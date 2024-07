Sportállamtitkár Párizs előtt: Felülmúlható a tokiói húsz érem

Több kvótás sportolónk van Párizsban, mint amennyi három éve Tokióban volt, jó lenne a húsz dobogós helyezésnél is többet szerezni – mondta az Indexnek Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, aki a Sportgarden interaktív olimpiatörténeti kiállítás és sportpark margitszigeti helyszínén adott interjút lapunknak. A sportvezető – aki büszke arra, hogy a Magyar Honvédség Sportszázadaiból 23 katonasportoló is kivívta a jogot, hogy képviselhesse Magyarországot – nem tért ki az állami jutalmakat és a budapesti ötkarikás játékok esélyeit firtató kérdések elől sem.

Schmidt Ádám az Indexnek arról is beszélt, hogy

az olimpiai falu nem ötcsillagos szálloda, ahol ágyba viszik a reggelit;

mely sportágak képviselőitől várhatjuk a legfényesebb érmeket;

mit gondol Milák Kristóf, Kozák Danuta, a férfi kardcsapat vagy a női öttusázók esetéről;

a PlayStationt nyomkodó gyerekek elmennek-e edzésre a magyar sikerek láttán;

sok vagy kevés az 55 millió forintos jutalom egy olimpiai bajnoki címért;

Budapest készen állt volna-e 2024-re, lehet-e esélye a 2036-os rendezésre;

illetve melyik volt az első olimpia, amelyikre emlékszik, és mi jut róla először az eszébe.

Látványos, különleges, de egyben felelősségteljesen lebonyolított olimpiát ígérnek a párizsi szervezők. Az előjelek alapján hogyan készültek fel a franciák?

Ahogy a magyar csapat szerepléséről, úgy a szervezők munkájáról is az olimpia után lesz igazán érdemes bárkinek megállapításokat tennie. Az előjelek azt mutatják, hogy egy olyan világban élünk, ahol többfajta közelebbi és távolabbi krízissel kell együtt élni, beleértve a kiélezett kül- és biztonságpolitikai helyzetet – Európán belül is. Mindannyian abban bízunk, hogy semmilyen botrány, kellemetlen közjáték nem vet árnyékot az olimpia eszméjére. Tudjuk, milyen az, amikor mégis bekövetkezik egy sajnálatos esemény, de a szervezőbizottság ezt mindenképpen elkerülné. Jean-Christophe Rolland, a Párizs 2024 Szervezőbizottság igazgatótanácsának tagja a magyar sport napjára szervezett sportdiplomáciai konferenciánkon tételesen beszámolt arról, mi mindent tesznek meg a gördülékeny, zökkenőmentes és mindenekelőtt biztonságos lebonyolításért.

A közösségi közlekedés kiemelt szerepet kap Párizsban, ma még kérdés, hogyan lehet eljutni A pontból B-be, miközben nagyok a távolságok a helyszínek között, amelyeket egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) immár egy éve tesztel. Slágertéma a Szajna vízminősége, hogy lehet-e úszni benne, a legutóbbi hírek szerint igen, de biztosan emlékezetesek lesznek az Eiffel-torony tőszomszédságában tartandó számok is. Az olimpiai falu sehol sem ötcsillagos hotel, a francia fővárosban sem az, a nem itt megszálló top sportolók ugyanakkor előnyt élveznek, ahogy feltételezhetően a házigazda delegáció tagjai is. Nincs kapszulás kávégép, és nem is hozzák ágyba a reggelit, de ez nem is lehet kifogás, alkalmazkodni kell a körülményekhez. A MOB sokat tesz azért, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből a legtöbbet hozza ki.

Tokió tükrében mit hozhat Párizs?

Aláírná-e a tokiói szereplést: a húsz érmet, közte hat olimpiai bajnoki címet (6 arany-, 7 ezüst-, 7 bronzérmet)? Milyen előérzete van a magyar olimpiai csapat teljesítményével kapcsolatban?

A sport szellemiségével nem lenne összhangban, ha az ember ilyet mondana, bízunk abban, hogy a sportolóink is az olimpia hármas jelszavával – gyorsabban, magasabbra, erősebben – vágnak neki az előttük álló kihívásoknak.

A 20 érem nem irreális, és az se lenne földtől elrugaszkodott, ha e fölé mennénk. Bátrak azok a nemzetközi portálok, amelyek részletes becsléseket tesznek közzé, hiszen sokszor századmásodpercek vagy centiméterek döntenek, vagy éppen az, hogy a labda a kapufa éléről a gólvonal mögé vagy kifelé pattan.

