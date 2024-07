Érmes reményekkel vághattunk neki a vívóversenyek második napjának, de a többség alighanem Tokió ezüstérmesétől, Siklósi Gergelytől, esetleg Milánó 2023-as világbajnokától, Koch Mátétól várta ezt az érmet a férfi párbajtőrözők küzdelmében. A surranópályáról azonban a néhány héttel ezelőtti Európa-bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is Andrásfi Tibor lépett elő. A rivaldafényt saját bevallása szerint sem élvező, így társai eddigi fényesebb pedigréjéért bizonyos szempontból hálás BVSC-s három merőben eltérő asszón keresztül tudta az esti fináléba verekedni magát.

Előbb London 2012-es olimpiai bajnokát, Ruben Limardót búcsúztatta 15:10-zel, majd egy, a végletekig szoros küzdelemben Limardo honfitársát, a Kochot legyőző Grabiel Lugót is felülmúlta (13:12). Az éremcsatáért aztán egy elképesztő fordítást mutatott be: az olaszokkal tavaly csapatvilágbajnoki címet nyert Federico Vismara elleni asszót 5:1-es hátrányból tudta megnyerni (15:13).

Az elődöntőben az a Kano Koki várt rá, akivel szemben a párizsit megelőző legutóbbi asszóját ugyan elvesztette, de előtte zsinórban háromszor is megverte. A japán a világranglista harmadik helyén zárta a kvalifikációs időszakot, épp a már emlegetett másik két magyar, Siklósi és Koch párosa mögött. Andrásfi a délutáni program végén széles mosollyal a száján meg is jegyezte, eddigi egyetlen világkupasikerét kellene megismételni este: 2022 novemberében épp Kanót verte a berni elődöntőben…

De olimpián vívni más kávéház, mint a havi–másfél havi rendszerességgel rendezett vk-állomásokon.

Csodával felérő egyenlítés – a semmiért

Andrásfi kezdeményező volt az első másodpercekben, ám egyúttal pontatlan is az akciói végén, így az első tust Kano adta az asszóban. A következőt viszont már a BVSC Európa-bajnoki bronzérmese, így másfél perc elteltével egálra álltak az első elődöntő küzdőfelei. Jó 30 másodperccel az első etap vége előtt Andrásfi másodszor is eltalálta a bal válla alatt a kétszeres Ázsia-bajnokot, ezzel pedig már vezetett (2:1).

Az egyperces pihenő után is a magyar maradt aktívabb, aminek újabb tus volt a jutalma. Leszakítani azonban ilyen korán még nem lehetett az ázsiait: egy együttes után kétszer is Kano talált, ezzel viszonylag gyorsan egalizált (4:4). Andrásfi ismét eladott egy nagyon hasonló akciót, mint amiből a második találatát szerezte még a meccs elején, majd egy újabb támadás közben még sikeresen megszúrta a védés közben elcsúszó japánt, mielőtt az földet ért volna, és meg kellett volna szakítani a vívást (6:4). Összességében nagyon hasonló meccsképet követett az asszó, mint a Grabiel Lugo elleni nyolcaddöntő. Andrásfi az előnyét szinte ki nem adta a kezéből, de két tusnál jobban sehogy sem tudott elszakadni.

Az utolsó három percnek is minimális magyar fórból, 7:6-ról kezdtek neki. A forgatókönyv sem változott sokat: Andrásfi talált, majd Kano gyorsan válaszolt, harmadjára pedig jött egy együttes találat. A japán másfél perccel a vége előtt 9:9-nél egalizált, majd a lélektanilag talán legkritikusabb periódusban – először az asszóban – két tusos fórba is került. Andrásfi azonban ezúttal is tudott válaszolni, a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben is nagyot fordított, most is igyekezett. 11:10-nél is támadott, csukló környékére szúrt, de röviden, a japán megkontrázta egy pontos visszaszúrással (12:10). Az utolsó 7 másodpercnek is kéttusos előnnyel ment neki az ázsiai, néhányan a küldöttségéből már győztesként ünnepelték, de Andrásfi erre is tudott válaszolni, csodával határos módon egyenlített az idő lejárta előtt (13:13).

