Szabó Bence: Szilágyi Áron mentális blokkjára nincs racionális magyarázat

Szabó Bence nemcsak kétszeres olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok kardvívó, hanem magyar és venezuelai szövetségi kapitány is volt, tehát amit ő nem tud a vívásról, és ezen belül a kardvívásról, azt nem is érdemes tudni. Arra azonban még ő sem talál racionális magyarázatot, hogy mi történhetett a háromszoros egyéni olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal az első fordulóban, amikor az első fordulóban 15-8-ra kikapott a kanadai Fares Arfától a párizsi olimpiai egyéni versenyében.

Szabó Bence olimpiai attasé minőségében van jelen Párizsban az olimpián, amikor szombat este felhívtuk, éppen Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel fogott kezet. Az 1992-es barcelonai olimpia egyéni kardbajnoka, az 1988-as szöuli játékok csapataranyérmese értékelte a magyar férfi kardozók szombati szereplését, ne finomkodjunk: betlijét. Hiszen azt aligha gondoltuk volna, hogy Szilágyi Áron, Szatmári András és Gémesi Csanád közül egyikük sem jut el a legjobb nyolcig.

„Utólag könnyű lenne okoskodni, és az egyéniben Rabb Krisztiánt indítani, de ebbe inkább nem is megyek bele, mint ahogy a csapatösszeállítás körüli huzavona értékelésébe sem. Nem hiszem, hogy ezen múlt az, ami szombaton történt” – fogalmazott. Szabó szerint ahány vívó, annyi különböző eset.

„Gémesi Csanád remekül vívott a nyolc közé jutásért, 14–14 után teljesen egyértelműen együttes találat született, mégis a tunéziai Faresz Ferjaninak adták a tust, ezzel jutott a nyolc közé az afrikai. Szatmári András jól vívott, de 15–13-ra kikapott a francia Boladé Apithytől egy vitatható találatoktól tarkított meccsen, a 2017-ben világbajnok Szatmárinak nem tehetünk szemrehányást.”

No de a feketeleves, Szilágyi Áron első fordulóbeli kiesése...

„Szilágyi Áron esete egészen más, mondhatni, unikális. Olyan versenyzőtől kapott ki simán, akit tízből kilencszer megverne, sajnos az az egy éppen most volt. Nem csak én nem értem, ő maga sem, hogy miként érhette egy ilyen totális mentális blokk a világ vagy talán a világtörténelem legjobb kardvívóját. Egy noname kanadai, bizonyos Fares Arfa ellen, aki a 27. kiemelt volt. Annál is érthetetlenebb az első fordulóban történt kiesés, mert Szilágyi mentálisan roppant erős vívó, igazi profi. Ha mondjuk a georgiai Bazadzétól kap ki a negyeddöntőben, akkor azt mondom, ez benne van a pakliban. No de Arfától az első körben...”

A legendás kardvívót Szilágyi egész habitusa, bénultsága sokkolta.

Azt hittem, rosszul látok. Áron megindult, aztán mintha elvesztette volna a fonalat, megtorpant, nem tudta, hogyan folytassa az akcióit. Totális rövidzárlat következett be nála. Nem mondom, hogy ilyesmi nem fordult elő az én praxisomban, mert nálam is volt ilyen, de Áront mentálisan annyira erősnek ismertem, hogy sokkolt a teljes leblokkolása.

Ezek után jogosan vetődik fel a kérdés, hogy talpra tud-e állni Szilágyi a csapatversenyekig ilyen drámai kiesés után.

Talpra, nem is kérdéses. Az egy másik verseny lesz, van idő addig, Áron kitisztíthatja az elméjét, és a társai is összeszedhetik magukat. Amondó vagyok, végső mérleget addig ne vonjunk, amíg nem ment le a csapatverseny.



