Kemény Dénes: Bátorság kell egy pillanat alatt eldobni azt, amit két napon át terveztél

Az ezredfordulón megrendezett férfi vízilabdatornának a sydney-i Ryde Aquatic Centre adott otthont. A szeptember 23. és október 1. között zajló tornán a résztevőket a szokásoknak megfelelően kétszer hatcsapatos csoportba sorsolták, ahonnan az első négy helyezett juthatott a negyeddöntőbe. Magyarország csoportjában a harmadik helyen végzett, miután minimális különbséggel kikapott Horvátországtól és Jugoszláviától.

„Már soha nem tudjuk meg, hogy mennyivel lett volna könnyebb dolgunk, ha a korábbi Jugoszláviával kell játszanunk – emlékezett vissza a korábbi szövetségi kapitány. – A kiemelkedő tudású horvát játékosokkal még komplettebb lett volna a csapat, ugyanakkor nem kellett volna külön a horvátokkal is játszanunk. Az a logikus következtetés, hogy együtt erősebbek lettek volna, de mi azt láttuk, hogy a kivált országok nagyon hamar elérték a korábbi közös szintet, így viszont egy erős csapatból több erős ellenfele lett az embernek.”

A Jugoszlávia elleni utolsó csoportmeccs utolsó percében, 9–9-es állásnál emberelőnybe kerültek déli szomszédjaink, és a kapott gól azt jelentette, hogy az olimpiai aranyért érkező, egyik nagy esélyes Olaszország elleni mérkőzéssel folytatódott a magyar válogatott útja a negyeddöntőben. Ott aztán a remekül játszó csapat teljesítményének, valamint a parádésan teljesítő Kásás Tamás négy góljának köszönhetően 8–5-re nyertek a mieink. Újra Jugoszlávia következett a sorban.

„A sportban van egy olyan törtvényszerűség, hogy amikor két héten belül, két közel azonos tudású, egyforma csapat találkozik, akkor nagyon ritkán születik ugyanaz az eredmény” – folytatta Kemény Dénes.

Járulékos veszteség

Természetesen ez egyetlen sportágban sem jelent biztos győzelmet, a magyar vízilabda-válogatottnak sem ingyen adták a jegyeket az Oroszország elleni döntőre. Kemény Dénes kihangsúlyozta, hogy nagy tisztelet volt az ellenfelük irányába, mivel minden poszton nagyon erősek voltak. A siker érdekében azonban valamelyik ujjba bele kellett harapni, lehetőleg abba, amelyik a legkevésbé fájt.

„Biztosak voltunk abban, hogy miután stabil és komoly metódus mentén játszott játékuk volt, ki fogják harcolni az emberelőnyöket – kezdte a sikerrecept felvázolását a mesteredző. – Arra készültünk, hogy az emberelőny/emberhátrány arányban minél jobban jöjjünk ki. Elsősorban megpróbáltunk jól védekezni hátrányban. A céljaink eléréséhez kinéztük a relatíve legkevésbé veszélyes játékosukat, Petar Trbojevicset, hogy lehetőleg ő lőjön, amikor ők emberelőnyben lesznek. Az összes többi poszton tényleg fantasztikus lövőjátékosaik voltak.”

A világ- és Európa-bajnok szerb vízilabdázónak jó párszor el is sült a keze, öt góllal zárta az elődöntőt, világsztárt csinált belőle a magyar válogatott erre az ötven percre.

Ez volt az az ár, az a járulékos veszteség, amit be kellett vállalnunk a siker érdekében. Öt gólt lőtt, de egy vesztes mérkőzésen, mi pedig csak hetet kaptunk. Utólag úgy gondolom, ha nem lövünk az ő hét góljukra nyolcat, csak mondjuk hatot, az az én hibám lett volna. Ezt úgy mondják a vízilabdában, hogy odaadtuk a meccset Trbojevicsnek.

Az elődöntő harmadik negyedének második percében, 5–5-ös állásnál gólt szereztek déli szomszédjaink, akik így először jutottak vezetéshez a mérkőzésen. Kemény Dénes, a vízilabdában elég szokatlan módon, ekkor lecserélte a válogatottunk első számú kapusát, Kósz Zoltánt, és a kispadról Szécsi Zoltánt ugrasztotta a vízbe.

Szécsi kapujára a bő másfél negyednyi játékidő alatt hat lövés érkezett még, de csak egy gólt kapott, így Magyarország léphetett az Oroszország elleni fináléba.

„A cserének igazából nem az eredményhez volt köze, bár nyilván, ha az ember vezet két góllal, akkor nem cserél kapust – idézte fel akkori döntését Kemény Dénes. – Én inkább azt láttam a kispadról, hogy eléggé magabiztosak a szerb játékosok támadásban. Kósz Zoli nem védett rosszul, viszont azt éreztem, látva az ellenfél lövőinek magabiztosságát, hogy ezt a magabiztosságot meg kell billentenem. A saját játékoskori emlékeim szerint amikor egy jó kapussal szemben az ember felkészül, majd ezt a jó kapust – miután a csatároknak jól megy a lövés – lecserélik, akkor sokszor zavart tudott okozni egy egyébként kevésbé jó vagy kevésbe ismert cserekapus. Én is azt gondoltam, hogy Szecska beállásával ezt a nyugalmat az ellenfél lövőinél meg tudom bolygatni. Úgy éreztem, hogy valamit csinálnom kell, mert bár jól játszunk, 5–5 volt, majd 6–5 oda, de hiába játszik jól egy csapat, ha végül kikap egy góllal, akkor bizony mi sem kerültünk volna az olimpiai döntőbe.”

