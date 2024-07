Norvégia is legyőzte a címvédő férfi kéziseket, hatalmas bajban Franciaország

A mieink csoportjában szereplő (a győzelemre is legnagyobb esélyesként számon tartott) Franciaország az első körös vereségen nem tudott kellőképpen túllendülni, ami az első percek bizonytalan játékán meg is látszott. Hamar négy góllal is elhúzott a skandináv csapat, a különbség pedig nemhogy csökkent, a félidő hajrájára már hétre duzzadt a norvégok előnye (15–8). Végül az utolsó percekben sikerült kicsit kozmetikáznia Nikola Karabaticéknak az eredményen: öt gólra csökkentették a differenciát a szünidőre (16–11).

A szünet után hiába támadt sokkal lendületesebben és agresszívabban a francia csapat, a játékrész első fele csupán arra volt elegendő számukra, hogy messzebbre ne engedjék Norvégiát, ugyanis négy gólnál közelebb így sem nem tudtak férkőzni... Igaz, ezt követően egyszer-egyszer háromra is felzárkóztak, ekkor azonban a skandináv lövők jól operáltak, így az utolsó tíz perc is magabiztos előnyről kezdődhetett. A véghajrában csupán két gólt tudott szerezni Norvégia, de így is öttel (27–22) megnyerte a találkozót, és továbbra is hibátlanul áll a csoportban.

Jelen állás szerint Franciaország így a csoport utolsó helyán áll.

A magyarokat is érintő, B csoport másik találkozóján Egyiptom és Dánia csapott össze. Mindkét csapat győzelemmel kezdte a tornát, Omar Jahjaék éppen a mieinket győzték le 35–32-re, míg a skandinávok a hazai pályán szereplő franciákat verték meg nagyon csúnyán 37–29-re.

Egyiptom 6–5-ös dán vezetésig jól tartotta a lépést, azonban 7–0-s sorozattal a Niklas Landinék nyolccal elléptek (13–5). A különbség csak tovább nőtt, a félidei pihenőre már tízgólos előnnyel ment a skandináv csapat (19–9). A Szegedet tíz éven át vezető Juan Carlos Pastor által irányított Egyiptom 22–18-ra is felzárkózott a második játékrész derekán, a lefújásra három találat maradt még a korábban kiharcolt nagy előnyből (30–27).

Az A csoport két délelőtti meccsén Németország simán, 11 góllal (37–26) győzte le Japánt, míg Szlovénia szoros csatában, nagy meglepetésre 31–29-re verte Horvátországot. A négyes délutáni mérkőzésén döntetlen félidő után Svédország a második félidőben átvette az irányítást és három góllal megverte Spanyolországot (29–26).

Eredmények:

férfi kézilabda csoportkör, második forduló:

A csoport:

Németország–Japán 37–26 (21–10)

Szlovénia–Horvátország 31–29 (13–13)

Svédország–Spanyolország 29–26 (11–11)

B csoport:

Dánia–Egyiptom 30–27 (19–9)

Franciaország–Norvégia 22–27 (11–16)

21.00: MAGYARORSZÁG–Argentína – élőben az Indexen!