Halálos hőguta kerülgetheti majd a sportolókat a párizsi olimpián

Amint azt mi is megtapasztalhattuk, egymást érik a hőhullámok ezen a nyáron (is) Európában, a Francia Meteorológia Intézet előrejelzése szerint pedig (nem meglepő módon) a szokásosnál egynegyedével melegebb lesz Franciaországban a következő olimpiai hetekben. Ami már önmagában is aggasztó lehet a sportolóknak, ehhez még hozzájön, hogy amúgy is magas a levegő relatív páratartalma (átlagosan 66 százalék) a francia fővárosban. De vannak olyan prognózisok is, amelyek szerint a valaha volt legforróbb olimpia várható Párizsban.

Felmerül ezért a kérdés: hogyan bírják a veszélyes forróságot és páratartalmat majd a sportolók? És úgy általában:

miért nem kapnak hőgutát a sokszor tikkasztó hőségben megrendezett nyári olimpiák versenyzői?

Azért, mert edzettek és szervezetük jól viseli a szélsőséges megterheléseket, extrém körülményeket – hangzik az értetlenkedő válasz. A tudomány azonban nem ennyire magabiztos ebben a kérdésben.

A hőguta kialakulásához ugyanis még csak perzselő kánikulára sincs feltétlenül szükség, elég lehet a túlzott fizikai megterhelés. Ilyen esetekben is jelentkezhetnek a baljós tünetek: leáll a verejtékezés, mire a test hőmérséklete vészesen megemelkedik. Először kipirul a bőr és forró lesz, majd jön a bódult kábaság, a keringési rendszer fokozatosan összeomlik, ami eszméletvesztést okoz, és ha nem érkezik azonnali segítség, a hőguta halálos lehet.

Még golfozni is kész életveszély

Minderre egy nagy érdeklődést kiváltó, hatezer (!), hőgutával kórházba került sportolót vizsgáló amerikai kutatás mutatott rá. És arra is, hogy

a hőgutaesetek 25 százaléka valamilyen labdajáték közben történt,

és különösen érintettek voltak a 20 évesnél fiatalabbak. A 20-44 évesek köreiben leginkább a futás vagy más, tartós terhelés volt az ok, a 45 évesnél idősebb sportolók között pedig (ki gondolta volna) a golf vezetett (hiába, ez egy amerikai vizsgálat volt). A kutatók nem győzték hangsúlyozni, hogy valamennyi eset megelőzhető lett volna.

Na de hogyan?

Orvosi definíció szerint hőguta akkor jelentkezik, amikor a testhőmérséklet eléri a 39-40 Celsius fokot. Csakhogy tömegesen élnek emberek olyan országokban, ahol fel sem kapják a fejüket, ha 35 fokot mutat a hőmérő, de nem ülnek válságtanácsot 40 fok esetén sem.

A Közel-Keleten, Észak-Afrikában, az arab országokban vagy Ausztráliában szinte minden évben előfordulnak hőguta közeli hőmérsékletek. Igaz, nem sétálnak ilyenkor a déli órákban a napon, hanem behúzódnak a házaikba, de akkor is veszélyesen forrónak tűnik a helyzet.

Hőállóságu(n)kat egy különleges képességünk teszi lehetővé: az, hogy izzadunk,

méghozzá az állatvilágban a legintenzívebben. Nem is kell ehhez mozogni, elég egy kis ijedtség, vagy stressz, máris érezzük, hogy ragadni kezd a bőrünk. Szervezetünk sós ízű vízcseppeket présel ki bőrünkre, ami elpárologva lehűt minket a komfortos hőmérsékletre, az „izzadásgátló” dezodorok gyártóinak is nagy örömére.

Izzadás vagy halál

Nem elég azonban csak azt nézni, mit mutat a hőmérő, a páratartalom legalább annyira fontos. Csak akkor párolog el a verejték, ha a levegő fel tudja venni azt.

