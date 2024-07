Milák Kristóf átnézett az újságírókon, Németh Nándor bizakodó

Véget ért a kedd délelőtti úszóprogram a párizsi olimpián, ami pedig magyar szempontból fontos, hogy Milák Kristóf és Márton Richárd is továbbjutott az esti elődöntőbe 200 méter pillangón, Németh Nándor 100 gyorson, azonban Jackl Vivien nem jutott döntőbe 1500 gyorson.

Sok magyar szurkoló nagyon régóta várt erre a pillanatra, ugyanis kedden Milák Kristóf ismét olimpiai medencébe ugrott, és a legjobb idővel jutott tovább az esti elődöntőbe 200 méter pillangón.

A szám címvédője és a világcsúcs birtokosa körül az utóbbi időben kialakult helyzet miatt tippelni sem igazán lehetett, hogy milyen eredményre számíthatunk, csak bízhattunk abban, hogy jó formában érkezett meg a francia fővárosba.

Nos, Tokióban Milák 1:53,58-as idővel (ami akkor is a legjobb volt) jutott tovább, ezúttal ettől az időtől csupán néhány tizeddel maradt most el. Az 1:53,92-es ideje idei legjobbja volt, kíváncsiak lettünk volna, hogyan értékeli az úszását, de nem állt a sajtó rendelkezésére a La Défense Arénában.

A 16. helyen továbbjutó Márton Richárd úgy nyilatkozott, hogy közepesen úszta ki magát, most pedig a rövid regeneráció következik, hogy este minél pihentebben álljon ismét rajtkőre.

Németh Nándor a negyedik legjobb idővel jutott tovább 100 gyorson, a szám világbajnoki bronzérmese úgy érzi, maradt még benne az esti elődöntőre.

„Jólesett a lelkemnek, hogy már most 48-on belüli időt sikerült úsznom, de délután azért ennél jobb kell. Úgy érzem, maradt is benne még néhány tized. Persze, nem azt mondom, hogy nem volt nehéz, viszont most egy olyan középdöntő jön, amit már mondogatok egy ideje, hogy mennyire kemény lesz” – értékelt a 24 éves úszó.

„Az első futamban vagyok, kell egy olyan időt úszni, hogy a többiek kicsit megijedjenek a másodikban. Bizakodó vagyok, mindent meg fogok tenni a döntőért.”

Jackl Vivien 1500 gyorson a hatodik helyen végzett a futamában, így nem jutott be a döntőbe. A 15 éves úszó a hetes pályán ugrott a medencébe, ideje pedig 16:31,25 lett, ez 25 másodperccel rosszabb, mint amivel nemrég megnyerte az Európa-bajnokságot.

„Másfél hónap alatt ez volt az ötödik 1500-am, őszintén, úgy jöttünk ide, hogy ez egy hatalmas élmény nekem, és nézzük meg, milyen ennyi ember előtt és ilyen mezőnyben úszni. Felnőttként ez volt az első komoly világversenyem, örülök, hogy itt lehettem és tapasztalatot tudtam gyűjteni” – értékelt a tatabányai lány.

„Nem úgy készültünk, hogy bármit is elérjek itt, hogy érmet szerezzek, vagy ilyesmi. Voltak latolgatások újságcikkekben, hogy éremesély így meg úgy, ez teher volt rajtam, és tegnap realizáltam, hogy tudat alatt benne volt az egész úszásomban. Most tényleg az volt a lényeg, hogy kijussak meg megnézzem, milyen a mezőny.”

Női 1500 méteren a négy előfutam nyolc legjobb versenyzője jutott tovább a szerda esti fináléba. A kedd esti programban 20.30-kor kezdődik a férfi 100 hát elődöntője, 20.44-kor pedig a férfi 200 pillangó.

(Borítókép: Milák Kristóf a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi 200 méteres pillangóúszásának előfutamában a Paris La Défense Arénában 2024. július 30-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)