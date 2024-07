A remekül védő Palasics Kristóf: Egy olimpia arról szól, hogy merjen álmodni az ember

A magyar férfi kézilabda-válogatott tízgólos győzelmet aratott Argentína ellen az olimpia csoportkörének második fordulójában. Chema Rodríguez szövetségi kapitány elégedett volt a látottakkal, a remekül védő Palasics Kristóf pedig Norvégia ellen is átmentené jó formáját.

„Büszke vagyok a játékosaimra, nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Nem volt könnyű dolgunk, Argentína kellemetlen ellenfél, sokszor kiszámíthatatlan. Koncentráltnak kellett lennünk 60 percen keresztül, végig oda kellett figyeljünk. Boldog vagyok, hogy így alakult a találkozó” – értékelt Chema Rodríguez.

A spanyol mester az Index kérdésére válaszolva elmondta, százszázalékosan elégedett, és nem is az eredmény miatt, hanem mert az Egyiptom elleni vereség után a csapat ismét megmutatta, mennyire tud küzdeni, majd kitért a következő mérkőzésre is.

„Az utóbbi időben kikaptunk a norvégoktól, mondhatni, normál időben, hátha most a kilenc órási kezdés nekünk kedvez majd.”

Palasics Kristóf remekül védett a találkozón, de már a következő összecsapásra fókuszál.

„Tudtuk, milyen jelentőséggel bír ez a meccs. Az első találkozónk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és bár most is voltak hibáink, a második félidőben szép lassan a saját játékunkra alapozva növelni tudtuk a különbséget. Az első meccs után rövidre kellett zárni a csalódottságot, most pedig a boldogságot, hiszen hamarosan ismét pályára lépünk.”

A 22 éves kapus elmondta, biztosan a norvégoknak is furcsa lesz a reggel kilences kezdés, de itt muszáj alkalmazkodni.

Egy olimpia arról szól, hogy merjen álmodni az ember, bárki ellen játszik, hiszen nekik is ugyanúgy 60 percük van megmutatni, hogy mit tudnak. Kétlem, hogy reggel kilenckor több meccset játszanának, mint mi, biztos, nekik is furcsa lesz a helyzet, de ez egy olimpia, itt alkalmazkodni kell az ilyen dolgokhoz és mindig a legjobbat próbálni kihozni magadból.

Imre Bence ezúttal sem maradt adós a jó teljesítménnyel, úgy nyilatkozott, hogy a feszes védekezés az, amire alapozhatunk a továbbiakban.

„Az volt a célunk, hogy nyerjünk, teljesen mindegy, hány góllal. Örülök, hogy végül ilyen nagy különbség alakult ki, hiszen ki tudja, fog-e számítani a végén. Az argentinok az első félidőben jobban ránk tudták erőltetni az akaratukat, de aztán átvettük az irányítást, jól védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény, ebből tudtunk futni és könnyű gólokat szerezni.”

Fazekas Gergő és Bánhidi Bence is rosszul ért talajt a mérkőzésen, de megnyugtatták a szurkolókat, minden rendben van.

„Ráestem a derekamra, de most már teljesen jól vagyok, kész leszek a norvégok elleni meccsre” – mondta Fazekas.

„Rosszul estem, de nincs semmi probléma. Elég nagyot koppantam, kicsúszott a lábam, ahogy hátrahúzott a srác, de rendben vagyok” – árulta el Bánhidi.

A Szeged beállója szerint védekezésben kompaktabb teljesítményt nyújtott a csapat Argentína ellen, ám a támadójátékon még lehetne csiszolni. Fazekas hozzátette, úgy jöttek ki erre a találkozóra, mintha döntőt játszanának, hiszen pontosan tudták, hogy ha kikaptak volna, gyakorlatilag elúszik a továbbjutás.

„Örülök, hogy a végére kinyílt az olló és sima győzelemmel tudtunk hangolni a következő mérkőzésre.”

OLIMPIA, PÁRIZS 2024

Férfikézilabda, B csoport, 2. forduló

Magyarország–Argentína 35–25 (17–12)



Korábban

Egyiptom–Dánia 27–30 (9–19)

Franciaország–Norvégia 22–27 (11–16)

A csoport állása:

1. Dánia 4 pont

2. Norvégia 4 pont

3. Egyiptom 2 pont

4. MAGYARORSZÁG 2 pont

5. Franciaország 0 pont

6. Argentína 0 pont

A magyar válogatott további csoportkörös programja