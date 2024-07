Márton Anna győzelemmel kezdett a női kardvívók versenyében, Czifra Bettina Lili döntőbe jutott összetettben

Márton Anna adta az első tust a Katherine Paredes elleni, 64-es táblán vívott asszójában, és első ránézésre a másodikat is, utóbbi pontot azonban videózás után felülbírálták. A világranglista 142. helyéről kontinentális kvótával kvalifikált dél-amerikai 3:1-re meg is lépett kihasználva a helyzetet, de Márton innentől átvette az irányítást és zsinórban hét tussal tetemes előnyt dolgozott ki az egyperces szünetre (8:3). Egy pillanatra azonban így is izgulhattunk, egy támadást követően elcsúszott, és a jobb lába kissé aláhajolt – szerencsére a szünetben azonban nem látszott a reakcióin, hogy bármi komolyabb baja lenne.

Jóval hamarabb vissza is állt a pástra, mint az idő letelt volna, vagy Paredes felvette volna a kezdéshez szükséges pozíciót. A folytatásban a venezuelai valamivel szorosabbá tette az asszót, többnyire felváltva találtak, a hajrához közeledve aztán megint volt egy jobb periódusa a venezuelainak, aki 12:10-re visszakapaszkodott. Hogy, hogy nem, Márton hajgumija pont kilazult, ezzel néhány másodpercnyi időt adva haja mellett a gondolatai rendezéséhez is: adott is zsinórban három tust ezután, lezárva az asszót (15:10) és bejutva a legjobb 32 közé.