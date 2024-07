Hatalmas várakozás előzte meg, végül azonban sokkoló pillanatokat hozott magyar szempontból a férfi kardvívók párizsi bemutatkozása. Háromszoros olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron a kanadai Fares Arfa ellen 15:8-as vereséget szenvedett az első asszójában, ezzel tizenhat év elteltével vesztett ismét asszót a játékokon. Másik egyéni világbajnokunk, Szatmári András is korán kiesett, ő egy szoros, több vitatható ítéletet is hozó asszóban kapott ki a hazaiak veteránjától, Boladé Apithytől. A magyar trióból az a Gémesi Csanád győzött egyedüliként, akinek papíron a legkeményebb ellenfele volt a regnáló világbajnok, Eli Dershwitz személyében...

Azt már a nap legelején tudtuk, egyik klasszisunktól viszonylag korán búcsúzunk a férfi kardvívók olimpiai tornáján, ugyanis két egyéni világbajnokunk – Szatmári András és Szilágyi Áron – egy ágra került. Azt azonban csak remélhettük, hogy mindketten sikerrel veszik az első akadályt, ezzel – a sorsolás szeszélyét kihasználva – garantálva egyúttal azt, hogy a negyeddöntőben is biztosan érdekeltek legyünk még.

Nem így alakult, legalábbis klasszisaink részéről...

Szilágyi háromszoros címvédőként, a háta mögött 15 veretlenül megvívott olimpiai asszóval (legutóbb tizenhat éve, Pekingben kapott ki egyéniben a játékokon) készülhetett a kanadai Fares Arfa elleni összecsapásra a legjobb 32 között. Rutinos harcostársa, Gémesi Csanád vele egyszerre lépett pástra az impozáns Grand Palais falai közt.

Ekkor már az első sokkon túl voltunk. Szatmári ugyanis hiába kezdett jól, szoros asszóban, több vitathatónak tűnő ítélet mellett 15:13-ra kikapott a francia közönség veterán kedvencétől, Boladé Apithytől.

Azt már a női párbajtőrözők versenye alapján borítékolni lehetett, hogy Szatmárinak nem lesz könnyű dolga. Néhány perccel az ő asszója előtt például Auriane Mallo-Breton fordított óriásit a drukkerek ütemes buzdítása mellett. Írd és mondd, a francia vívók minden sikeres tusába beleremegnek az ideiglenesen felhúzott lelátók, akkora népünnepély társul melléjük. A vívósport szűken vett hazájában ezen nincs is miért meglepődni, mindenesetre nem túlzás, egy helyett vagy háromezer embert kellett legyőznie annak, aki ezen a napon francia ellenfelet kapott. Az esetleges bírói tévedésekkel azonban senki sem számolhatott előre...

Az MTK világbajnoka az interjúzónában azt mondta az Indexnek, nem akar a hazaiak felé lejtő pástról beszélni vagy bírózni, de egyelőre úgy érzi, több volt a vívásában a korai búcsúnál.

Persze belülről sokszor másként él meg az ember dolgokat, szeretném is emiatt később visszanézni a történteket, de fogalmazzunk úgy, voltak bosszantó ítéletek mind a két oldalra, az utolsó tusnál pedig 95 százalékig biztos vagyok abban, hogy én adtam. Jól éreztem magam az asszó előtt, az ilyen hangulat, amikor a többség az ellenfelemnek szurkol, még doppingol is. Szerintem jól is kezdtem, aztán 4:4 után megváltozott valami. Most még nem tudnám megmondani, mi volt a hiba, mit kellett volna máshogy csinálnom akár taktikailag, akár technikailag, hogy én győzhessek. Az viszont beszédes, hogy az ünneplés után Boladé annyit mondott, nekem kellett volna nyernem

– fogalmazott érezhető csalódottsággal a hangjában.

A magyar küldöttség számára az igazán sokkoló pillanatok azonban még csak ezután következtek. Szilágyi az olimpiai újonc Arfa ellen 6:0-s hátrányt hozott össze másfél-két percnyi vívás alatt, így pillanatok leforgása alatt óriási bajba került. Ezt követően volt egy jobb periódusa, 6:4-re felkapaszkodott, de szünetben még így is négytusos hátrányban volt.

A kanadai mintha csak olvasta volna háromszoros világbajnokunk akcióit, Szilágyi nem talált rajta fogást, újfent jelentős előnyre tett szert a pauzát követően. 12:8-nál még felcsillant a remény, hogy a Vasas már mindent megnyert zsenije valahogy visszajöjjön a mérkőzésbe, de nem sikerült. Arfa 15:8-cal búcsúztatta őt a legjobb 32 között.

