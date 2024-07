Megint LeBron James mentette meg az amerikai kosarasok becsületét

Most már senki sem hiszi azt, hogy sétagalopp lesz a második Dream Teamnek kikiáltott Team USA szereplése a párizsi olimpián. Az Egyesült Államok férfikosárlabda-válogatottja hétfő késő este csak véres verejtékkel és LeBron James emberfeletti teljesítményével tudta legyőzni 92–88-ra a világbajnok címvédő Németországot a londoni O2 Arenában a jenkik ötödik, utolsó előkészületi mérkőzésén.

A helyszín London, ahol tizenkét évvel ezelőtt LeBron James eddigi utolsó olimpiai bajnoki címét szerezte, akkor Spanyolország legyőzésével. A Team USA utolsó előkészületi mérkőzését vívta a szombati olimpiai rajt előtt, amikor majd Szerbia lesz az ellenfél.

Nem sokkal a kezdés előtt közzétették, hogy LeBron James lesz az Egyesült Államok olimpiai küldöttségének egyik zászlóvivője a megnyitóünnepségen a Szajnán.

A Los Angeles Lakers kosarasa sem mai gyerek már, december 30-án betölti a negyvenet, első olimpiáján húsz éve lépett pályára, 2004-ben.

De a kor csak egy szám, a veterán sztár még most is úgy fut, mint a nyúl. A meccs első kosarát is ő szerzi, miután Joel Embiid leszedi a lepattanót, és húszméteres passzal indítja Jamest. A fordított zsákolás, reverse jam James védjegye:

LeBron James reverse jam to get things started for #USABMNT 👑💥



USA-Germany | 📺 FOX pic.twitter.com/QAGHvdVhUd — NBA (@NBA) July 22, 2024

Majd Jrue Holiday felteszi neki alley-oopra, és LeBron behúzza:

Jrue Holiday ↗️ LeBron James lob jam!



🇺🇸 vs. 🇩🇪 | 📺 FOX pic.twitter.com/jlaGZjin74 — NBA (@NBA) July 22, 2024

Az első negyed vége 29–19, nem lesz itt baj, az amerikaiak megmutatják, ki az úr a háznál. Főleg, hogy LeBron klubtársa, Anthony Davis is megérkezik:

Majd LeBron-blokk, Joel-továbbítás, Jrue-passz Steph Currynek, és a triplakirály nem hibázza el a neki szánt ziccert:

THIS DUO 🔥



LEBRON BLOCK.

CURRY THREE.



USA-Germany | 📺 FOX pic.twitter.com/iwXwBANm54 — NBA (@NBA) July 22, 2024

Csakhogy a németeket nem olyan fából faragták. Nem véletlenül ők a világbajnokok, nem véletlenül verték meg tavaly a vb-elődöntőben 113–111-re az amerikaiakat.

Felzárkóznak, de még mennyire, Dennis Schröder, a tavalyi vb MVP-je gyönyörű gólpasszt ad Moritz Wagnernek, és az Orlando Magic centere zsákol, már csak 62–61-re vezet a Team USA!

Dennis Schroder with the DIME to Mo Wagner!



USA-Germany | 📺 FOX pic.twitter.com/G8EBpsGwWr — NBA (@NBA) July 22, 2024

Sőt, a 28. percben Andreas Obst triplájával 64–62-re átveszik a vezetést! Mi lesz itt még? Mi? Izgalmas hajrá! Curry a háta mögött ad gólpasszt Devin Bookernek:

De még így is 71–66-ra vezetnek a németek. Az utolsó 11 amerikai pont azonban Jamesé, ki másé lenne?!

Egy hármas, majd a pont az i-re, ezzel alakul ki a 92–88-as végeredmény:

CLUTCH 👑



LEBRON JAMES FOR THREE.

LEBRON JAMES LAYUP.



USA-Germany | 📺 FOX pic.twitter.com/VlPcxZg4YG — NBA (@NBA) July 22, 2024

Szeretem az ilyen nyögvenyelős meccseket, sokkal jobban, mint amikor 25 ponttal győzünk

– mondta James a meccs után, amelyen 20 pontot szerzett, ebből 11-et az utolsó negyedben.

A Team USA mind az öt edzőmeccsét megnyerte, de ebből az ötből csak a Szerbia elleni volt sima, 105–79-es séta, a többi szorosra sikeredett, főleg a Dél-Szudán elleni 101–100, azon a meccsen szintén LeBron James lépett elő megmentőnek.

Hol van már a barcelonai olimpia, amikor 43,8 pont volt az átlagos különbség Michael Jordanék nyolc meccsén?

Szombaton tehát rajt az olimpián, az ellenfél Szerbia, a legutóbbi vb ezüstérmese, Nikola Jokiccsal, az NBA háromszoros MVP-jével.

Kosárlabda

Felkészülési mérkőzés

Egyesült Államok–Németország 92–88.

Legjobb dobók: James 20, Embiid 15, Curry 13, Davis 11, Edwards 10, ill. Moritz Wagner 18.