Fucsovics Márton: Nadal nincs a legjobb formájában, akár meg is lephetem őt

„Vegyes érzések vannak bennem. Kaphattam volna könnyebb sorsolást is, ugyanakkor még sosem játszottam Nadallal, és talán ez az utolsó lehetőségem, hogy megmérkőzzek vele, ráadásul éppen a Roland Garroson. Nyerni megyek ki a pályára, ő már nincs a legjobb formájában, én most kezdek visszajönni, úgyhogy akár meg is lephetem őt” – idézte az MTI a nyíregyházi teniszezőt, aki a hír hallatán a Nadalhoz hasonlóan balkezes Velcz Zsomborral folytatta a csütörtöki edzését.

Fucsovics Márton kifejtette, egy hete kezdte újra a tréningeket, már kilencvenszázalékos állapotban van a sérült keze, és nagyon motivált az olimpia előtt.

A mezőny másik magyarja, az ATP-rangsorban 49. és jelenleg még Umagban szereplő Marozsán Fábián a francia Ugo Humbert-rel (15.) találkozik a szombaton és vasárnap sorra kerülő nyitókörben.

Párosban Fucsovics és Marozsán a holland Tallon Griekspoorral és Wesley Koolhoffal száll szembe, és továbbjutás esetén a spanyol szuperduó, Nadal és a háromszoros GS-győztes Carlos Alcaraz várhat rájuk.