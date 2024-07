A felháborodások után törölték az olimpia megnyitójáról készült videókat a hivatalos oldalakról

Nagy visszhangot váltott ki a „szabadosra” és elfogadóra vett párizsi olimpiai megnyitó, így a ceremóniáról készült videókat levették a hivatalos olimpiai oldalakról. Rendkívül sok ember, szervezet és médium fejezte ki nemtetszését a drag queenek, a latexruhás kisnövésűek, a woke előtérbe helyezése és a különböző bakik miatt, de sokaknak még az esővel is bajuk volt.

A párizsi, 2024-es megnyitóünnepség hivatalos videóját a jelek szerint törölték az olimpia fiókjából, mivel a nézők reakciói egyre durvábbak lettek. A közösségi média felhasználói megosztottak egy képernyőmentést a szervezet felvételéről, amelyen egy üres képernyő látható „ez a videó nem elérhető” felirattal – vette észre a Daily Mail.

Eközben a műsor a YouTube-csatornájukon sem elérhető már – annak ellenére, hogy a játékokról az ünnepség előtt és után is volt közvetítés. Ezzel szemben a 2012-es londoni, a 2016-os riói, a 2022-es pekingi és az 1998-as naganói ünnepségek teljes hosszúságú változatai is elérhetők a mai napig.

A párizsi eseményt a „valaha volt legrosszabbnak” nevezték, és visszatetszést váltott ki, hogy az eseményt szörnyű időjárás közepette rendezték meg.

A francia értékekről – szabadság, testvériség és egyenlőség – elnevezett különböző művészi tablók közül az utolsó vacsora stílusú „festivité” – azaz buli – előadás váltotta ki a legnagyobb vitát. A vendéglátó nemzet modelljeivel, táncosokkal, divatikonokkal és drag queenekkel kiegészített előadás a fővárosi folyó felett átívelő hídon zajlott egy asztal körül, amely egyben kifutóként is funkcionált, amelyen az ország legígéretesebb fiatal divattervezői mutatták be ruhakölteményeiket.

„A kereszténység kigúnyolása”

Bár a nehezen hallható zene is inkább csak zavarta az előadást, sok fiatal a közösségi médiában dicsérte az összképet, amely egy éjszakai klub hangulatát igyekezett visszaadni.

Mások azonban kevésbé voltak elragadtatva, és azzal vádolták a szervezőket, hogy az utolsó vacsora – Leonardo da Vinci festménye, amely Jézus utolsó vacsoráját ábrázolja a tanítványaival – „woke” paródiáját alkották meg. Az ünnepélyes megnyitót több baklövés is tarkította, többek között az országnevekkel kapcsolatos problémák és a véletlenül fejjel lefelé felhúzott olimpiai zászló.

A Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Elon Musk, akit konzervatív meggyőződései miatt – többek között a saját lányával szemben – kritika ért, az X-en azt írta, hogy az előadás „rendkívül tiszteletlen volt a keresztényekkel szemben”.

Az eseményre reagálva az amerikai Robert Barron katolikus püspök egy videót tett közzé az interneten, és azt mondta:

Szeretem az olimpiát, ezért bekapcsolom az olimpiai megnyitó ünnepséget. És mit látok? A franciaországi Párizsban van, egy olyan városban, amelyet szeretek – három évet töltöttem ott doktoranduszként –, és látom Az utolsó vacsora durva megcsúfolását, és ezt nem fogom tovább leírni.

A műsor későbbi részében az est legbizarrabb pillanata egy óriási tál volt, amelyet hamis gyümölcsökkel és más ételekkel díszítettek – és egy kisnövésű ember pihent közöttük. A férfi, aki egy szűk, kék, testhezálló ruhát viselt, amely nem sok mindent hagyott a képzeletre, a bor, az ünnepek és a színház görög istenének, Dionüszosznak volt öltözve, akiről később kiderült, hogy Phillippe Katerine francia színész és énekes.

A színész nevetett a kritikákon, és a következőket mondta a BFM TV-nek:

Nem lenne szórakoztató, ha nem lenne vitatott. Nem lenne unalmas, ha mindenki egyetértene ezen a bolygón?

„A valaha volt legrosszabb megnyitó”

A nézők a szakadó eső miatt rossz hangzásról számoltak be, sőt az interneten azzal viccelődtek, hogy a szervezőknek „meg kellene állítaniuk a hajókat”. Az online rajongók nem voltak elragadtatva a show egyedi megközelítése miatt, egyikük a következőket írta: „Sajnálom, de ez a legrosszabb olimpiai megnyitóünnepség, amit valaha láttam.

Érdekes ötlet, hogy a sportolókat csónakokon hozzák be, de ez elég sz*rul néz ki, és hiányzik belőle a tömeg morajlása. Sajnálom, de nem nekem való.

Több százezer néző figyelte, ahogy 6800, műanyag poncsókba burkolózott sportoló próbálta fenntartani a hangulatot, miközben egy 85 csónakból álló hatalmas flottában haladtak lefelé a Szajnán.

Lady Gaga és a körülbelül 3 ezer táncos, akrobata és színész előadásait alig lehetett hallani az eső miatt, a nézők pedig „az olimpiai megnyitóünnepséget a legrosszabbnak tartották, amit valaha is láttak”.

A brit és a külföldi sajtó vegyes fogadtatásban részesítette a ceremóniát. A The New York Times megvetően „felduzzasztott televíziós látványosságnak” nevezte, a New York Post pedig „unalmasnak, átgondolatlannak és szaggatottnak”.

Még Franciaországban is visszafogott volt a fogadtatás, a Le Figaro szerint a műsor „nagyszerű volt, de némelyik eleme túl lett tolva”. Az országnevekkel kapcsolatos baklövések, az olimpiai zászló fordított felhúzása és bizarr a jelenetek, amelyekben a fej nélküli Marie Antoinette énekelt, színesítették a péntek esti műsort, de sokan jobban örültek volna egy unalmasabb, de hagyományosabb show-nak.

Egy alkalommal, amikor a sportolókkal teli hajók hosszú sora haladt lefelé a Szajnán, egy kínos pillanatban a bemondók Dél-Koreát Észak-Koreának nevezték.

A NOB a hivatalos koreai nyelvű X-fiókján közzétett bejegyzésben közölte:

Töredelmesen elnézést kérünk a dél-koreai csapat bemutatásakor történt hibáért a megnyitóünnepség közvetítése során.

A párizsi olimpia megnyitójának szervezőit megkereste a portál kommentárért, de nem válaszoltak a kérdésekre.

