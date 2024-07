Alain Bernard az Indexnek: Milák és Marchand csatája az olimpia fénypontja lehet

Az Eurosport által szervezett zoomos nemzetközi sajtótájékoztatón az úszósport történetének két legendája volt a vonal túlsó végén. A francia Alain Bernard a pekingi olimpián győzött a 100 méteres gyorsúszásban, és többször is megjavította a szám világcsúcsát, nekünk, magyaroknak pedig a 2010-es, budapesti Európa-bajnokságon aratott győzelme marad emlékezetes.

A svéd Therese Alshammar hat olimpián vett részt (ezzel hármas holtversenyben világcsúcstartó), és három olimpiai, 25 világbajnoki, valamint 43 Európa-bajnoki érmet gyűjtött páratlan hosszúságú karrierje során.

Először Bernard-t kérdezte az Index a franciák üdvöskéjéről, Léon Marchand-ról és a 200 pillangón közte és Milák Kristóf között várható csatáról.

Léont már-már akkora hype veszi körül, mint annak idején Michael Phelpst, a szakma őt tartja a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai fenomén örökösének, de ezt még be is kell bizonyítania – hangsúlyozta a hatalmas termetű, fénykorában 196 centis és több mint 90 kilós, ma már 41 éves izomkolosszus. – Egyelőre jól tűri a hatalmas várakozásokat és médiafigyelmet, öt világbajnoki aranyérme önmagáért beszél, és a 2021-es tokiói olimpia után elkezdődött munkakapcsolata Bob Bowmannel is zökkenőmentes, ideális edző-versenyző párost alkotnak.

Marchand 200 és 400 méter vegyesen, 200 méter mellen és 200 méter pillangón indul a párizsi olimpián, legalábbis ami az egyéni számokat illeti.

Vasárnap lesz a 400 vegyes előfutama és döntője, kedd délelőtt 11-től a 200 pillangó előfutamai, aztán a 200 mell előfutamai, este pedig 50 perc különbséggel e két szám elődöntői. Szerda este 20:43 órakor a 200 pillangó döntője, majd 22:15-kor a 200 mell fináléja. Csütörtökön, augusztus elsején délelőtt a 200 vegyes előfutama, majd este a középdöntője, végül péntek este a 200 vegyes döntője zárja Marchand párizsi programját. Ez nem kevesebb mint tizenegy vízbe szállás.

Marchand világcsúcsa 400 vegyesen tavaly Fukuokában:

Throwback to Leon Marchand's 4:02.50 WR in the 400m IM at Fukuoka 2023! 🏊‍♂️🔥 Eyes on Paris 2024! #Paris2024 #Swimming pic.twitter.com/babWzayyRr — World Aquatics (@WorldAquatics) July 17, 2024

Marchand-nak egyelőre olimpiáról egy hatodik helye van Tokióból, a sikersorozata igazából 2022-ben Budapesten, a vb-n indult be.

„Kétségkívül óriási a várakozás, azt várják Léontól, hogy 400 vegyesen bemenjen 4 perc alá, ami elképesztő bravúr lenne, hiszen jelenleg 4:02.50-nel tartja a világcsúcsot – jelezte Bernard. – De szerintem egy olimpián nem a világcsúcs a lényeg, hanem az érmek, és Leónnak ebből kell minél többet gyűjtenie. Én azt mondom, ha két számot megnyer, az már oké, a három hatalmas bravúr lenne, a négy pedig... Erről ne is beszéljünk, az már a bónusz kategóriája.”

Minket, magyarokat természetesen a 200 pillangó érdekel a leginkább, ezzel kapcsolatban így vélekedett a franciák legendája:

Meggyőződésem, hogy a 200 mell és a 200 pillangó lesz a legnehezebb Léonnak. Már csak azért is, mert jövő kedden négyszer kell úsznia e két megerőltető szám előfutamában és elődöntőjében. Mivel Kristóf tavaly nem versenyzett, és idén Dohában, a vb-n sem, nincsenek közvetlen információink róla, de azt tudjuk, hogy megnyerte az Európa-bajnokságot Belgrádban, és remek formában van. A 200 pillangó döntője lehet az olimpiai úszóversenyek egyik fénypontja.

Therese Alshammar hat olimpián vett részt, Hosszú Katinka most felzárkózhatott volna mellé, de nem tudta teljesíteni az olimpiai szintet, lemaradt Párizsról.

„Nézze, Hosszú Katinka pályafutása és az a fejezet, amit a sportágunk történetében írt, egyedülálló és szinte földöntúli – kezdte Alshammar. – Az, hogy most nem jutott ki Párizsba, semmit sem vesz el az ő karrierjéből. És személy szerint nagyon örültem, amikor tavaly megtudtam, hogy kisbabája született, és úgy döntött, hogy visszatér a medencébe. Az ilyesmi nagyon ritka a mi sportágunkban. Ennél nehezebb vállalkozás, nagyobb kihívás nem is létezik úszásban. Főleg azért, mert a női test alapjaiban átalakul. És majdnem sikerült neki! Félre ne értse, amit most mondok, de egy kicsit örültem, mert számomra most bizonyosodott be, hogy ő is csak egy emberi lény, nem Iron Lady. De ismétlem, az ő karrierje csodálatosan egész, mit sem von le az ő örökségéből, hogy most nem jutott ki. Már az is tiszteletre méltó, hogy egyáltalán megpróbálta.”

Befejezésül David Popoviciről, a románok 19 éves gyorsúszó fenoménjéről kérdeztük Bernard-t. Arról, hogy mit szól a stílusához.

„Oh, David totálisan megcáfolta azokat a sztereotípiákat, amiket a gyorsúszó sprinterekről kialakítottak – mosolyodott el a francia exvilágcsúcstartó. – Eddig azt hittük, hogy egy sprinternek két méter magasnak, százkilósnak kell lennie, erre itt van ez a nyolcvankilós karcsú tinédzser, aki szinte a víz felett úszik, látszólag minden erőfeszítés nélkül. Szerintem minden sprinter arról álmodik, hogy ilyen stílusban tudjon úszni. Tavaly egy kicsit megijedtem, mert a 2023-as év nem igazán sikerült neki, de ott voltam Belgrádban, és láttam, hogy visszanyerte a formáját, sőt! Nálam ő a 100 méter és a 200 méter gyors esélyese az olimpián. Meggyőződésem, hogy David felbukkanása nagyon jót tett az úszósportnak.”

(Borítókép: Léon Marchand és Milák Kristóf. Fotó: Sarah Stier / Getty Images és Derencsényi István / MTI)