Az elvárt eredményeknél nem árt tudni a helyünket a világban: terület alapján több mint 100, népességben pedig több mint 90 ország megelőz minket, ehhez képest a megszerzett kvóták mennyiségével a 15.-ek vagyunk a világon. Ez már önmagában egy olyan teljesítmény, ami megsüvegelendő. Ezt mind értékelni kell, és gratulálni hozzá, hiszen egyre élesebb a verseny. Több, számunkra kiemelt sportágban ráadásul erőteljes európai dominancia figyelhető meg, vagyis kijutni is jóval nehezebb, mint más földrészekről. De ha már a 180 kvótával felülmúltuk a tokiói szereplést, jó lenne a 20 dobogós helyezésnél többet szerezni.

Most talán valamivel kevesebb „tuti aranyszállító” favoritot vonultat fel a delegációnk, mely sportágakra támaszkodhatunk leginkább?

Nem érzem azt, hogy kevesebb esélyesünk lenne, mint Tokióban vagy korábban Rióban, Londonban, ugyanakkor olimpiáról olimpiára egyre sűrűbb a mezőny. Ezzel együtt a hagyományainkhoz híven szép sikerek várhatnak ránk kajak-kenuban, vívásban, úszásban, birkózásban, vízilabdában, de további sportágakban is. Amikor 2023. január 1-jén elindítottuk a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Programot, éppen az volt a fő üzenet, hogy ne csak 16 plusz 8, hanem valamennyi olimpiai sportágat szólítsuk meg. Felállítottunk egy elég részletes indikátorrendszert, ami alapján az olimpiai öt karika szimbóluma szerint öt kategóriába soroltuk a sportágakat. Nyilván az egyes kalapban szerepelnek azok a sportágak, amelyektől az ember elsősorban érmet, akár aranyérmet várhat. Komoly előrelépés, hogy szélesedik a portfólió, nemcsak innen remélhetünk kiemelkedő eredményeket, hanem besorolás alapján a második-harmadik kategóriától is, hiszen ezeknek a képviselői a közvetlen élmezőny tagjai, akár világ- és Európa-bajnokok, világranglista-vezetők, Grand Prix-győztesek. Gyorsul a világ, mi mégis képesek vagyunk egy alig tízmilliós országból sok sportágban kvalifikálni, ezek közül pedig egyre többen felvenni a versenyt az elittel.

Interaktív kiállítás a Margitszigeten Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár közlése szerint száz százalék sportot, mozgást, közösségi élményt és izgalmas, interaktív kiállítást kínál minden korosztálynak a párizsi olimpia kezdete alkalmából a margitszigeti Holdudvarban pénteken megnyíló és szeptember 15-ig nyitva tartó Sportgarden.

Szurkolói szempontból ajándék, ha több csapatsportágban is érintettek vagyunk. Mit vár a négy csapattól vízilabdában, kézilabdában?

Húsz éve, a 2004-es athéni játékok óta nem volt hasonlóra példa, ráadásul ha a női kosarasok soproni selejtezőtornájára gondolok, hajszálon múlt, hogy ne négy, hanem öt csapatért szoríthassunk. Más reményekkel utaznak ki a kézilabdázóink és a vízilabdázóink. Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke is megállapította, hogy a vízválasztó náluk maga a kijutás volt, amiben nagy segítség volt, hogy közös erőfeszítéseink eredményeként Tatabányán, illetve Debrecenben válthatták meg a párizsi repülőjegyet. A hölgyek olyan csoportban vannak, ahonnan, ha nem is kötelező elvárás, de jó eséllyel továbbjutnak a csoportból, a keresztbejátszás miatt nem mindegy, milyen pozícióból. A férfiaknál nehezebb a sorsolás, az első esemény, amin kint leszek, az Egyiptom elleni nyitómérkőzés lesz. Velük a tavaly januári vb-n a hetedik helyért döntetlent játszottunk Stockholmban, majd hosszabbításban kikaptunk, könnyen lehet, hogy Párizsban rögtön ezen az első meccsen dől el, meglehet-e a továbbjutás. Pólóban hasonlóan éles rajt vár a női válogatottunkra: csoportrangadó Hollandiával, ott sok minden kiderül. Vannak olyan ellenfelek, amelyeket jó volna a kieséses szakaszban elkerülni, bízunk benne, hogy éremmel térhetnek haza. A férfiaknál nem egyszerű a helyzet, sokat beszélgettem erről Madaras Norbert elnök és Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, van ugyanis jelenleg hét nagyjából azonos képességű csapat, köztük a miénk, ezt a tavalyi fukuokai vb-n is láthattuk. A kulcs alighanem a negyeddöntő lesz.

Több ügy is az asztalra került: Milák Kristóf, kardcsapat, Kozák Danuta, női öttusa. Ez a versenysport természetes része, vagy azért rendhagyó, hogy ennyi helyen kelljen egyszerre tüzet oltani?

