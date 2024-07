Kemény csata vár férfi pólósainkra az olimpián: Magyarország–Spanyolország

„Sok jó része volt ennek a mérkőzésnek, most azt kell mondjam, elsősorban támadásban, bár a védekezésben is sikerült egy jó szintet tartani sokáig. Egyértelmű, hogy bennünk volt még a dohai meccs, és ők is arra próbáltak építeni, de a kezdésnél elég hamar tudatosítottuk bennük, hogy ez ma más lesz. Sokáig sikerült tartani a három-négygólos különbséget, mert mindig volt válaszunk a góljaikra, azaz ma a támadás igazán jól működött. Ugyanakkor mindenki tudja, mekkorát fejlődött a francia csapat, ráadásul itthon játszott, ebben a környezetben, és az első negyed után azért kezdték megtalálni a játékukat. És nem is tudom, hány góllal kell vezetni, hogy az ember azt érezhesse, sikerült lezárni a mérkőzést. Nekem ez volt többször is az érzésem, hogy meglesz, megvan, mert elöl lőttünk gólokat, jöttek a védések, és mégis, ők elkezdtek kockáztatni, ebből sikerült csökkenteniük a különbséget, de azért 13-10-nél már látszott, hogy ezt megnyerhetjük. A végén találtak két szerencsés gólt, ami benne van ebben a játékban, még ha a meccsben talán nem is volt. Mindent összevetve elégedett vagyok, nem könnyű elkezdeni bármelyik világversenyt, pláne nem a hazai csapat ellen, de ma meglett a három pont. Ez az első lépcsőfok, csak a következőre szabad figyelnünk” – nyilatkozta Varga Zsolt szövetségi kapitány a franciák legyőzése után.