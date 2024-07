Gémesi György: A bolgár bíró mocsok módon elvette Csanádtól az utolsó pontot

Gémesi György, Gödöllő polgármestere reagált unokaöccse, Gémesi Csanád szombati vívására, ahol a bolgár bíró több pontot is elvett a magyar sportolótól. Többek között az utolsót is, 14–14-es állásnál, amivel ki is kapott, és mint korábbi MOB-elnökségi tag, nincs megelégedve a bolgár zsűri teljesítményével. Véleménye szerint egyéb dolgok is meghúzódnak a háttérben.