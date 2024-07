„Az aranyérem megszerzését kell kitűzni a párizsi olimpia céljául” – véli a férfi pólósok csapatkapitánya

A Ferencváros játékosa az elutazás előtt arról beszélt az M4 Sportnak, hogy jó formában és jó hangulatban vágnak neki a játékoknak, a szövetségi kapitány, Varga Zsolt által kért munkát elvégezték, így most már „csak” arra van szükség, hogy mindezt a mérkőzéseken is megmutassák.

„Lépésről lépésre haladunk, a házigazda franciák elleni kezdés nagyon fontos lesz, és nem csak az elveszített világbajnoki negyeddöntő miatt” – mondta a csapatkapitány az idei, dohai vb-re utalva.

Jansik legfontosabb kapitányi feladataként az együttes összetartását nevezte meg, s bár meglátása szerint a franciák a júliusi, budapesti felkészülési tornán bebizonyították, hogy bárkit képesek legyőzni, bízik abban, hogy a magyar válogatott magabiztos kezdéssel három pontot szerez a vasárnapi nyitányon.

Kitűzhetjük a legnagyobb célokat, mert anélkül nem is érdemes elindulni. Két kemény hónap van mögöttünk, mögöttem 25 év, hiszen ötéves korom óta vízilabdázom. Gyerekfejjel nyilván nem az olimpiára gondoltam, de aztán ahogy jöttek a sikerek és minden más, először ki szerettem volna jutni az ötkarikás játékokra, most pedig szeretnék bajnok lenni

– mondta Jansik, aki tagja volt a három éve Tokióban bronzérmes válogatottnak is.

Ennek kapcsán kiemelte, nagy dolog volt, hogy dobogóra tudtak állni, de abból a szempontból kicsit ő is újonc lesz, hogy a Covid miatt a japán fővárosban nem volt „igazi” olimpiai hangulat.

„Lesz időnk ezt megszokni, a mindig nagy elvárásokkal pedig nem foglalkozunk, szeretnénk élvezni a tornát, és a legjobbat kihozni magunkból” – jelentette ki a 30 éves csapatkapitány.

Az ötödik olimpiájára készülő, Pekingben bajnok Varga Dénes – aki Párizs után visszavonul az élsporttól – elmondta, elsősorban arra próbáltak meg felkészülni, hogy olyan helyzet is szembejöhet a játékokon, amivel még annak ellenére sem találkozott, hogy 20 éve játszik ezen a szinten.

„Újoncként mindenre rácsodálkozik az ember, én is így tettem, ez nyilván már nem lesz meg, de így is minden meccs más. Magabiztosnak érzem magam, azon dolgoztunk talán a legtöbbet, hogy ha bárkiben van lappangó konfliktus, vagy ennek a szikrája, akkor az jöjjön a felszínre, hogy meghatározó helyzetben ne okozzon gátat. Szerintem rendben vagyunk, vízilabdázni pedig eddig is tudtunk elég magas szinten, de épp amiatt lesznek érdekesek a meccsek, mert ezt más válogatottak is elmondhatják magukról” – magyarázta a 37 éves klasszis.

Varga hozzátette, a legfényesebb éremmel szeretne búcsúzni, és mivel könnyen lehet, hogy pályafutása utolsó lövése egy mindent eldöntő ötméteres lesz, fejben sokat készült arra, hogy ezt úgy is meg tudja ugrani, ha az olimpiai bajnoki cím múlik rajta.

Az öt ötkarikás újonc közül Molnár Erik arról beszélt, hogy bár az utolsó napokban már „előkerültek” a franciák is, inkább még a saját játékukon igyekeztek csiszolni.

A szintén első olimpiájára készülő Vigvári Vince azt mondta, kicsit más volt a felkészülés hangulata, mint a három eddigi világversenyé, amin részt vett, ugyanakkor az olimpián is „ugyanúgy vízilabdázni kell”, épp ezért nem szabad „túlmisztifikálniuk” a dolgokat, mert akkor könnyen túl görcsössé válhatnak.

„Örülök, hogy a franciákkal kezdünk, biztos lesz egy ilyen első meccses hangulata, azaz kicsit feszültebb, izgulósabb lesz, de van bizonyítanivalónk” – jelentette ki a 21 éves játékos, aki – a nála egy nappal fiatalabb Molnár után – a keret második legifjabb tagja.

Madaras Norbert, a magyar szövetség játékosként kétszeres ötkarikás aranyérmes elnöke – aki a férfi- és a női válogatott csapatvezetőjeként vesz részt az olimpián – azt mondta: amit fél-egy éve elképzeltek, jelesül, hogy mindkét válogatott éremesélyesként utazzon Párizsba, az megvalósult.

Szűk mindkét mezőny, kicsik a különbségek, apró dolgok fognak dönteni, a második héten kell nagyon élesnek lenni és közel tökéletesen játszani, mert az adott napi forma meghatározó lesz

– jelentette ki az elnök.

A női válogatott szombaton 14 órakor az Európa-bajnok Hollandia ellen kezd, míg a férficsapat vasárnap 19.30-kor ugrik medencébe a házigazdák ellen.

(Borítókép: Albert ten Hove / BSR Agency / Getty Images)