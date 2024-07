Elérkezett a nap, hivatalosan is elkezdődneka XXXIII. nyári olimpiai játékok Párizsban. Tartsanak velünk egész nap percről percre frissülő közvetítésünkkel, és nem maradnak le egyetlen fontos pillanatról sem. Addig is böngésszék az Index olimpiai mellékletét, amelyben megtalálják a részletes programot, illetve azt is, pontosan mikor szurkolhatunk magyar sportolóknak.