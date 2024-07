Spanyolország már továbbjutott a csoportból, ezúttal Argentína sem hibázott

A párizsi olimpia férfi labdarúgótornájának szombati játéknapján az argentin csapat (amely az első körben meglepetésre 2–1-re kikapott) javított, miután 3–1-re legyőzte a B csoportban Irak válogatottját. Hozzá hasonlóan a spanyol válogatott is nyerni tudott, amely Üzbegisztán legyőzése után a Dominikai Köztársaság ellen (3–1) is hengerelt – így már biztosan továbbjutott a C jelű négyesből.