Ezek a példák a sportági szakszövetségek belügyei. De ha megkeresnek minket, akár a szövetségi vezetők, kapitányok, edzők, maguk a sportolók vagy az őket felkészítő szakemberek, mi elmondjuk a véleményünket, hogy ilyen esetben egyrészt mi a szabályszerű eljárásrend, illetve a legetikusabb megoldás, de ezen túl nem kívánunk semmilyen formában bevonódni.

Ez az ő felelősségük, hatáskörük, nagy hibát követne el a sportállamtitkárság, ha ezekbe a belügyekbe beavatkozna.

A mi szerepünk abban kimerül, hogy ha kell, oldjuk a feszültséget, csitítjuk a feleket. Schmitt Pál elnök mondta nekem egyszer: akkora a tét, hogy ezek az olimpia közeledtével természetes folyamatok.

Van-e közvetlen hatása az utánpótlás-nevelésre, a hátország további kiépítésére az ötkarikás sikereknek? Például ha Szilágyi Áron negyedszer is nyer, szeptemberben jóval több gyerek kopogtat a vívócsarnok ajtaján? Kopasz Bálintot vagy Kós Hubertet látva elindulnak egy bemutatóedzésre az addig csak a PlayStationt nyomkodó gyerekek?

Az elmúlt olimpiáknak az a tapasztalata, hogy egyértelműen van még ilyen hatás. Nagyon kevés ember van, aki így vagy úgy nem érintkezik az olimpiával, legalább egy-két közvetítésbe nem kapcsolódik be, ne hallana a magyar sikerekről. Tegyük a szívünkre a kezünket: mindenki szeretne egy kicsit hős lenni, olyan teljesítményt elérni, amivel kivívja a társai elismerését az óvodában, az iskolában vagy akár felnőttfejjel a munkahelyén. Ezt nem fogják tudni elérni a fiatalok a virtuális világban, például ha valaki egyik nap Bajnokok Ligáját nyer konzollal a kezében a Real Madriddal, azt másnap nagy csalódás éri, amikor testnevelésórán nem tud két egyeneset rúgni a labdába. Remélem, a minél hangosabb magyar sikerek Párizs után arra ösztönzik a gyerekeket és a szüleiket, hogy a valódi testmozgás felé is tegyenek egy nagy lépést. Ha már Szilágyi Áron volt az egyik példa, így Pasaréten a Vasasnál, de mindenhol másutt is – a medencék, a sportpályák mellett. A rendszeresen sportolók 99 százaléka vélhetően nem jut el a világ tetejére, de egészségesebb, jobb kiállású, magabiztosabb ember lesz, és olyan közösségbe kerül, amelynek tagjaira akkor is számíthat, ha az életben egyszer nehéz helyzetbe kerül.

Milliók a sportolóknak, milliárdok a sportágaknak

Párizsban már 55 millió forint jár egy olimpiai aranyért, kerekítve 39 egy ezüstért, 31 a bronzért, de a nyolcadik helyezett is hazavihet több mint 3 milliót. És ott van még az előző évi bruttó átlagkeresethez igazított olimpiai életjáradék. Sok helyen ennél lényegesen kevesebbet kapnak, nem túlzó, megfelelő ez a jutalmazási rendszer?

A lehetőség mindenki előtt nyitva áll. Próbálkoztam a sporttal, nekem nem jött össze, de ha valaki valamiben a nyolcadik legjobb a világon, vagy egyenesen a legjobb, kis túlzással felső határ nélküli, amit megérdemel ezért. Ezt a jutalmat nem az elmúlt négy vagy nyolc év, hanem több évtized megfeszített munkájáért kapják, ha elérik a kívánt célt, amiben könnyen megakadályozhatja őket akár egy egészségügyi vagy magánéleti probléma is.

Nagyon keskeny a piramis teteje, ha egy sportolónak úgy alakul az élete, hogy reális esélye adódik feljutni a csúcsra, még náluk is csak az egy százaléknak sikerül.

Önfeledt örömet okoznak egy egész országnak egy-két órára, napra vagy akár hétre, és ha győz egy sportoló, azt mondjuk, győztünk. Többes számban. Ez a fajta közösségépítés olyan képessége a sportnak, aminek a tiszteletét nem biztos, hogy minden esetben forintosítani kell. Azt az életérzést, amit egy olimpiai bajnoki cím csal elő, nem is lehet, éljük át minél többször. Ha a Nobel-díjat méltóképp elismerik, úgy gondolom, az olimpiai bajnoki címnél se tegyünk másképp.

Mégis maradjunk a pénzügyeknél, Párizs után új sportfinanszírozási ciklus indul. Mennyit nyom a latban a mostani olimpiai szereplés, hogy melyik sportági szakszövetség és a hozzá tartozó klubok milyen forrásokkal gazdálkodhatnak a következő években? Kik lehetnek az új korszak nagy nyertesei és vesztesei?

