 11 százalékára).

„A felmérésünk egyik legizgalmasabb része az volt, amikor arra voltunk kíváncsiak, mennyire inspirál bennünket rendszeresebb sportolásra az olimpia. A válaszokból azt szűrtük le, hogy bőven van még tér a több mozgásra, mert mindössze 14 százalékunk sportol többet, és százból ketten próbálunk ki új sportágat az ötkarikás játékok hatására. Igazán jó hír azonban, hogy a fiatal felnőttek, vagyis a 18–25 évesek jóval fogékonyabbak az olimpia üzenetére, mert 21 százalékuk sokkal aktívabb sportolásba kezd az olimpia hatására, kedvenc sportolói hősies küzdelmét és sikereit látva, ami igazán biztató!” – fogalmaz Cséky Timea, az Allianz Hungária marketing- és vállalati kommunikációs vezetője. A Nagy szurkoló felmérés többségünkről azt mutatja, hogy az ötkarikás játékok hatására több sportközvetítést nézünk (59 százalék), illetve gyakrabban olvassuk a sporthíreket (47 százalék).

A szurkolók nem tették túl magasra a lécet: 10–15 érmet szerzünk Párizsban?

A kitöltők többsége tíz–tizenöt érmet remél a magyar küldöttségtől a 2024-es olimpián. Érdekesség, hogy az újkori olimpiákról a magyarok ettől jóval több, átlagosan 19 érmet hoztak el, Tokióból például hússzal érkezett haza a delegáció, kétszer annyival, mint a 2008-as pekingi versenyekről. Ezen a téren a fiatalabbak derűlátóbbak: a 35 év alattiak 36 százaléka reméli, hogy 15-nél is több érmet szerzünk, míg az idősebbek körében ez csak 25 százalék.

A felmérésből kiderül, hogy a válaszadók 56 százaléka szokta követni a paralimpiai játékokat is, jóval több nő (61 százalék), mint férfi (52 százalék). Kiemelkedő a paralimpia nézettsége az 55 év fölöttiek körében, és az sem meglepő, hogy a többség azokra a versenyekre kíváncsi, amelyeken magyar versenyző is indul. Például Ekler Luca paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, aki nagyon jó élményeket őriz Párizsról: a tavaly ott rendezett paraatlétikai világbajnokságról az Allianz márkanagykövete három arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új világcsúccsal térhetett haza.

Rá kell venni a fiatalokat a fizikai aktivitásra

A részvétel nem csupán a versenysportban, hanem a mindennapos testmozgásban is kulcsfontosságú, különösen amiatt, hogy például a fiatalokat számos tényező (tanulás, testképzavarok, sportos ismerősök hiánya) hátráltatja a rendszeres fizikai aktivitásban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), valamint az olimpiai és paralimpiai mozgalmak globális biztosítási partnere, az Allianz közös felméréséből például az derül ki, hogy ötből csupán egy fiatal sportol hetente legalább öt órát vagy annál többet.

Az olyan világméretű sportesemények, amilyen az olimpia, arra is lehetőséget adnak, hogy újólag ráirányítsuk a figyelmet: a boldog és egészséges életnek a rendszeres sportolás is a része.

Az Allianz szakembere azt is megemlíti, hogy a hetente legalább öt órát sportoló fiatalok boldogabbak, magabiztosabbak, és az iskolában is jobban teljesítenek. Ebből a megfontolásból állítja a fiatalok sportját a középpontba az Allianz Move Now programja, amely ifjúsági táborok, digitális képzések, klubok és rendezvények formájában mindent megtesz azért, hogy mozgásra bírja a Z generációt. „Az Allianznál abban bízunk, hogy az idei párizsi olimpiai és paralimpiai játékok jó apropót jelentenek ahhoz, hogy a sportkedvelők mellett a rendszeres testmozgást végzők száma is emelkedjen” – így értékelte az olimpia alkalmából végzett Nagy szurkoló felmérés eredményeit Cséky Tímea.