Elmaradt a triatlonosok vasárnapi edzése a rossz vízminőség miatt

A tervek szerint vasárnap reggel kaptak volna lehetőséget a triatlonosok, hogy megismerkedjenek az olimpiai versenyhelyszínnel és edzést – ahogy ők mondják – beúszást tartsanak a Szajnában. A rossz vízminőségi miatt azonban nem engedték be őket a folyóba. A szervezők előrejelzése szerint, amennyiben nem esik több eső, keddre rendeződhet a helyzet – tudtuk meg a Magyar Triatlon Szövetség közleményéből.

Nincsenek könnyű helyzetben a párizsi olimpia triatlon versenyeinek indulói, köztük a három magyar sportoló, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor. Bár a múlt héten már kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségével kapcsolatban, a pénteki és szombati – az ünnepélyes megnyitót és az első hivatalos versenynap szabadtéri számainak lebonyolítását is megzavaró – eső megint jelentős mennyiségű szennyező anyagot mosott a folyóba, így sokat romlott a vízminőség. Az eredeti menetrend szerint vasárnap reggel lett volna a triatlonosok első beúszása, de szombaton még semmi biztosat nem tudtak mondani azzal kapcsolatban a szervezők, hogy ezt meg lehet-e tartani. Végül vasárnap hajnali négykor derült ki, hogy nem tudnak edzeni a Szajnában, csak a partról nézhetik meg az úszás helyszínét a sportolók.

Nem könnyíti meg ez a bizonytalan helyzet a felkészülés utolsó napjait. A három versenyzőnk közül Kuttor-Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor inkább fel sem kelt hajnalban, Bicsák Bence viszont kijött az olimpiai faluból a pályára, bejárja a helyszínt, de úszni nem engedik. Szerencsére az eső elállt, a kedd reggeli férfi futamig nem várható csapadék, így a szervezők és mi is úgy készülünk, hogy az eredeti időpontban lesz a verseny. Még arra is van némi remény, hogy holnap reggel akár edzeni is lehet majd a folyóban