A férfi kardozóknál estére győztest hirdetnek: lesz újra magyar aranyérmes?

Háromszoros címvédőnk, Szilágyi Áron valamivel fél kettő után lép majd pástra a Grand Palais-ban. Mivel csapatban is kvalifikáltak a mieink, így három egyéni versenyzőnk lesz férfi kardban, mind a hárman a legjobb 32 között kezdenek majd: Gémesi Csanádra az amerikai Eli Dershwitz, 2017-es egyéni világbajnokunkra, Szatmári Andrásra a franciák rendkívül rutinos Európa-bajnoka, Boladé Apithy, míg háromszoros olimpiai bajnokunkra, Szilágyira a kanadai Fares Arfa vár majd.

Amennyiben Szilágyi és Szatmári is győzni tud, biztos, hogy a legjobb nyolc között is lesz magyar versenyző, ugyanis a nyolcaddöntőben a két világbajnok épp egymással találkozik majd. A sorsolás szeszélye adja is a kérdést: lesz-e magyar dráma a vívópáston? Lehet, hogy épp egy magyar rivális töri meg Szilágy óriási olimpiai menetelését (zsinórban 15 asszósiker a játékokon, aranyat érő öt Londonban, aranyat érő öt Rióban, és aranyat érő öt Tokióban).

A kardozóinkkal együtt elkezdi első olimpiai szereplését a női párbajtőröző Muhari Eszter is. Az ő ellenfele a kínai Tang Csün-jao lesz a legjobb 32 között. A két vívónő márciusban a budapesti Grand Prix-n találkozott egymással, akkor Muhari 14:9-re nyert.



OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfi kard egyéni

A legjobb 32 között

13.20: Szatmári András–Boladé Apithy (francia)

13.45: Gémesi Csanád–Eli Dershwitz (amerikai)

13.45: Szilágyi Áron–Fares Arfa (kanadai)