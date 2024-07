Érmes társától a dobogón kapott puszit a britek legendás műugrója, férje és gyerekei a lelátón ünnepeltek

Már magában elképesztő számokkal a zsebében vágott neki a párizsi olimpiának a brit toronyugró Tom Daley, a 30 éves sportolónak ugyanis a párizsi már az ötödik ötkarikás játéka, ráadásul az eddigi viadalokon öt érmet is szerzett, így az elvárások ezúttal sem voltak kisebbek vele szemben. Szereplésével ő lett az első brit műugró, aki öt olimpián szerepelt.

A britek május elején kihirdetett műugrócsapatában Daley és Noah Williams lett jelölve a 10 méteres szinkronugrásban. Előbbi ebben a versenyszámban a 2021-re halasztott tokiói olimpián sikert aratott, még Matty Lee társaságában. Daley állandó partnere gerincműtét miatt hiányzik ezúttal a csapatból. Daley mind az öt olimpiai szereplésén más partnerrel vett részt. Lee előtt korábban Blake Aldridge-dzsel (2008, Peking), Peter Waterfielddel (2012, London) és Daniel Goodfellow-val (2016, Rio) versenyzett együtt. Ezúttal Williams lett a társa, akivel februárban, a dohai vizes világbajnokságon ezüstérmet szerzett.

A 29 éves Daley első vb-címét 2009-ben, 15 évesen szerezte, majd 2012-ben Londonban és 2016-ban Rióban is olimpiai dobogóra állhatott. Az áttörést jelentő aranyérmet végül meghozó 2021-es ötkarikás játékokat követően visszavonult.

Párizsi szereplésével az újabb elképesztő eredményre pedig nem is kellett sokat várniuk a brit drukkereknek, ugyanis az országban rendkívül népszerű Tom Daley és szinkronpartnere, Noah Williams nem maradt érem nélkül, és a kínai duó mögött másodikok lettek a 10 méteres férfi szinkrontoronyugrásban.

Pedig koránt sem volt biztos, hogy a Tokióban aranyérmet szerző Daley képes lesz újra a legnagyobbak közé emelkedni, ugyanis a 2021-es játékokon aratott győzelmük után gyakorlatilag visszavonult a sporttól.

Daley két évig egyáltalán nem is versenyzett, ám később fia – a most hatéves – Robbie meggyőzte, hogy térjen vissza a medence partjára, mivel szeretné látni, ahogy a „papa ugrik”.

Kisfia kérése aztán hatott, Daley visszatért, de tájékoztatása szerint a párizsi már tényleg az utolsó olimpiai szereplése.

A közönségkedvenc sportoló magabiztosságán ehhez mérten a szurkolók buzdítása, és vélhetően 24 éves társa, Noah Williams is sokat lendített és a hétfői döntőben úgy szerepelt, mint aki az elmúlt évek minden pillanatát edzéssel töltötte volna.

Persze korábban sem tűnt túlságosan idegesnek, ugyanis ezúttal is kötögetés közben kapták lencsevégre a nézőtéren – amely immáron egy olyan szokásnak tűnik, amely legalább annyira biztosnak tűnik, mint részvétele az olimpián, vagy az éremszerzés.

A kimagasló teljesítményéért és higgadtságának is magyarázata lehet, hogy a sportoló férje Dustin Lance Black, és két kisfiuk, Robbie és Phoenix is a helyszínen buzdította Daley a fináléban. A sportoló persze hálája jeléül többször is kiintett, és puszit küldött a családjának, a férje helyében azonban sokan vélhetően féltékenyen fogadták volna azt, amikor az éremátadón egyfajta csóközönnel ünnepelték meg az ezüstérmet Williamsszel – még ha ez be is tudható az örömüknek.

Annyira különleges ez most, hogy a fiam előtt szereztünk érmet, aki megkért, hogy jöjjek vissza. Most már minden színből van egy, teljes a készlet – utalt arra, hogy korábban ezüstérmet még pont nem nyert az ötkarikás játékokon

– nyilatkozta a finálé után a BBC-nek.

Ahogyan csapattársa sem, aki a sportággal akkor találkozott legelőször, amikor Daley-t látta a tévében a 2008-as olimpián 14 évesen szerepelni. Williams számára, akinek első búvárélménye az volt, hogy a 14 éves Daley 2008-as első olimpiáján vett részt a tévében, ez volt az első olimpiai érem.

(Borítókép: Noah Williams (j) ésTom Daley (b) Párizsban 2024. július 29-én. Fotó: Mike Egerton - PA Images/ Getty Images)