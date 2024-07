Utolsó perces góllal verte Brazíliát, megvan női kéziválogatottunk első sikere Párizsban

A sportolók kérései és a drukkerek kívánságai is meghallgatásra találtak. A Déli Arénában a csütörtökinél jóval kellemesebb klíma, legalább 2-3 Celsius-fokkal melegebbre állított belső hőmérséklet fogadta a Brazília–Magyarország összecsapásra érkezőket.

A mieink a házigazda franciák elleni 31–28-as vereség után készültek javítani – lényegében győzelmi kényszerben – az első fordulóban Spanyolország ellen erődemonstrációt tartó dél-amerikaiak ellen (29–18).

A címvédő ellen nyolc találatot jegyző Kuczora Csenge már a második percben feliratkozott a gólszerzők közé, ezzel a magyar válogatott lőtte az elsőt a mérkőzésen. A folytatásban óriási rohanás bontakozott ki, mindkét csapat igyekezett a lehető leggyorsabban végigvinni az akcióit, gólra törően, a visszarendeződésre kevesebb energiát hagyva. Ebből az adok-kapokból aztán igazi hullámvasutazást idéző meccskép bontakozott ki, 3–2-re már a brazilok vezettek, aztán 4–3-nál ismét mi. Füzi-Tóvizi Petra beállóból szerzett találata után úgy tűnt, picit fellélegezhetünk, a találkozón először sikerült kétgólos fórba kerülni, de Cristiano da Rocha abban a pillanatban időt is kért. A rövid pauza bejött a braziloknak: háromgólos rohanással – a végén Debreczeni-Klivinyi Kinga bosszantó eladott labdájával – gyorsan fordítottak (7–6).

És ekkor még mindig csak az első 15 perc végén jártunk...

Ahogyan a franciák ellen is volt egy mélypont nagyjából ebben a periódusban, úgy a brazilok ellen is megakadt a támadójátékunk. Több elszórt átadás, pontatlan bejátszás jellemezte a magyar csapatot. Ezúttal legalább a kapusteljesítményre nem panaszkodhattunk, Böde-Bíró Blanka az addigi tizennégy kapujára tartó lövésből ötöt is hatástalanítani tudott, ezzel 35 százalék feletti teljesítményt nyújtva. A játékrész utolsó harmadának azonban így is 9–8-as brazil előnyről vágtak neki a felek, az olló pedig sajnos nyílni kezdett. Klivinyi kétperces kiállítását előbb egy értékesített hetessel, majd a jobb szélről akciógóllal büntették meg (11–8).

22 Galéria: Magyarország - Brazília női kézilabda Fotó: Aris Messinis / AFP

A szünet előtti percekben egyértelműen a brazilok akarata érvényesült, újra meg újra könnyedén futottak át rajtunk, a szélre letett labdáikkal pedig rendre nem tudtunk mit kezdeni védekezésben. 20 másodperccel a dudaszó előtt még így is volt egy támadásunk abban a reményben, hogy legalább három gólra visszakapaszkodjunk, Füzi-Tóvizi ellen két percet érően szabálytalankodtak, a szabaddobást követően pedig Albek Anna pedig – talán a legutolsó másodpercben elengedett – átlövéssel össze is hozta az újabb szépítést (15–12).

Érdekes volt figyelni és hallgatni, hogy milyen sok brazil látogatott ki a mérkőzésre, a nagyjából 80 százalékig megtelt lelátók jelentős része zöld-sárgába burkolózott, és bár akadtak magyar drukkerek is szép számmal, ránézésre – s sokszor hangerőben is – belevesztek a dél-amerikai masszába.

A sorsolás szeszélye, hogy miként három éve Tokióban, úgy most is a franciák elleni nyitómeccset és vereséget a brazilok elleni folytatás követte. Akkor jóval rosszabbul sikerült az első félidő: 17–11-re ment a rivális, amely végül 33–27-re nyert is. Akkor a meccs végén sokan azt hittük, hogy el is úszott a továbbjutás esélye, ám a folytatásban – főleg a svédek elleni bravúrnak köszönhetően – sikerült megcsípni a csoport utolsó továbbjutást érő helyét.

Ahhoz, hogy ezúttal ne kelljen ennyit izgulni, nagyon kellett volna egy erős rajt a második félidő elején – ha más nem, legalább a cirka 1 perc 50 másodpercnyi emberfórt meglovagolva. Kuczora gyors góljával sikerült is még egy találatot lefaragni a hátrányból, ennél többet azonban Böde-Bíró két védése ellenére sem. Több mint ötperces gólcsendre kényszerítettük a zöld mezes ellenfelet, de ez sem volt elég. Jéssica Quintino találatával a 34. percben visszaállt a háromgólos különbség. A szerencsénkre a folytatásban sem panaszkodhattunk, Mariane Fernandes ziccerben méterekkel lőtt a kapunk fölé, egy perccel később pedig a bal kapufa akadályozta meg a gólszerzésben a brazilok hatosát. Csakhogy közben már mi is hét percet meghaladó gólcsendnél jártunk.

