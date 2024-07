Váratlan nehézségek az olimpián, szakközépiskolai kollégiumban szállásolták el a magyarokat

Váratlan nehézségekkel szembesült a magyar sportlövőcsapat a szombaton kezdődő olimpiai versenyek előtt – számolt be helyszíni tudósításában az MTI.

Hosszú ideje lehetett tudni, hogy a lövők számára az ötkarikás élmény nem lehet majd teljes, legalábbis abból a szempontból, hogy a párizsi olimpiai faluba nem költözhetnek be, és nem élhetik mindennapjaikat a többi sportolóval közösen a játékok alatt, mivel versenyeiket a francia fővárostól 270 kilométerre fekvő Chateauroux-ban rendezik.

A Párizstól való távolság igazán komoly problémát nem jelent Péni Istvánéknak, a franciák nemzeti lőtere ugyanis minden igényt kielégít, a szállásuk átvételekor azonban komolyan meghökkentek a kedd esti érkezéskor.

Talán úgy mondanám, hogy nagyon egyszerű a szállás. A lövőink egy szakközépiskola kollégiumában vannak elszállásolva, a szobákban nincs fürdő, azt a folyosón találják. Ráadásul az ennivaló sem jó

– nyilatkozta az MTI-nek Kissné Oroszi Edit, a puskások szakágvezetője. Ez utóbbi problémát némileg sikerült enyhíteniük a magyaroknak azzal, hogy az olimpiára érkezett sportlövők másik felének szállásán, ami egy főiskolai kollégium, már lényegesen színvonalasabb az ellátás, így oda járnak ebédelni. Ez praktikusabb is, mintha a saját szállásukra mennének, mert a főiskolai kollégium közelebb van a lőtérhez.

Azért mindezek ellenére készülünk a versenyre, és már nagyon várjuk. Úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, jó formában vannak a versenyzőink

– jegyezte meg a szakember, hozzátéve ugyanakkor, hogy nem a szállás jelenti az egyetlen gondot a csapatnál. „Sajnos Mészáros Eszter már úgy jött ki, hogy torokgyulladással küzdött, Péni István pedig itt lett rosszul, és belázasodott.”

Fotó: Getty Images Péni István

A két puskás így most versenyt fut az idővel, ami nem nekik dolgozik, mivel szombaton reggel éppen ők nyitják meg magyar szempontból az olimpiát a puskások vegyescsapat számában.

„Eszter már jobban van, de kissé levert, István viszont nagyon küzd, rettenetesen izzad a lövőruhában” – érzékeltette a helyzet komolyságát Péni edzője. „Reméljük, hogy szombatra jobb állapotba kerül. Az segítség, hogy vegyescsapatban csupán harmincat kell lőnie az alapversenyben.”

Oroszi Edit ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy minden nehézség ellenére is bizakodva várják a versenyeket, és az edzéseken mindenki, így Péni és Mészáros is jó formát mutatott, amíg bírták erővel.

Azt láttam a mai edzésen, hogy az elején jól lőttek, később azonban érthető okokból elfáradtak. Pekler Zalán edzéseredményei nagyon jók, reméljük, a versenyen is így fog tudni lőni

– mondta a két betegről a szakember. A szombati első versenynapon a Mészáros–Péni puskás páros mellett az ötfős küldöttség két pisztolyosa, Fábián Sára Ráhel és Major Veronika is lőállásba lép. Ők a légpisztoly alapversenyében lesznek érdekeltek.