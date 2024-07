Férfi kéziseink is vereséggel kezdték az olimpiát

Hiába a kora reggeli kezdés, a párizsi kézilabdacsarnok már a kilencórási Spanyolország–Szlovénia-mérkőzésen is megtelt, aztán néhány szurkoló jött, néhány ment, és tizenegy órakor ismét telt ház fogadta Magyarország és Egyiptom legjobbjait. Mi több, a csarnok hőmérséklete is kellemesebb volt, mint csütörtökön, amikor a szervezők eléggé lehűtötték a létesítményt.

Magyar oldalon Bartucz László kezdett a kapuban, védekezésben Ancsin Gábor, Sipos Adrián, Bánhidi Bence, Lékai Máté, Szita Zoltán és Bóka Bendegúz kapott bizalmat.

Egyiptomi akcióval kezdődött a mérkőzés, Jahja Omar hatalmas bombával indította a találkozót. Támadásban a mieinknél Sipost Imre Bence váltotta, aki hetesből szerezte meg az első gólunkat a tornán.

Szellős védekezés, könnyelmű támadások

Egyiptom nagyon feszes hatosfalat védekezett, gyors lerohanásokból meg is lepték a mieinket, és hamar 4–1-re elmentek. Bartucz viszont elkapta a fonalat, többször is hárított, de a magyar támadások még mindig döcögtek. Lékai Máté néhány percen belül többször is lépéshibába bonyolódott, a tizedik percben pedig már négy góllal vezetett Egyiptom.

Szerencsére nem kellett sokat várni a magyar zárkózásra, pillanatokon belül visszajöttünk egy gólra, de a könnyelmű támadásaink miatt a félidő derekán ismét négy góllal ment az ellenfél, 6–10. Ekkor kért először időt Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Az időkérés után hiába támadtunk, megint pontatlanok voltunk, az egyiptomi válasz viszont sajnos nem, és már öt, majd hat gól közte...

Támadásban érkezett Fazekas Gergő, Bodó Richárd és Ilics Zoran is. Volt már nyolc gól is a különbség (7–15), szinte minden percre jutott egy egyiptomi találat. Palasics Kristóf állt be a magyar kapuba, de a szellős védekezésünk nem sokat segített neki. Elöl azonban elkezdtek működni az átlövéseink mindkét oldalon, bátran is próbálkoztunk. A félidő végére sikerült négy gólra csökkenteni a hátrányunkat.

Feltámadás, egyenlítés, fordítás nélkül

Magyar próbálkozással indult a második játékrész, Fazekas maradt irányítani, Ancsin a jobblövő helyén, Bodó pedig a másik oldalon. Imre Bence hetesével indítottunk ezúttal is, ez pedig azt jelentette, hogy már csak három gól volt a két együttes között.

Fazekas remek távoli lövése után két gólra zárkóztunk fel, majd Palasics védett, de nem sikerült újabb gólt szereznünk. Jahja Omar ötödik gólja után ismét négy volt közte, ekkor mindkét csapat elkezdett pontatlanul kézilabdázni.

A mieink igyekeztek gyors támadásokat vezetni, sikerült emberhátrányból is betalálnunk a szélről, hátul pedig Palasics mutatott be remek védéseket. A lelátóról felzúdult a „Mindent bele! Mindent bele!”, ezt minden bizonnyal Ancsin is meghallotta, góljával pedig két gólra jöttünk fel.

A második félidő első felében kezdett összeállni a magyar védekezés, Ancsin újabb góljával pedig egy gólra közelítettük meg Egyiptomot, Juan Carlos Pastor időt is kért.

A 43. percben kezdődött el az „új találkozó”, ekkora ugyanis Imre Bence egyenlített, 23–23. Továbbra is nagyon keményen védekeztünk, Ancsint ki is szórták két percre a játékvezetők.

Elképesztő feszültség uralkodott a pályán, mindkét csapat tisztában volt azzal, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés a továbbjutás szempontjából.

Kisebb hullámvölgybe kerültünk sajnos, a 48. percben három góllal vezetett Egyiptom. Bartucz bejött egy hetesre, és ha már ott volt, ki is védte, Lékai góljával pedig egy gólra zárkóztunk. Egymás után potyogtak a gólok, nyolc perccel a vége előtt 27–29-et mutatott az eredményjelző. Egy véleményes játékvezetői ítélet után kétszer is eladtuk a labdát, ellenfelünk mindkétszer büntetett.

Az utolsó néhány percben – az idegek harcában – próbálkoztunk kozmetikázni az eredményen, pontot szerezni végül nem sikerült, a végeredmény 32–35 lett.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 1. forduló

Magyarország–Egyiptom 32–35 (15–19)



Később

16.00: Norvégia–Argentína

21.00: Dánia–Franciaország

A magyar válogatott további csoportkörös programja

július 29., 21.00 Magyarország–Argentína

július 31., 9.00 Magyarország–Norvégia

augusztus 2., 9.00 Magyarország–Dánia

augusztus 4., 16.00 Magyarország–Franciaország

(Borítókép: Aris Messinis / AFP)