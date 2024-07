Hajdu János: Reális lehet a csoport második helye, aztán a jóisten kezében vagyunk

Hajdu János 71 évesen is kulcsfigurája a magyar kézilabdázásnak. Korábban a női és a férfiválogatottat is irányította, 2008-ban ő volt a szövetségi kapitánya a pekingi olimpián negyedik helyig jutó női együttesünknek, aztán évekig a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián (NEKA) dolgozott különböző szerepkörökben, jelenleg pedig a Győri Audi ETO KC tehetséggondozó programjának vezetője, amellett, hogy a szövetség elnökségi tagja. A rutinos szakember a lefújás után még a fantasztikus győzelem hatása alatt értékelte a magyar–brazil csoportmeccset, amelyet 25–24-re nyertek meg a mieink. Nem fogta vissza magát a mester.

Teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, még ha az eredmény ennél szorosabb nem is lehetett volna. A brazilok szerintem a francia meccsen látottakból készültek ellenünk, és Golovin Vlagyimir olyanokat húzott, amikkel meglepte a dél-amerikaiakat. Simon Petrát a második félidőben vetette be, Debreczeni-Klivinyi Kinga volt a másik titkos fegyverünk, Márton Gréti is remekelt. És Vova azzal is meglepte brazil kollégáját, amikor áttértünk az 5–1-es védekezésre.