Jött a ráadás egy perce, és magyar újságíróként csak arra tudtunk gondolni, mennyire megérdemelné a győzelmet egy ilyen feltámadás után – a japán azonban máshogy rendezte a dolgot, aranytussal végül fináléba jutott, Andrásfinak pedig maradt a bronzcsata (13:14).

Amikor mindkettő megérdemelné a bronzot…

Jó egy órával később elsőként szólították ismét a pástra a magyar vívót, akinek a hőn áhított éremért a hazaiak kedvencétől, Yannick Boreltől 15:9-re kikapó egyiptomit, Mohamed Elszajedet kellett volna legyőznie. A még mindig csak 21 éves, de már kétszeres kontinentális felnőttbajnok Elszajed az asszó elején leginkább lábra szúrásokkal probálkozott, ezeket azonban jó lábmunkával Andrásfi hatástalanítani tudta. A feszültség szinte tapintható volt, miközben mindkét vívó igyekezett kerülni a fölösleges kockázatot, nem láthattunk túl sok tiszta akciót. Az első etap mindössze öt találatot hozott, azok közül is kettő együttesből született (3:2). A lényeg azonban az volt, hogy Andrásfi vezetett.

A folytatás azonban technikai okokból csúszott, a magyar vívónak ismét fegyvert kellett cserélnie – ez az első két asszóban kora délután jó előjel volt, ám akkor taktikai okokból is húzta ezt meg. Ezúttal azonban úgy tűnt, tényleg a technika babrál ki a BVSC versenyzőjével. Hiába lépett fel támadóbban, egy pontatlan szúrás után az egyiptomi megkontrázta testen, ezzel elveszett az előny. Úgy telt el közel két perc a vívóidőből, hogy újabb tus nem is esett, így aztán mindkettejüket figyelmeztették passzivitásért. A növekvő nyomást a jelek szerint Andrásfi bírta jobban, aki a második etap végéhez közeledve visszavette a vezetést, a fórt növelni azonban nem tudta (3:4).

Megtette helyette a harmadik három perc elején, pedig ezúttal az egyiptomi jött előre bátrabban. A szünet érezhetően jót tett az afrikainak, aki rendezve gondolatait sokkal veszélyesebbé vált, a támadásai pedig kiszámíthatatlanabbaká, ütemtelenebbeké, amivel csakhamar meg is gyűlt Andrásfi baja, és 5:5-nél ismét egálra álltak. A hajrára egytusos magyar előnnyel fordultak, Elszajed ismét a lábra szúrásokat erőltette, de szerencsére hasonló eredménnyel, mint az asszó legelején. Ismét figyelmeztették őket passzivitásért, de ekkor már csak 42 másodperc volt hátra a vívóidőből. Persze az elődöntőben láttuk, ez még mennyire, de mennyire sok tud lenni…

Andrásfi egészen a pást végébe szorult, az egyiptomi pedig egy kiszúrás-szökkenést követően, 14 másodperccel a vége előtt ismét egalizált. A drámai végkifejlett ezúttal is elkerülhetetlenné vált, az utolsó 2-3 másodpercre el is távolodtak egymástól. Döntsön a ráadás egy perc. Elszajed mindent elkövetett, hogy kizökkentse Andrásfit, kapott is egy sárga lapot, miközben úgy tűnt, nem járt sikerrel: teljesen a pást végébe szorult, amikor azonban kivillant a magyar találatot jelző zöld lámpa, villant vele a piros is. Ismét felálltak alapállásba,

Elszajed egy oda-vissza fűrészelő mozdulatot idéző pengeváltás végén hátulról ugyan eltalálta Andrásfi lábát, azonban a szabályok értelmében nem ért a tus. Néhány másodperccel később a magyar vívó is ugyanígy járt – bár ő legalább nem kezdett teátrális ünneplésbe ideje előtt. Két másodperc maradt az időből, szúrtak két együttest, az idegőrlő csatának még nem volt vége, de pillanatokkal később már igen, az egyiptomi egy utolsó reményvesztett akcióban eltalálta Andrásfi felsőtestét, ezzel 8:7-re megnyerve a bronzasszót.