Ha a relatív páratartalom (ami megmutatja, hogy a maximumhoz képest mennyi vízgőzt tartalmaz éppen a levegő) 100 százalékos, azaz telítődött, akkor már nem képes több vízgőzt felvenni. Ami elég nagy baj, mert leáll az izzadás, nem tudjuk magunkat tovább hűteni és valószínű, hogy a hőguta kezd kerülgetni minket. Ha ilyenkor 35 Celsius fokra szökken föl a levegő hőmérséklete, akkor bizony életveszélyben kerülhetünk.

Ez az a hőmérséklet, ami a hőguta-referenciaként használ a tudomány, a neve pedig nedves hőmérséklet. Az a halálos hőfok, amikor a levegő nagy páratartalma miatt leáll a verejtékezés, a test pedig túlhevül és elkezdenek kicsapódni az emberi szervezetben a fehérjék, a szervek pedig leállnak.

Előfordulhat totálisan páradús, telített levegőjű környezet a trópusokon vagy a monszunövezetekben, de Párizsban azért nem.

Az arrafelé szokásos 66 százalékos páratartalom mellett 39 foknál éri el a veszélyes zónát a hőmérséklet.

De ha mégis 39 fokban kell focizniuk, távolugraniuk, brékelniük a versenyzőknek, aggódhatunk persze, valójában ez csak egy elméleti érték. Nem mindegy például, hogy mennyire fúj a hűsítő szél, vagy hogy mennyire edzett a sportoló.

Nem önmagában a nagy hőség ölhet meg tehát (persze nem javallott 40 fokban flangálni, pláne sportolni a tűző napon), hanem az olyan körülmények, amelyek megakadályozzák, hogy leizzadjunk.

A páratartalom mellett az sem mindegy, mennyire hidratált az olimpikon. Már egy enyhe kiszáradás is fáradtabbá, dekoncentráltabbá tesz mindenkit. És ahogy egyre több vizet veszítünk, úgy csökken az izzadás mértéke is, ezért még jobban túlmelegedünk és tovább fáradunk. Elindul egy ördögi kör. Amikor testsúlyunk 4 százalékát elveszítjük (kiizzadjuk, kilélegezzük) vízként, egyre komolyabbra fordulnak az események, leesik a vérnyomás és ájulás léphet fel.

A testtömeg 7 százalékánál pedig elérkezik a végstádium, és a szervek károsodni kezdenek.

Nemcsak, hogy túlhevülünk, de szervezetünk túlélő üzemmódba kapcsol, lelassítja a véráramlást a nem létfontosságú szervekben, például a vesében és a bélben. Mivel a vese szűri a vért, leállásával gyorsan felhalmozódik a sejthulladék, ami pedig összeomláshoz vezet.

Élő egyenesben száradt ki az olimpiai bajnok

Röviden így lehetne összefoglalni a hőgutához vezető királyi utakat:

ha nagy melegben magas a páratartalom, nem tudunk izzadni.

Ha kiszáradunk, akkor sem tudunk izzadni.

Mindkét esetben túlmelegedünk, és ha a test hőmérséklete eléri a 39-40 Celsius fokot, életveszélyes állapotba kerülünk.

A világ leghíresebb olimpiai bajnok kiszáradója a kubai származású amerikai hosszútávfutó, Alberto Salazar, aki az 1984-es Los Angeles-i olimpia hőségében becslések szerint óránként 3,06 litert izzadt ki a olimpiai maraton 42 kilométere alatt, ezzel testsúlyának 8 százalékát veszítette el, ami már biztos halált jelent.

Salazar azonban egy orvosi szakértőkből álló csapat segítségével túlélte. Ha nem pótolták volna azonnal a vizet, az izzadás teljesen leáll és a túlmelegedett szervezet kiszáradt volna, és a később doppingbotrányba keveredett sportoló órákon belül meghalt volna.

(Borítókép: A tokiói olimpia maratoni futóversenyén készült fotón frissítik magukat a sportolók 2021. augusztus 8-án. Fotó: Yasuyuki Kiriake / Getty Images)