A 2025-ös költségvetést még nem ismerjük, azt várhatóan csak a negyedik negyedévben fogadják el. Ezáltal a büdzsé sport fejezetére sincs még rálátásunk, a teljesítményalapú finanszírozás mellett ugyanakkor a lehetőségeinkhez mérten kitartunk. Figyelembe vesszük ennek megfelelően az olimpiai eredményeket, de árnyalva a képet azzal is, hogy például a harmadik és a negyedik hely között szakadék tátongott, vagy éppen nüanszokon múlt a sorrend. A sportági szakszövetségek vezetői tesznek egy olimpiai ciklusra vetített eredményességi vállalást, amit utólag, így Párizst követően is kiértékelünk. Ehhez mértük a támogatást, célszerű ezután is ennek szellemében eljárni. Az alul- és felülteljesítésnek is lehet kategóriaváltás az eredménye. Nincs mese, a sport egy kegyetlen világ, valóban sokszor másodperceken vagy egyetlen kapufán múlik sok minden, adott esetben a támogatás mértéke is, de valahol mégis ez a megközelítés áll a legközelebb a sport szellemiségéhez.

Olimpia Budapesten: 2024 helyett 2036-ban?

Eredetileg a 2024-es rendezést vette célba Budapest is. Vizes vb-kkel, foci Eb-vel és az atlétikai világbajnoksággal a hátunk mögött képesek lettünk volna-e helyt állni?

Másodszor, 2022-ben úgy rendeztünk vizes világbajnokságot, hogy négy hónapunk volt mindenre. Öt évvel korábban Guadalajara, ekkor pedig Fukuoka helyett ugrottunk be. Az atlétikai vb-nek egy évvel a megrendezése előtt lettem a kormánybiztosa, a sporteseményen dolgozók közös érdeme, hogy a nemzetközi szövetség elnöke, Sebastian Coe végül annyit mondott, „best ever”, vagyis a valaha volt legjobb. Sportállamtitkárként, korábban miniszterelnöki sportfőtanácsadóként, azt megelőzően pedig puszta sportrajongóként mindig azt tapasztaltam – s a fenti példák ezt megerősítik – hogy

ha Magyarország vállalt egy feladatot nagy nemzetközi sportesemény megrendezésére, akkor azt maradéktalanul teljesítette, beleértve a versenyhelyszínt, a szállodai kapacitást, a transzfert, mindent.

Innen a sportszerető világ minden esetben úgy távozott, hogy szeretne visszatérni, vagyis nem csak átugrottuk a lécet, hanem jelesre vizsgáztunk.

Ezt egy kicsit továbbgondolva: Párizs után Los Angeles és Brisbane már elkelt, a szükséges támogatottság mellett 2036 reális cél lehet-e újra Budapest, Magyarország számára?

Főszabály szerint ez a MOB és Budapest mindenkori városvezetésének a feladata – az első szakaszban mindenképp, később persze a kormány támogatása is kell. Elsődlegesen azonban olyan társadalmi konszenzusra, és támogatottságra van szükség, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntéshozói azt érezzék, Magyarországon a többség akarja az olimpiát. Amíg ez az előfeltétel nincs meg, ilyen álmokat dédelgetni felesleges. A magam részéről nagyon szeretném, amelyik sportvezető nem, annak a gondolkodásmódját furcsállom. Hatalmas lendületet adna a magyar sportnak, sőt az egész országnak. Nem szorulna magyarázatra, ha Budapest és vele Magyarország megkapná ezt a lehetőséget.

1980-as születésűként feltételezem Szöul vagy Barcelona volt az első olimpia, amivel már együtt lélegzett. Milyen ötkarikás gyerekkori emlékeket őriz?

Nekem Szöul volt az első, a mai napig a fülemben csengenek Vitray Tamás szavai, ahogy Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina úszását közvetíti, de Sike András is előttem van, ahogy (remélem, nem sértem meg ezzel) nem várt aranyat szerez a birkózószőnyegen. Mindent néztünk otthon a családdal. Ugyanígy emlékezetes atlétikában Carl Lewis és Ben Johnson párharca, ami az utóbbi repülőtéri elfogatásával ért véget. Barcelonában már személyesen is volt lehetőségem kint lenni, sorolhatnám onnan is a magyar sikereket, de ugyancsak nagy hatással volt rám, hogy láthattam élőben az amerikai kosarasokat, a Dream Teamet. Ha Atlantából csak egy pillanatot idézek fel, az Czene Attila őrületes sikere 200 méteres vegyes úszásban, Jani Sievinen ellen, az 1-es pályáról. Sok hasonló élményt kívánunk mindnyájunknak a következő hetekre!

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)