Asztalt tudna borítani

„Kötélből vannak az idegeim, de így a nap végére kicsit ezek is megfáradtak. Még nem is igazán akarok belegondolni, milyen közel voltam kétszer is a győzelemhez, és mennyire kevésen múlt végül, hogy amiért jöttem, az érem, nem jött össze. Azt érzem, fel tudnék borítani valamit, hogy kiengedjem ezt a feszültséget. Az elődöntő után azt mondtam, kevesen múlt, most nem is tudom, mit mondhatnék. Volt egy olyan pillanat, amikor azt hittem, megnyertem, nem hallottam a tusom előtt, hogy már álljt mondtak volna…” – idézte fel a bronzmérkőzés keserédes pillanatait Andrásfi Tibor a Grand Palais interjúzónájában. Hozzátette, tudta, hogy az egyiptomi minden, a vívótudáson túlmutató trükköt is be fog dobni, hogy majd kizökkentse őt a kulcsfontosságú momentumok előtt.

„A stílusa gyakran a sportszerűtlenséget súrolja, nem túl szimpatikus vívó, de ez van. Ezt igyekeztem félretenni, és azt gondolom, sikerült is. Tényleg minden idegszálammal azon voltam, hogy összejöjjön az érem. Remélem, pár nap múlva képes leszek sikerként visszagondolni erre a negyedik helyre, mert összességében jól éreztem magam verseny közben, és remek tapasztalat volt ez az egész. Bízom abban, hogy csapatban majd még harapósabbak leszünk: mert ezzel az egyénivel igazán egyikünk sem lehet elégedett. Én sem” – tette hozzá Andrásfi válogatott társai, Koch és Siklósi viszonylag korai búcsújára is utalva.

A férfi párbajtőrözők csapatversenyét augusztus másodikán bonyolítják majd le, a mieink a legjobb nyolc között Kazahsztánnal kezdenek majd.

A vívók számára holnap, azaz hétfőn, a női kardozók (Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca) és a férfi tőrözők (Dósa Dániel) egyéni versenyével folytatódik a program.

Éremben reménykedtünk a nap elején. Egy millimétereken múlott, heroikus negyedik helyet kaptunk helyette az óriásit küzdő Andrási Tibor jóvoltából.

Ennél többet pedig sportoló nem tehet a sikerért…

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Párbajtőr, férfi egyéni verseny



ELŐDÖNTŐ

Andrásfi Tibor – Kano Koki (japán) 13:14 – aranytussal

Mohamed Elszajed (egyiptomi) – Yannick Borel (francia) 9:15

BRONZMECCS

Andrásfi Tibor – Mohamed Elszajed 7:8 – aranytussal



DÖNTŐ

Kano Koki – Yannick Borel

Korábban

A legjobb 32 között

Koch Máté – Grabiel Lugo (venezuelai) 10:15

Andrásfi Tibor – Ruben Limardo (venezuelai) 15:10

Siklósi Gergely – Jakub Jurka (cseh) 15:5

Nyolcaddöntő

Andrásfi Tibor – Grabiel Lugo (venezuelai) 13:12 – aranytussal

Siklósi Gergely – Neisser Loyola (belga) 13:14 – aranytussal



Negyeddöntő

Andrásfi Tibor – Federico Vismara (olasz) 15:13

(Borítókép: Andrásfi Tibor. Fotó: Illyés Tibor / MTI)