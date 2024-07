Kevin Duranték kivették a múzeumból a Dream Teamet

Kevin Durant and LeBron James combined for a PERFECT 33 PTS in the 1H 🔥



KD: 21 PTS, 8-8 FGM

LBJ: 12 PTS, 5-5 FGM



USA leads Serbia 58-49 at halftime! 🇺🇸



📺 NBC and Peacock pic.twitter.com/uuohpqlu8R