Szilágyi Áron ezekkel a szavakkal tekintett előre az olimpiára

Az olimpián elsők között, már szombaton pástra lépő férfi kardozók vezetőedzője, Sárközi Gergely így nyilatkozott:

„Nagyszerű, hogy a férfi kard kezd, nem kell sokáig várni a szereplésre. Én azt sem bánnám, ha már most pástra léphetnének a fiúk, mert készen állnak a versenyre” – mondta az MTI-nek.



Gémesi Csanád úgy fogalmazott, a második olimpiája előtt áll, és már nagy izgalommal várja.

Valójában ez lesz az első igazi olimpiám, mert Tokió a koronavírus-járvány miatt különleges volt, nézők nélkül zajlott. Akkor csak csapatban vívtam, most pedig már az egyéni versenyen is indulok. A helyszín közelsége miatt a családtagjaim is a lelátón szurkolnak majd, ami jó érzéssel tölt el