Merkely Béla véleményezte a kínai úszók ügyét, Kenderesi Tamást pedig nagyon sajnálja

Dr. Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem sportért rajongó és maga is sportoló rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója egyike azoknak az elismert magyar szakembereknek, akik a párizsi olimpián is küldetést teljesítenek. A sport különféle területein is a rá jellemző odaadással tevékenykedő közéleti személyiség büszke arra, hogy immár a hetedik éve a vizes sportok nemzetközi szövetségén (World Aquatics) belül működő sportorvosi bizottság társelnöke, emellett arra is, hogy a vezetése alatt álló egyetemet képviselő munkatársai látják el a csapatorvosi teendőket a magyar olimpiai úszó-, illetve a férfi és női vízilabda válogatottnál. Aki közelebbről ismeri, tudja róla, hogy Párizsból is „forró drót” köti majd össze a Budapesttel, mert ahogy mondani szokta, teendő, megoldásra váró feladat az év 365 napjában mindig akad.

Az olimpiára induló Merkely professzor a pénteki megnyitó ünnepség előtt az SzPress Hírszolgálat kérdéseire válaszolva nyilatkozott.

A Szajna vízminőségét az elmúlt napokban sokan tesztelték, köztük Párizs polgármestere és a vendéglátó ország sportminisztere is, de arra a kérdésre meggyőző válasz mindez idáig nem érkezett, hogy a nyíltvízi úszókat és a triatlonversenyzőket nyugodt szívvel szabad-e a folyóban versenyeztetni. Vannak, akik a rajt előtt antibiotikumot fognak beszedni, mások a széntablettára esküsznek, de olyanok is akadnak, akik gégefertőtlenítőként egy kupica rövidet fognak elfogyasztani.

„A vízminőséget folyamatosan ellenőrzik, amennyiben mégsem lesz megfelelő, valószínűleg a B terv lép életbe. Elképzelhető, hogy pár nappal elhalasztják úszást, vagy más helyszínt fognak biztosítani a sportolóknak. A víz csíraszámát minden nap ellenőrzik, a tisztító intézkedések bevezetésével a minőség jelentősen javult, ám még mindig vannak szakaszok, ahol a mutatók nem tökéletesek. A vízminőséget nagyban befolyásolja az időjárás, a nagy esőzések belemoshatják a szennyeződéseket a folyóba, de az eddigi száraz időjárás alapvetően kedvezően hatott.”

Hosszas huzavona, már-már eldurvuló adok-kapok után véglegessé vált, hogy a doppingvétséget csoportosan elkövető kínai úszók mégsem bűnösök, közülük 11-en Párisban is rajthoz állhatnak. Hogyan történhet ez meg?

„Huszonhárom kínai úszó mintájában találtak trimetazidint, akik közül 11-en indultak a tokiói olimpián és Párizsban is rajtkőre készülnek állni. Ez egy sejtanyagcserét javító kardiológiai gyógyszer, ami régóta szerepel a WADA tiltólistáján. Kezdetben a stimulánsok csoportjában, nemrégiben azonban átkerült a metabolikus módosítók közé. Sajnos köztudott, hogy szennyeződésként időnként előfordulhat ételekben, de gyógyszerekben is. Világszerte számos eljárás van folyamatban a trimetazidin miatt, nemcsak a kínai sportolóknál. A 23 eset nyilvánvalóan kiugró szám, de azért gondoljunk bele, hogy a világ élvonalában járó Kína éppen egy régóta tiltólistán szereplő szerrel próbálkozna? Ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Tudományos vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy világossá váljon: ez a szer szennyeződésként miben és hol fordulhat elő. Az esetet több független jogi szakértő is vizsgálta, a WADA és World Aquatics is elfogadta a kínai sportolók felmentését.”

Visszatérő kérdés az olimpiák előtt: milyen szűrővizsgálatokat végeztek el a Párizsban szereplő csapat tagjain?

A magyar olimpiai csapat mindenre kiterjedő szűrésen vett részt az Országos Sportegészségügyi Intézetben. Ennek része volt az anamnézis felvétel, a részletes laborvizsgálat, az EKG vizsgálat, a kardiológiai szűrés szívultrahang és terheléses vizsgálattal, valamint a szemészeti és az ortopédiai vizsgálat. A magyar úszóválogatottnál a Semmelweis Egyetem is segítséget nyújtott a kardiológiai vizsgálatok elvégzésében. A szűrésen nemcsak a sportolók, hanem az olimpiai stáb tagjai is kötelezően vettek részt.

Melyek voltak az olimpiával kapcsolatos személyes feladatai, illetve mik lesznek a teendői Párizsban?

„A World Aquatics Sportorvosi Bizottságának társelnökeként aktívan vettem részt az előzetes sportorvosi egyeztetéseken. Ilyenkor bizottságunk feladata a vizes helyszínek orvosi ellátásának ellenőrzése és felügyelete. Napi beosztásunk van, hogy ki melyik versenyt felügyeli. Bármilyen kérdés esetén segítséget nyújtunk a helyszíni orvosi csapatnak. Személy szerint kiemelt figyelemmel kísérem a magyar csapat szereplését, és nagyon örülök annak, hogy az Egyetemünk biztosítja az úszók, a férfi és női vízilabda válogatott csapatorvosait, így velük is folyamatos kapcsolatban állok majd. Ezen kívül a World Aquatics csapattal megbeszéléseket szervezünk, melyek során egyeztetjük a következő versenyek orvosi ellátását, emellett új tudományos kutatási irányvonalak kidolgozása is napirendre kerül.”

Kérdésre válaszolva a professzor a doppingvétség gyanújába keveredett és első fokon elítélt Kenderesi Tamás, olimpiai bronzérmes úszó fellebbezésének régóta lezáratlan ügyéről, fellebbezésének állásáról is szót ejtett.

„Ez egy hosszadalmas jogi eljárás. A sportolónak több aggálya is volt, számos tanút hallgattak meg. Most olimpiai időszak van, mindenki a párizsi feladataira összpontosít és ez CAS-ra, a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságra is vonatkozik. Nem ismerem pontosan az ügy jogi részleteit. Sajnálom, hogy Tamás nem jutott ki az olimpiára, várjuk meg, hogy a CAS miként dönt majd, ha sor kerül a peres felek meghallgatására” – hangsúlyozta Merkely professzor.

Borítókép: Owen Franken/Corbis via Getty Images