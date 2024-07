Simon Petra: Eddigi pályafutásom legfontosabb gólját szereztem

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta, nagyon boldogok, de már a következő meccsre koncentrálnak.

A franciáktól ki lehet kapni, ott el is fáradtunk, az biztos. Tudtuk, hogy a mai is nehéz lesz, de abban is biztosak voltunk, hogy meg tudjuk csinálni, és nagyon boldog vagyunk, hogy így is lett. Megvolt a végén a figuránk, azt beszéltük, hogy vagy Simon Petra, vagy Papp Nikoletta fejezi be a támadást. Most már készülünk, számolunk, de jön két olyan mérkőzés, ami ugyanúgy életbevágóan fontos, mint az eddigiek. Az olimpia eddigi meccsei is számos meglepetést hoztak, nem szabad félvállról venni Angolát.