Golovin Vlagyimir mester Quintino jobb szélről kapuba csorgó találata után, azaz 17–13-nál érezte úgy, hogy muszáj időt kérnie. A taktikai eligazítás után Kuczora betörésénél védett nagyott Gabriela Moreschi, 38 százalékra emelve a hatékonyságát (21 kaput eltaláló próbálkozásból nyolcat hatástalanított 39 perc alatt). A fordulásból ellenben mi újabb gólt kaptunk, így a mérkőzésen először ötre növelte az előnyét Brazília (18–13).

Klujber Katrin szélre letett labdájából Győri-Lukács Viktória szerzett szépségdíjas találatot, és néhány pillanatra úgy tűnt, sikerül a mérkőzésen talán először lélektani fölénybe kerülni a riválissal szemben. Ám a hirtelen jött lendület Klujber kétperces kiállításával el is párolgott, hiába kapaszkodtunk vissza mínusz háromra, ezen a ponton mintha betonfalba ütközött volna a magyar válogatott.

A 43. percben viszont Simon Petra emberelőnyös találatával valahogy csak átküzdöttük magunkat ezen a falon is, a játékrész első gólja óta először volt csak kettő a két csapat között (19–17). A helyi műsorközlő gyorsan be is kiabálta angolul, hogy a „magyarok még mindig itt vannak”, amire szórványos

Hajrá, magyarok!

– felkiáltás volt a válasz a lelátó Böde-Bíró mögötti részéről. Kuczorának volt labdája, hogy még közelebb kerüljünk, de Moreschi egy újabb bravúrral megakadályozta ezt. Mindkét kapus jó periódust fogott ki, nagy védésekkel. Az így kibontakozó adok-kapokban pedig Papp Nikoletta révén csak-csak sikerült 20–19-nél egy gólra zárkózzunk.

Az öröm azonban nem tartott sokáig, Moreschi újabb két hárítására Böde-Bírónak nem volt válasza. Simon Petrának viszont igen, aki előbb betörésből járt túl a brazil hálóőr eszén, majd védekezésben szerzett labdát, végül osztotta azt le tökéletesen a bal szélre Márton Grétának, így az utolsó tíz percnek is egygólos különbséggel futott neki a két együttes (22–21).

Füzi-Tóvizi ápolása jelentett kényszerű pihenőt a hajrá kezdetén, azt pedig csak remélhettük, hogy a bal lábát, jobb kezét és a fejét egyaránt fájlaló játékost nem hosszabb időre veszítette el válogatottunk.

22 Galéria: Magyarország - Brazília női kézilabda Fotó: Christian Petersen / Getty Images Hungary

23–22-nél leindításból lett volna sanszunk akár egyenlíteni is, ám Bruna de Paula elcsente az indítást. A társak úgy ünnepelték a győrit, mintha konkrétan győztes gólt szerzett volna. Ezúttal azonban a dél-amerikaiak öröme bizonyult kérészéletűnek: Adriana Cardoso lécre küldött hetese után Klivinyi egyenlített (23–23). A meccs első negyede, 8–8 óta először álltak ikszre a felek.

Megint megjött a magyar tábor hangja, „Mindent bele, mindent bele!” – zúgták. 24–24-nél Böde-Bíró újabb védése labdát biztosított a fordításhoz is, de Klivinyi lövése Moreschi válláról a kapufára, onnan pedig a kapuvonalon túlra vágódott, így ezzel az eséllyel nem tudtunk élni. Másfél perccel a vége előtt épp Klivinyinek volt még egy labdája ugyanerre, ezúttal középről eleresztett labdája lényegében leborotválta a keresztlécet, így még mindig maradt az iksz.

Az utolsó percet szinte az egész csarnok állva nézte végig, Quintino mehetett fel a jobb szélen, de Böde-Bíróba bombázott, ami azt jelentette, hogy 26 másodperccel a vége előtt harmadszor, és vélhetően utoljára kaptunk labdát... Ezt pedig Simon Petra bevágta a felső sarokba, így megnyerve a mieinknek a mérkőzést (24–25)!

Meccs közben a magyar újságírók közt többször elhangzott a kérdés, miért épp a legfiatalabb kerettagnak kell vállára venni a csapatot a nehéz pillanatokban, de látva, hogy milyen jól ment neki, igazából nem is kellett volna nagyon aggódjunk a végjátékon.

A Tokióban látottnál tehát már most jobb a rajt, remélhetőleg a folytatás sem lesz gyengébb, és akkor női válogatottunk remek eséllyel pályázik az egyenes kieséses szakaszban való részvételre, azaz a csoportkört követő lille-i folytatásra.

De ehhez még fontos lesz, hogy két nap múlva Angola, majd augusztus elsején Spanyolország ellen se remegjenek meg a kezek.

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Női kézilabda, B csoport, 2. forduló

Brazília–Magyarország 24–25 (15–12)

A magyar válogatott további csoportkörös programja

július 30., 16.00 Magyarország–Angola

augusztus 1., 14.00 Magyarország–Spanyolország

augusztus 3., 9.00 Magyarország–Hollandia

Korábban

Magyarország–Franciaország 28–31 (12–15)

(Borítókép: Aris Messinis / AFP)