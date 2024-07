„A rutin, ami hiányzott. A franciák sok olyan mérkőzést játszanak, amelyen gyakorolhatják az éles helyzeteket. Kihasználták a legkisebb hibáinkat is, azonnal büntettek, könnyű gólokat kaptunk. Ennek ellenére, amit a mérkőzés elején megbeszéltük a csapattal, sikerült megvalósítani, nagyon sok jó mozzanatunk volt, a következő találkozóra ezeket kell állandósítanunk. Most még belefértek idézőjeles hullámvölgyek, de a továbbiakban már nem fognak” – fogalmazott a helyszínen az Indexnek Golovin Vlagyimir.

A kapitány úgy érzi, a legfontosabb, hogy csapatként egységesek voltak, ez pedig pozitívum a jövőt illetően.

„Valakinek ment, valakinek nem, valakinek így, valakinek úgy sikerült, de csapatként folyamatosan emeltük föl egymást, nem hagytuk, hogy valaki bizonytalan legyen. A végső célt a csapat tudja elérni, nem a játékosok külön-külön. Büszke vagyok a lányokra.”

„Jól kezdtük a találkozót, több góllal is vezettünk, de aztán a franciák elkezdték élvezni a hazai közönség adta hangulatot és felzárkóztak, majd a kezükbe is vették a mérkőzést. Próbáltunk kapaszkodni, de az igazi fordulópont hiányzott, annak ellenére, hogy a második félidőben több jobb periódusunk is volt. Gyorsan átrohantak rajtunk, mi pedig sokat küzdöttünk egy-egy gólért” – értékelt az Indexnek a lefújás után Márton Gréta.

A Ferencváros szélsője úgy látta, a védekezésben az a nagyon kicsi plusz segíthetett volna a mieinknek.

„A második félidőben szellősebbé vált a védekezésünk, Janurik Kinga több bravúrt is bemutatott, de könnyebb dolga lett volna, ha mi is tudtunk volna segíteni neki a megállító faultokban, illetve ha kiléptünk volna az átlövőikre. Ezt igyekszünk majd kijavítani.”

„Nagyon jól indult a mérkőzés, érezhető volt a franciákon a nyomás, dadogott a kezükben a labda, magukhoz képest sok technikai hibát vétettek, bizonytalanok voltak, de utána mintha átkapcsoltak volna, és 15 perc után nagyon gyorsan válaszoltak a góljainkra és a kihagyott helyzeteinkre. A brazilok ellen mindenképp tudunk tanulni ebből a találkozóból, ma még rágódhatunk rajta, de holnap már nem” – mondta lapunknak Böde-Bíró Blanka.

Az FTC kapusa szerint a sok egy-egy elleni szituáció okozta a gondot a magyar védekezésben.

„Nehéz volt, sok egy-egyes szituáció alakult ki, de hát azért vagyunk kapusok, hogy ezeket is megpróbáljuk megoldani. Tudtuk, hogy csak akkor lehet jó eredményt elérni egy ilyen mérkőzésen, ha hátul nagyon jól tudunk teljesítani és a kapuból is tudjuk támogatni a csapatot. Most ezt a feladatot nem tudtuk megoldani.”

„Örülök, hogy három gólnál nagyon jobban egyszer sem engedtük őket elmenni, és úgy érzem, a véghajráig volt esélyünk arra, hogy visszajöjjünk. Végig meccsben voltunk – kezdte az Indexnek Simon Petra, a válogatott legfiatalabb tagja a rendező ellen elvesztett meccs után. – Nagyon azon voltunk, hogy meglepjük valahogy a franciákat, arra is számítva, hogy címvédőként és rendezőként rajtuk lesz minden teher. Az első tizenöt percben talán ezért is tudtunk jóval hatékonyabbak lenni náluk. Utána sajnos sokszor átrohantak rajtunk, kevésbé volt hatékony a visszarendeződés védekezésbe nálunk. Tanulni kell ebből is.”

A Ferencváros 19 esztendős irányítója hozzátette, napközben több érzelmes pillanata is volt, elvégre mégis csak a gyerekkori álmát éli át azzal, hogy olimpián szerepelhet. Ugyanakkor ez az érzés abban a pillanatban eltűnt belőle, hogy a pályára szólították kezdés előtt.

„Igyekeztem úgy megélni a mérkőzést, mintha ez is csak egy idézőjelek közti szokásos válogatott mérkőzés lenne, és nem arra gondolni, hogy úristen, egy olimpián vagyok. Ez sikerült is. Holnap majd kicsit megéljük az olimpia hangulatát is, az egész csapattal megyünk a nyitóceremóniára és az eskütételre. Onnantól viszont ismét a felkészülésé a főszerep, sőt, valószínű már holnap elkezdjük videózni és elemzeni Brazíliát. Végig kontroll alatt tartották az első fordulóban a spanyolokat, ez jól mutatja, milyen játékerőt képviselnek” – tekintett előre.

A miliővel kapcsolatban megjegyezte, bár a pályától viszonylag távol esik az ülőhelyek többsége, és nem egy klasszikus kézilabda-csarnokról van szó, a francia drukkerek által teremtett hangulat így is emlékezetes marad számára. „Valóban kicsit talán hideg van – felelte arra a lelátókon meccs közben többször elhangzott rendezési kritikára, mely szerint a csarnokot némileg túlhűtik a franciák –, amikor alábbhagy az iram, esetleg időkérés van, jobban kell figyelnünk, de remélhetőleg a következő napokban ezt tudják orvosolni. Rohanás közben ez azért nem érződik. Azt kívánom, ennél nagyobb gondunk ne legyen az egész tornán, és akkor emlékezetes olimpiánk lesz.”

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Női kézilabda, B csoport, 1. forduló

Magyarország–Franciaország 28–31 (12–15)



Korábban

Hollandia–Angola 34–31

Spanyolország–Brazília 29–18

A csoport állása: Brazília 2 pont (29–18), Hollandia 2 (34–31), Franciaország 2 (31–28), Magyarország 0 (28–31), Angola 0 (31–34), Spanyolország 0 (18–29).

A magyar válogatott csoportkörös további programja

július 28. 9.00 Magyarország–Brazília

július 30. 16.00 Magyarország–Angola

augusztus 1. 14.00 Magyarország–Spanyolország

augusztus 3. 9.00 Magyarország–Hollandia

(Borítókép: Vlagyimir Golovin szövetségi kapitány a Dél-párizsi Arénában 2024. július 25-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)