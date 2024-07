Férfi pólóválogatottunk is elkezdi szereplését, a házigazda az első ellenfél: Magyarország–Franciaország

Kiállítás most francia oldalon is, Varga és Vámos játszott össze, majd Zalánki kapta a labdát, aki Fontani kezeibe lőtt. A kipattanó a mienk lett, Vámos próbálkozhatott, de csak a jobb kapufát találta el. A másik oldalon Vogel is kitesz magáért, újabb védést mutatott be.