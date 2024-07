Bartucz László: Megmutattuk, hogy van tartásunk, hogy tudunk küzdeni a nemzetünkért

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csalódottan nyilatkozott a mérkőzés után. „Nagyon rosszul játszottunk az első 15 percben, talán idegesebbek voltunk a kelleténél, sokan most játszottak először egy olimpián. Aztán megmutattuk, mire vagyunk képesek, vissza tudtunk jönni a meccsbe, de végül ez sem volt elég.”

A spanyol szakember elmondta, Egyiptom taktikailag nem lepte meg, azt kapták, amit vártak, a találkozóból pedig le kell vonni a következtetéseket.

„Van még négy mérkőzésünk a csoportban, a célunk pedig, hogy Lille-ben, a kieséses szakaszban is ott legyünk” – tette hozzá a kapitány, aki arról is beszélt, hogy Egyiptom megérdemelten nyert, hiszen egy mérkőzés 60 percig tart.

„Gyengén kezdtük a meccset, védekezésben puhák voltunk, támadásban pedig sok labdát eladtunk, amikből könnyű gólokat kaptunk” – értékelt lapunknak Sipos Adrián, aki mindezek ellenére büszke a csapatra, hogy erőt vett magán, bátran kézilabdázott, és nyolcgólos hátrányból is fel tudott állni.

Nagy tartása van ennek a csapatnak, de meg kell tanulnunk fordítani is – mondta.

A válogatott védelmének alapembere elárulta, a szövetségi kapitány feszesebb, agresszívabb védekezést kért tőlük a szünetben, illetve hogy többet fussanak előre egy-egy jó védekezés után, a támadásokból pedig gyorsan zárjanak vissza, hiszen az első félidőben sok gólt lerohanásból kaptunk.

„Ha így kezdtük volna a meccset, nagyobb esélyünk lett volna nyerni” – utalt a második félidő fellángolásaira Sipos.

Lékai Máté úgy fogalmazott, mindenki tisztában volt azzal, milyen téttel bíró meccs volt ez, azonban ne felejtsük, hogy van még négy találkozó, ahol lehet javítani.

„A rossz kezdés után azt csináltuk, amit előre megbeszéltünk, javult helyzetkihasználásunk, a védekezésünk is jobb lett, ezáltal a kapusteljesítményünk is. Volt, amikor ide-oda pattogott a labda, nüanszokon múlt, sajnos most nem a mi javunkra” – értékelt a csapatkapitány.

„A támadásokban vétett hibákat és labdaeladásokat kihasználta az ellenfelünk, gyors gólokat tudtak szerezni. Aztán rendeztük a sorokat, nagyjából összeállt a védekezésünk is. A taktikánk összességében rendben volt, nem ezen múlt” – nyilatkozta az Indexnek Bartucz László.

„A csapat megmutatta, hogy nyolc gólról is fel tud állni, ez nem minden csapatnak sikerül. Megmutattuk, hogy van tartásunk, tudunk küzdeni egymásért és a nemzetünkért. Ezt szeretnénk továbbvinni, van még négy meccsünk, mindenki ellen nyerni szeretnénk.”

„Nehéz mérkőzés volt, egyébként ilyenre is készültünk, próbáltunk nem úgy kezdeni, mint a németek elleni felkészülési meccsen. Ez nem sikerült, erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mert látjuk, hogy az ilyen kezdés megbosszulja magát. Annak viszont örülök, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe. Számítottunk az egyiptomi taktikára, elöl szenvedtünk, védekezésben pedig hiányoztak a megállító faultok, amik ilyen sebességű csapatok ellen elengedhetetlenek” – mondta lapunknak Ancsin Gábor.

