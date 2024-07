Van itt minden, mint a búcsúban: két magyar aranytól tízig nyúlik a párizsi olimpiai jóslás

A legpesszimistább szerkesztőnk kettő, a legoptimistább 10 arannyal számol – mondhatni, van szórásunk rendesen, de hát az esélylatolgatás ugyebár nem egzakt tudomány.

Az átlag öt arany és 18 érem felett van picivel

Az év elején kissé negatív hangulat emelkedőben van (lásd még lejjebb a Gracenote-jóslatok alakulásait), de azért így is akadt olyan, aki két arannyal számol csak – igaz, ezt összesen 20 további dobogós helyezés egészítené ki (9+11), ami holtversenyben a második legtöbb érem lenne.

Ellentétes oldalon egy tízessel támad Ch. Gáll András kolléga, akit nehéz lenne nem optimistának nevezni a további 18 ezüst- és bronzérem (11+7) mellett, de nyilván mindegyikünk azért szorít, hogy ő járjon legközelebb a végén a jó megoldáshoz.

Valahogy összebeszélés nélkül is közmegegyezéses lett a hat arany, ez hat szerkesztő rangsorában lett a végső megoldás, átlagot tekintve azért ez alatt (5,42) zártunk, érmeket illetően pedig 18,33 az átlagos helyezés.

Miben van aranyesély?

Sikersportágaink közül elsőként a kajak-kenuval kezdünk. Eddig 28 arany és 86 érem a magyar termés – ez utóbbival fölényesen vezetjük a rangsort, előbbinél viszont a (nyugat)németek és a szovjetek (29-29) is eggyel többet gyűjtöttek.

Általános vélekedésünk szerint a megszűnt államot Párizsban hátrébb soroljuk, 2-3 aranyat jóslunk a szakágnak.

A férfi K–1 1000 méteren a címvédő Kopasz Bálint újabb aranyát várjuk többen is, illetve hogy a Tokióban mögötte ezüstérmes Varga Ádám ismét bejöjjön másodiknak. Nagy reményünk van a 2021-ben 200 méteren egyéniben aranyérmes Tótka Sándor Nádas Bencével közös 500-as párosában is, amely friss Európa-bajnoki címmel várja a viadalt. Ugyancsak kiemelkedő eredményt várunk a Szegeden világcsúcsot döntő Csipes Tamarától női K–1 500 méteren, neki minden bizonnyal ezúttal is az új-zélandi Lisa Carringtonnal kell óriásit csatáznia.

Érmes helyekre írtuk még Varga Ádámot Kopasz Bálinttal közösen K–2 500-on, de a férfi kajak négyes (Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor) és a C–1 1000 méteren induló Adolf Balázs dobogós helyén sem sokkolódnánk.

Vízilabdában és öttusában is a magyarok az olimpiarekorderek (fociban is, de ott nem jutottunk ki), úgyhogy az sem lehet meglepő, hogy itt is vannak aranyvárományosok. Leginkább férfi pólósainkban látjuk az aranyesélyt, de többen a hölgyektől is újabb érmet remélnek. Öttusában Böhm Csaba a fő favorit nálunk, mellette Guzi Blanka és Gulyás Michelle érmes helyezése is bőven benne van a pakliban.

A legtöbb magyar aranyérem eddig vívásban született (38), a Londonban, Rióban és Tokióban is olimpiai bajnok Szilágyi Áront persze sosem lehet leírni. Remek kardozónk mellett a férfi párbajtőrcsapat, a két kardcsapatunk, valamint párbajtőrözőink közül Siklósi Gergely és Koch Máté neve került külön említésre.

A második helyen amúgy az úszás áll (29), de lehet, hogy nem sokáig, mivel kicsit kiürülni látszik ez a sportágunk. A medencében Tokióban csak Milák Kristóf (egy arany, egy ezüst) szerzett érmet, Rióban Hosszú Katinka (három arany, egy ezüst) vitte a hátán a csapatot, de ekkor Cseh László (ezüst), Kenderesi Tamás és Kapás Boglárka (bronz) még hozzá tudott tenni a dobogós terméshez. Itt leginkább a tavaly 200 háton világbajnok Kós Hubertben reménykedünk, illetve abban, hogy Milák valahonnan előhúz egy olyan varázslatot, amit most azért az elmúlt évek viszontagságai miatt igencsak nehéz elképzelni. Nyílt vízen viszont Rasovszky Kristóf tokiói ezüstje után az idén Belgrádban két Eb-aranyat nyerő Betlehem Dávid csúcsra érésében bízunk.

Az említetteken kívül a vitorlázásban tavaly világ-, idén Európa-bajnok Érdi Mária kapott még első helyes tippet – a férfiaknál Vadnai Jonatánra is érkezett éremvoks –, megnevezés nélkül reménykedünk még egy küzdősportos aranyban (itt talán a szabadfogású birkózó Muszukajev Iszmail indulhat a legjobb esélyekkel), a kézilabdázóink közül a férficsapat, atlétáink közül Halász Bence neve jött még elő dobogóaspiránsként.

A Gracenote a kettő helyett már hét magyar aranyat és 23 érmet vár

Az eddigi öt helyett már hét aranyat jósol Magyarországnak a párizsi olimpiára a statisztikai elemzésekkel foglalkozó Gracenote, amely novemberben még csak két első helyezést adott a piros-fehér-zöld színekben versenyzőknek – írja az MTI.

A legutóbbi becslés alapján a francia fővárosban a magyarok 23 érmet gyűjtenek, a hét győzelem mellé hat második és tíz harmadik helyet szereznek, ezzel pedig a 11. helyen zárnak majd az éremtáblázaton.

A novemberi két arany után a Gracenote februárban három végső győzelmet prognosztizált, áprilisban pedig ötöt.

A Gracenote az első három helyre változatlanul az Egyesült Államokat, Kínát és Nagy-Britanniát várja. Az elemzés szerint az amerikaiak Párizsban 123 medáliát nyernek, ebből 37 lesz az arany. A második Kínának 36 elsőséget, összesen pedig 87 érmet jósol a statisztika, amely a harmadik briteknek 62 dobogós helyet és 14 aranyat ígér.

A házigazda franciák összességében a negyedik pozícióra számíthatnak 56 éremmel, benne 29 arannyal.

Most, hogy mindent összegeztünk, önön a sor, hogy elmondja véleményét!

Hány aranyéremmel zár a magyar csapat a párizsi olimpián? Legalább 10!

Ha annyi nem is lesz, 7-9 összejön.

Maradjunk a realitásoknál, 5-6-nak is örülni kell.

Hol az az öt? Jó, ha négyig eljutunk...

Hány éremmel zár a magyar küldöttség Párizsban? A 10 sem lesz meg...

Nem lesz kiemelkedő eredmény, de egy 10–15 érem meglesz.

16 és 20 médália között zárunk.

Javítunk a tokiói 20-hoz képest is, valahol 21–25 között leszünk.

Ide nekünk az oroszlánt is, legalább 26 érmet hozunk!