„Ha az ember túlzottan az elemzésekre támaszkodik, akkor könnyen arcra eshet”

A mesteredző elmondta, hogy abban az időben nem volt divat meccs közben kapust cserélni. Ennek volt egy sportszakmai oldala: ha az első két negyedben nem cseréltek kapust, akkor közel egy órán keresztül csak hűlt a kispadon, kihűlt a köpenyébe burkolódzva, és ezért senki nem nagyon merte megkockáztatni csapatba állítását. Nagy tornán, nemzetközi szinten ez volt az első eset, amikor valakit az edző a harmadik negyedben, hidegen a vízbe vezényelt.

„Szecska sportemberi, sportkarakteri tulajdonságai között a kihívás az egy ösztönző helyzet volt. Nem megbénította, nem került extra nyomás alá ilyenkor, hanem inkább feldobta a szituáció. Ő szerette, amikor nincs az embernek vesztenivalója. Ebben bíztam, és természetesen abban, hogy elég furcsa védési stílusa van, és egy ilyen eltérő stílus a jól lövő jugoszlávok számára zavaró lehet. Ez a lépés bejött. Nem összenyomta a felelősség, hogy 18 500 néző előtt játszott, olimpiai elődöntőben kellett védenie, hanem feldobta ez a helyzet, és nagyobb bizonytalanságot adott az ellenfélnek, mint biztonságot nekünk” – zárta a cserével kapcsolatos gondolatait a Príma Primissima díjas edző.

Az elmúlt években úgy a sportban, mint az élet más területein is, előtérbe kerültek a számok, adatok. Különböző tudományágak integrálódtak a sportba, számos szakemberrel bővült a szakmai stábok névsora. Manapság már elképzelhetetlen a siker a különböző mérések és az abból levont következtetések nélkül. Az ezredfordulón azért még más eszközök, más lehetőség álltak a vezetők rendelkezésére, azonban a győzelemhez – egy-egy megérzésen, kiváló edzői húzáson, döntésen túl – több is kellett.

Mi is vezettünk statisztikát, mi is csináltunk elemzéseket. Azonban ha az ember túlzottan az elemzésekre támaszkodik, akkor könnyen arcra eshet, mert a mentális és a lelki része az továbbra is ugyanolyan fontos eleme a felkészülésnek. Amikor esélyesebbek vagyunk, akkor fontos, hogy azt el tudjuk viselni, és bátran játszva érvényesítsük ezt az esélyességünket. Viszont ha nem mi vagyunk, azzal is kell tudni élni egy edzőnek, levenni a felelősséget a játékosok válláról, és így váltani ki egy bátor játékot. Ezzel ugyanannyira fontos játszani, mint támaszkodni bármilyen adatra.

Ami talán a legfontosabb, az az edző és a játékosok közötti kapcsolat minősége és a sikerek, valamint a jó kapcsolat oltárán erősödő bizalom egymás iránt.

„Az emberben van egy normális edzői mentalitás, egy szükségérzet arra vonatkozóan, hogy legyen egy edzői repertoárja. Ha taktikailag – akár védekezésre, akár emberhátrányra, vagy a támadás különböző fázisaira – van egy elképzelésed, hogy mi az, amivel a világot meg tudod verni, ezt el kell tudnod fogadtatni a játékosokkal. Nem erőszakkal, hanem úgy, hogy először kigondolom, mit szeretnék én. Majd átbeszéljük, valamilyen szinten pedig a többiek hozzászólásai alapján véglegesítjük. Amiben természetesen lehet valamennyi változtatás is az én eredeti elképzeléseimmel szemben, majd ebből a repertoárból főzünk. Egy világversenyen teljesen új dolgokat egy konkrét ellenféllel szemben butaság csinálni, mert nem fog működni. Ha bármelyik tervezett elképzelés nem működik, és valami mást kell alkalmazni, akkor két lényeges dologra kell figyelni: az egyik az, hogy legyen a tarsolyban más ötlet is, a másik, hogy az ember elég bátor legyen, hogy amit két napon keresztül tervezett, azt tíz perc után félretegye, és előkapjon egy olyat, amit eredetileg nem is tervezett.”

A 2000-es nyári olimpia vízilabdadöntőjében Magyarország 13–6-ra legyőzte Oroszország együttesét, így válogatottunk 1976 után ismét az ötkarikás dobogó legfelső fokára léphetett.

(Borítókép: Magyarország aranyérmet nyer a férfi vízilabdadöntőben 2000-ben Sydneyben, Ausztráliában. Fotó: Inpho Photography / Getty Images Hungary )