Olyan érzés volt, mintha ő lenne a háromszoros olimpiai bajnok, és én az olimpiai újonc – kezdte keserű értékelését Szilágyi. – A vívás minden elemében fölém nőtt, technikailag és fizikailag is. Ültek a parádjai, az akciói, olyan volt, mintha könyvként olvasna bennem. Annyira sokkolt, ami történt, még fel sem tudom fogni igazán, csalódottságot sem érzek egyelőre. Úgy jöttem ide, bennem van a címvédés, de mindenképpen jó az esély egy újabb éremre, sajnálom, hogy ez nem alakult így. Hogy volt-e olyan pontja az asszónak, amikor azt éreztem, talán megfordíthatom? Hat–négynél, igen. Aztán viszont egy helyett újra három tus lett közte. Ha az az akció másképpen alakul, talán az egész asszó megfordul. De nem lehet egyetlen akcióra fogni: idejét sem tudom, mikor vertek meg ilyen simán legutóbb, maradéktalanul megérdemelte a sikert

– mondta az interjúzónában a magyar újságíróknak.

Az Eurosport videója az asszóról

A trió legrutinosabb tagja, Gémesi Csanád volt az egyetlen, aki végül sikerrel vette az első akadályt az olimpiai kardvívótorna 32-es tábláján. Pedig az ő győzelme ígérkezett előzetesen a legkeményebb feladatnak. Amerikai ellenfelét, a világbajnoki címvédő Eli Dershwitzet 15:10-re múlta felül, így Szatmárival és Szilágyival ellentétben folytathatja.

A legjobb tizenhat között a tunéziai Fares Ferdzsani jelentette számára, és így ezen az olimpián egyéniben férfi kardozóink számára a végálálomást. Gémesi asszó jelentős részében futott az eredmény után, ám 5:5-öt követően 13:13-nál ismét egálra állt a tunéziai Fares Ferdzsani ellen, így igazán kiélezetté téve a hajrát.

Sőt, 14:13-nál még a vezetést is megszerezte, amivel egy találatra került a győzelemtől. A következő akciót is ő indította érzésre, a vezetőbíró mégis a tunéziainak adta a tust, az ítéletét pedig a videózás után sem volt hajlandó megmásítani (14:14). A döntő akcióról így – szinte természetesen módon – videózás hivatott dönteni, fentről nehezen lehetett megítélni, ki is indult először, a látottak levezetése után azonban maradt a keserűség: 15:14-gyel Ferdzsanit hozták ki győztesnek...

Ezzel a legjobb nyolc közé egyetlen magyar kardvívó sem jutott be Párizsban.

A női párbajtőrözők mezőnyében Muhari Eszter sikerrel vette az első akadályt, a kínaiak 20 éves tehetsége, Tang Csün-jao ellen 15:10-re nyert a legjobb 32 között, így bejutott a nyolcaddöntőbe.

Ott a nála jóval esélyesebbnek tartott dél-koreai világbajnok, Szera Szong várta. A Tatabánya párbajtőrözője eddig kétszer találkozott 15 tusig tartó asszóban 30 esztendős riválisával, és mindkét mérkőzést elvesztette. Ezúttal azonban remekül kezdett, és az akciódúsnak még véletlenül sem nevezhető első három perc után 2:1-re vezetett. A folytatásban is tartotta minimális előnyét, Szong egyszer sem tudott egyenlíteni, pedig többször is közel járt hozzá. Az egyik akció után aztán ápolni kellett a dél-koreait, aki az asszó utolsó harmadában már érezhetően nem volt százszázalékos. Ez esélyt adott Muharinak, hogy életében először legyőzze őt – a végül rendkívül magabiztossá váló 15:6-os siker által pedig bejusson élete első olimpiáján a legjobb nyolc közé.

A negyeddöntőben 15 óra 50 perckor lép pástra.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfi kard egyéni

A legjobb 32 között

Szatmári András– Boladé Apithy (francia) 13:15

Gémesi Csanád –Eli Dershwitz (amerikai) 15:10

–Eli Dershwitz (amerikai) Szilágyi Áron–Fares Arfa (kanadai) 8:15

A nyolcaddöntőben

Gémesi Csanád–Fares Ferdzsani (tunéziai) 14:15

Női párbajtőr egyéni

A legjobb 32 között

Muhari Eszter–Tang Csün-jao (kínai) 15:10

A nyolcaddöntőben



Muhari Eszter–Szera Szong (dél-koreai) 15:6

A negyeddöntőben

15.50: Muhari Eszter–Jü Sze-han (kínai)