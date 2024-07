Mutatjuk a magyarok vasárnapi olimpiai programját, nekik szurkolhatunk a második napon

Az olimpia második versenynapján, vasárnap is sok magyar sportolónak szurkolhatunk, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is pályára léphet, előbbi a 22-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal ellen. A női kézisek Brazília ellen javíthatnak a franciáktól elszenvedett vereség után, és férfi pólósaink is bemutatkoznak Párizsban. Íme a magyarok vasárnapi programja.